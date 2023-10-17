Отдохните от шумного Дубая, отправившись в увлекательную поездку к уникальному горному озеру Хатта.
Насладитесь свежим горным воздухом, прогуляйтесь по аутентичной этно-деревне и оцените красоты бирюзовых вод Хатты. Откройте для себя Эмираты с новой стороны!
Насладитесь свежим горным воздухом, прогуляйтесь по аутентичной этно-деревне и оцените красоты бирюзовых вод Хатты. Откройте для себя Эмираты с новой стороны!
Ближайшие даты:
17
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18
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19
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Дамба Хатты
- Башня 19 века
- Деревня «Наследие»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Хатта — это уникальное место с великолепной историей, интересным ландшафтом и удивительной природой.
- Мы посетим дамбы Хатты — это живописные горы с голубым озером внутри. Вы увидите историческую башню 19 века, деревню «Наследие», насладитесь живописными пейзажами и горным воздухом.
Важно:
- Возьмите с собой удобную обувь и комфортную одежду.
- По озеру можно покататься на лодочке за отдельную плату.
Ежедневно по запросу
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги профессионального гида
- Транспорт
- Интернет
- Что не входит
- Питание
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Ваш отельЗавершение: По согласованию с туристами
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно по запросуЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Возьмите с собой удобную обувь и комфортную одежду.
- По озеру можно покататься на лодочке за отдельную плату
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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