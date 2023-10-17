Горное озеро Хатта из Дубая

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Отдохните от шумного Дубая, отправившись в увлекательную поездку к уникальному горному озеру Хатта.

Насладитесь свежим горным воздухом, прогуляйтесь по аутентичной этно-деревне и оцените красоты бирюзовых вод Хатты. Откройте для себя Эмираты с новой стороны!
Горное озеро Хатта из Дубая
Горное озеро Хатта из Дубая
Горное озеро Хатта из Дубая
Горное озеро Хатта из Дубая
Горное озеро Хатта из Дубая
Горное озеро Хатта из Дубая
Ближайшие даты:
17
окт
18
окт
19
окт
20
окт
21
окт
22
окт
23
окт
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даты

Что вас ожидает:

  • Дамба Хатты
  • Башня 19 века
  • Деревня «Наследие»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Хатта — это уникальное место с великолепной историей, интересным ландшафтом и удивительной природой.
  • Мы посетим дамбы Хатты — это живописные горы с голубым озером внутри. Вы увидите историческую башню 19 века, деревню «Наследие», насладитесь живописными пейзажами и горным воздухом.

Важно:

  • Возьмите с собой удобную обувь и комфортную одежду.
  • По озеру можно покататься на лодочке за отдельную плату.

Ежедневно по запросу

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги профессионального гида
  • Транспорт
  • Интернет
Что не входит
  • Питание
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель
Завершение: По согласованию с туристами
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по запросу
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Возьмите с собой удобную обувь и комфортную одежду.
  • По озеру можно покататься на лодочке за отдельную плату
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Выездные
На весь день
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