Ночной Дубай - идеальный тур, особенно в жаркие несезонные месяцы
Ночной Дубай — идеальный тур, особенно в жаркие несезонные месяцы. Программа кардинально отличается от стандартного тура по Современному Дубае.
Вы увидите самые пафосные, luxury места в ночное время, различные шоу и самые красивые променадные места.
Вы увидите самые пафосные, luxury места в ночное время, различные шоу и самые красивые променадные места.
Что вы увидите 🤩
- Лазерно-световое шоу в Фестиваль сити
- Фонтаны на променаде The Point(Пальмовый остров)
- Бульвар Мухаммеда Бин Рашида
- фото на Крыльях
- Здание Оперы
- фонтанф на Бурдж Халифе
- Ночной Бурдж Аль Араб и Рамка с подсветкой
- Фешенебельный район небоскребов и высоток Дубай Марина
- Яхт-клуб
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Ночной Дубай — идеальный тур, особенно в жаркие несезонные месяцы.
Программа кардинально отличается от стандартного тура по Современному Дубае. Вы увидите самые пафосные, luxury места в ночное время, различные шоу и самые красивые променадные места.
В программе данного тура:
- Знаменитое лазерное шоу и шоу фонтанов в Фестиваль сити молле,
- Новое шоу фонтанов на Пальмовом острове, которое впечатлит не меньше, чем фонтаны около Бурдж Халифы.
- Вы прогуляетесь по ночной Дубай Марине с ее бурной тусовочной жизнью, увидите Яхт клуб.
- Заедем на Ночной Бульвар Мухаммеда Бин Рашида, где сможем сделать фото на ставших уже знаменитыми, Крыльях, около разноцветных Одуваников.
- Прогуляемся до здания Оперы и увидим шоу фонтанов около Бурж Халифы.
- У Вас также будет возможность сфотографироваться около известного отеля Парус и Дубайской Рамки с ночной подсветкой.
Ответы на вопросы
- Что входит?
- Индивидульный 6-часовой тур на комфортабельном автомобиле с квалифицированным лицензированным русскоговорящим гидом
- Что не входит?
- Тур не предполагает дополнительных расходов. У туристов должна быть наличные
- если гости захотят перекусить в рамках тура.
- Место начала и завершения?
- Отель, в котором проживают гости
- Когда и сколько длится?
- Когда: Каждый день при наличии свободного гида. Тур с 18:00 до 0:00Экскурсия длится около 6 часов
- Кто ещё будет на экскурсии?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
- Что если я передумаю?
- Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
- Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Каждый день при наличии свободного гида. Тур с 18:00 до 0:00
Анастасия О.
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