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Индивидуальная экскурсия по ночному Дубаю

Андрей Г.
Андрей Г. – Гид из Дубая
Индивидуальная экскурсия ⛳, на которой вы познакомитесь с главными достопримечательностями 🏛️ Дубая: легендарной «Арабской башней» в море 🌊, островом Палм-Джумейра, небоскрёбом Бурдж-Халифа.

Увидите шоу поющих фонтанов и узнаете город 🏙️ с его лучшей стороны.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🌃Ночная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • $362.5 за экскурсию

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Индивидуальная экскурсия по ночному Дубаю
Индивидуальная экскурсия по ночному Дубаю

Что вы увидите

  • Бурдж-Халифа
  • Шоу поющих фонтанов
  • Souk Al Bahar
  • Бурдж-эль-Араб
  • Пальмовый остров
  • Отель Атлантис
Экскурсия по ночному Дубаю даст Вам возможность ощутить всю красоту и сказочное великолепие вечернего города. Когда солнце ☀️ сядет за горизонт и жара начнет растворяться в вечернем воздухе, начнется наша экскурсия ⛳. В это время город 🏙️ загорается миллионами ярко переливающихся огней.
Вы полюбуетесь в ночных сумерках на самую высокую башню в мире - «Бурж Халифа», насладитесь доступным для свободного посещения захватывающим шоу Поющих и Танцующих фонтанов.
Далее Вы побываете на старинном традиционном торговом рынке Souk Al Bahar, откуда можно сделать прекрасные фотографии 📸 «Бурж Халифа» на память.
Вы посетите созданный человеком исскуственный Пальмовый остров 🏝️ и его великолепный отель 🏨 «Атлантис».
И завершится эта экскурсия посещением отеля, где на 44-го этаже находятся многие популярные бары 🍹. С этой высоты Вашему взору откроется потрясающий панорамный вид неповторимого ночного Дубая.
Что входит
  • Трансфер туристов из/до отелей к месту назначения экскурсии
  • Услуги высококлассного экскурсовода, любящего и знающего город
  • Посещение баров на 44 этаже отеля. Возможность насладиться потрясающим панорамным видом ночного Дубаи
  • Лучший экскурсионный тур для первого знакомства с Дубаи
Что не входит
  • Напитки (18 USD за человека)
  • Личные расходы туриста
  • Приобретение сувенирной продукции, по желанию
  • Фото в этих местах получаются отличными. Рекомендуем взять с собой фотоаппарат, т. к фотоссесия в стоимость не входит
Начало и место завершения
🚩 ваш отель
Индивидуальная экскурсия по ночному Дубаю
Индивидуальная экскурсия по ночному Дубаю
Индивидуальная экскурсия по ночному Дубаю
Индивидуальная экскурсия по ночному Дубаю

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Андрей Г.
Андрей Г.
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