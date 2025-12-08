Отдохните от шумного Дубая, отправившись в увлекательную поездку к уникальному горному озеру Хатта.
Насладитесь свежим горным воздухом, прогуляйтесь по аутентичной этно-деревне и оцените красоты бирюзовых вод Хатты. Откройте для себя Эмираты с новой стороны!
Насладитесь свежим горным воздухом, прогуляйтесь по аутентичной этно-деревне и оцените красоты бирюзовых вод Хатты. Откройте для себя Эмираты с новой стороны!
Описание экскурсииЧто вас ожидает: Хатта — это уникальное место с великолепной историей, интересным ландшафтом и удивительной природой. Мы посетим дамбы Хатты — это живописные горы с голубым озером внутри. Вы увидите историческую башню 19 века, деревню «Наследие», насладитесь живописными пейзажами и горным воздухом. Важно:
- Возьмите с собой удобную обувь и комфортную одежду.
- По озеру можно покататься на лодочке за отдельную плату.
Ежедневно по запросу
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дамба Хатты
- Башня 19 века
- Деревня «Наследие»
Что включено
- Услуги профессионального гида
- Транспорт
- Интернет
Что не входит в цену
- Питание
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель
Завершение: По согласованию с туристами
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по запросу
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
3.5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ж
Хотим поблагодарить нашего гида Александру за чудесно проведенный день! Сашенька очень пунктуальна(что для нас важно),аккуратная в вождении,внимательная,тактичная,интересная,сколько она нам всего рассказала,кладезь знаний. Обязательно будем брать экскурсии только с ней.
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Л
На самом деле - это не экскурсия, это просто трансфер, гид не в курсе, меня просто довезли и сказали - вот там все - иди сама узнавай
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