Эксклюзив на Ночном Дубае

Ночной Дубай - идеальный тур, особенно в жаркие несезонные месяцы

5
1 отзыв
Ночной Дубай — идеальный тур, особенно в жаркие несезонные месяцы. Программа кардинально отличается от стандартного тура по Современному Дубае.

Вы увидите самые пафосные, luxury места в ночное время, различные шоу и самые красивые променадные места.
Эксклюзив на Ночном Дубае
Эксклюзив на Ночном Дубае
Эксклюзив на Ночном Дубае
Эксклюзив на Ночном Дубае
Эксклюзив на Ночном Дубае
Эксклюзив на Ночном Дубае
Эксклюзив на Ночном Дубае

Что вы увидите 🤩

  • Лазерно-световое шоу в Фестиваль сити
  • Фонтаны на променаде The Point(Пальмовый остров)
  • Бульвар Мухаммеда Бин Рашида
  • фото на Крыльях
  • Здание Оперы
  • фонтанф на Бурдж Халифе
  • Ночной Бурдж Аль Араб и Рамка с подсветкой
  • Фешенебельный район небоскребов и высоток Дубай Марина
  • Яхт-клуб
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Ночной Дубай — идеальный тур, особенно в жаркие несезонные месяцы.
Программа кардинально отличается от стандартного тура по Современному Дубае. Вы увидите самые пафосные, luxury места в ночное время, различные шоу и самые красивые променадные места.

В программе данного тура:

  • Знаменитое лазерное шоу и шоу фонтанов в Фестиваль сити молле,
  • Новое шоу фонтанов на Пальмовом острове, которое впечатлит не меньше, чем фонтаны около Бурдж Халифы.
  • Вы прогуляетесь по ночной Дубай Марине с ее бурной тусовочной жизнью, увидите Яхт клуб.
  • Заедем на Ночной Бульвар Мухаммеда Бин Рашида, где сможем сделать фото на ставших уже знаменитыми, Крыльях, около разноцветных Одуваников.
  • Прогуляемся до здания Оперы и увидим шоу фонтанов около Бурж Халифы.
  • У Вас также будет возможность сфотографироваться около известного отеля Парус и Дубайской Рамки с ночной подсветкой.

Ответы на вопросы

Что входит?
  • Индивидульный 6-часовой тур на комфортабельном автомобиле с квалифицированным лицензированным русскоговорящим гидом
Что не входит?
  • Тур не предполагает дополнительных расходов. У туристов должна быть наличные
  • если гости захотят перекусить в рамках тура.
Место начала и завершения?
Отель, в котором проживают гости
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день при наличии свободного гида. Тур с 18:00 до 0:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Каждый день при наличии свободного гида. Тур с 18:00 до 0:00

Отзывы от посетивших эту экскурсию

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