Юлия Т.
Юлия Т. – Гид из Дубая
Огни ночного города
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Экскурсия

$200 за экскурсию

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Огни ночного города
Огни ночного города

Что вы увидите

  • Программа экскурсии включает знакомство со всеми узнаваемыми, современными объектами города Дубай или, другими словами, его «визитными карточками» в вечернее время:
  • Вы познакомитесь: фешенебельный район города Дубай Марина, с его роскошными небоскребами. Пальмовый остров Джумейра – «восьмое чудо света». Мадинат Джумейра – роскошный арабский рынок, окруженный морскими каналами. Дубайская рамка – новая достопримечательность, символизирующая условную границу между прошлым и настоящим. Бурдж Аль Араб – самый роскошный отель со всеми традициями арабского гостеприимства. Дубай молл – самый большой торговый центр в мире, притягивающий миллионы путешественников со всего мира чтобы увидеть самое высокое здание в мире Бурдж Халифа, поющие фонтаны, аквариум.
Дубай — изобилие культур, языков и архитектурных стилей. Ночной Дубай похож на огромный сказочный дворец, где переплетаются реальность и вымысел как из сказок "Тысячи и одной ночи". В свете ночных огней Дубай предстанет для Вас со всем с другой стороны. Ночной город 🏙️ завораживает своими светящимися небоскрёбами создавая при этом романтическую атмосферу. Побывав на экскурсии 🧭 ночной Дубай, Вы проникнитесь городом ещё больше и раскроете его для себя с совсем другой стороны.
+Что входит
  • Услуги сертифицированного гида.
  • Вода.
  • Транспортное обслуживание (поездка на автомобиле) и трансфер до/от места проведения экскурсии. Есть детское кресло.
Что не входит
  • Билеты на такие объекты как Дубайская рамка, Бурдж Халифа, Аквариум.
  • Питание.
  • Личные расходы туристов (сувениры и т. п. )
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель в городе Дубай
Огни ночного города
Огни ночного города
Огни ночного города
Огни ночного города

Экскурсия проводится Ежедневно в 18:00 или 18:30

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Юлия Т.
Юлия Т.
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