Программа экскурсии включает знакомство со всеми узнаваемыми, современными объектами города Дубай или, другими словами, его «визитными карточками» в вечернее время:
Вы познакомитесь: фешенебельный район города Дубай Марина, с его роскошными небоскребами. Пальмовый остров Джумейра – «восьмое чудо света». Мадинат Джумейра – роскошный арабский рынок, окруженный морскими каналами. Дубайская рамка – новая достопримечательность, символизирующая условную границу между прошлым и настоящим. Бурдж Аль Араб – самый роскошный отель со всеми традициями арабского гостеприимства. Дубай молл – самый большой торговый центр в мире, притягивающий миллионы путешественников со всего мира чтобы увидеть самое высокое здание в мире Бурдж Халифа, поющие фонтаны, аквариум.
Дубай — изобилие культур, языков и архитектурных стилей. Ночной Дубай похож на огромный сказочный дворец, где переплетаются реальность и вымысел как из сказок "Тысячи и одной ночи". В свете ночных огней Дубай предстанет для Вас со всем с другой стороны. Ночной город 🏙️ завораживает своими светящимися небоскрёбами создавая при этом романтическую атмосферу. Побывав на экскурсии 🧭 ночной Дубай, Вы проникнитесь городом ещё больше и раскроете его для себя с совсем другой стороны.
+Что входит
Услуги сертифицированного гида.
Вода.
Транспортное обслуживание (поездка на автомобиле) и трансфер до/от места проведения экскурсии. Есть детское кресло.
–Что не входит
Билеты на такие объекты как Дубайская рамка, Бурдж Халифа, Аквариум.
Питание.
Личные расходы туристов (сувениры и т. п. )
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель в городе Дубай
Экскурсия проводится Ежедневно в 18:00 или 18:30
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.