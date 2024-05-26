Экскурсии к озерам в Дубае

Найдено 6 экскурсий в категории «Озера» в Дубае на русском языке, цены от $90, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Дубая - в сказочный город Хатта
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
7.5 часов
8 отзывов
Из Дубая - в сказочный город Хатта
Путешествие в Хатту подарит вам незабываемые впечатления. Озеро, водопады, этнографическая деревня и медовая ферма ждут вас. Насладитесь природой и тишиной
Начало: Я вас заберу с вашей локации и после экскурсии ост...
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
300$240 за всё до 6 чел.
Из Дубая - к горному курорту Хатта
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Из Дубая - к горному курорту Хатта
Увидеть невероятную природу ОАЭ, побывать на пасеке и по желанию покататься на лодках
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$450 за всё до 4 чел.
Абу-Даби с посещением королевского дворца
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
39 отзывов
Абу-Даби с посещением королевского дворца
Мечеть шейха Зайда, деревня бедуинов и другие открытия в путешествии из Дубая
Начало: В любом отеле Дубая, Шарджи, Аджмана
Расписание: в четверг и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
13 июня в 10:00
$90 за человека
Конная прогулка по пустыне в Дубае
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Конная прогулка по пустыне в Дубае
Познакомиться с арабскими скакунами, прокатиться верхом по пескам и увидеть озеро Аль Кудра
Начало: У вашего отеля
10 июня в 15:30
11 июня в 15:30
от $350 за всё до 6 чел.
Из Дубая - на горный курорт Хатта
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Из Дубая - на горный курорт Хатта
Бирюзовое озеро, финиковые рощи, этнографическая деревня и пчелиная ферма за 1 день
Начало: у вашего отеля
30 июня в 09:00
16 сен в 09:00
$550 за всё до 5 чел.
Из Дубая - на горное озеро Хатта
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
Экскурсия на озеро Хатта из Дубая: погружение в спокойствие и красоту
Откройте для себя спокойствие и красоту озера Хатта во время уникальной экскурсии из Дубая. Отдых, который запомнится надолго
Начало: Трансфер из отеля
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
$350 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александра
    26 мая 2024
    Из Дубая - в сказочный город Хатта
    Ездили на экскурсию вместе с Мухаммедом, все отлично организовано, красивые локации, интересные факты от гида.
  • Т
    Татьяна
    12 мая 2024
    Из Дубая - в сказочный город Хатта
    Ездили семьей в Хатту в сопровождении Мухаммада. В Эмиратах уже не первый, и даже не третий раз, поэтому, при выборе экскурсии
    читать дальше

    ориентировались на новое и нестандартное. Экскурсия в Хатту полностью оправдала наши ожидания) И дорога через горы, и пасущиеся верблюды, и пустыня, которая, на удивление, все больше становится похожа «на степь», подземный ход и сторожевая башня и изюминка - горное озеро)) Хочется отметить, что это была именно экскурсия, а не трансфер. Мухаммад интересный собеседник и знающий гид.

  • С
    София
    8 мая 2024
    Из Дубая - в сказочный город Хатта
    Все супер! Выше ожиданий. Гид очень приятный человек, поездка сбалансирована что и многое посмотрели и не устали. Очень рекомендую взять экскурсию на пасеке - уникальный опыт.
    Все супер! Выше ожиданий. Гид очень приятный человек, поездка сбалансирована что и многое посмотрели и не усталиВсе супер! Выше ожиданий. Гид очень приятный человек, поездка сбалансирована что и многое посмотрели и не усталиВсе супер! Выше ожиданий. Гид очень приятный человек, поездка сбалансирована что и многое посмотрели и не устали
  • Т
    Татьяна
    3 мая 2024
    Из Дубая - на горный курорт Хатта
    Очень интересная и познавательная экскурсия! Рекомендую!
  • О
    Оксана
    11 февраля 2024
    Из Дубая - на горный курорт Хатта
    Экскурсия была волшебной! Всё продумано, прекрасно организовано! Андрей великолепный гид! Экскурсия была на столько красочной, повествовательной и восхитительной, что мы с дочкой даже не заметили, как день подошел к концу! Рекомендую данную экскурсию и гида Андрея!
  • Р
    Ренат
    16 января 2024
    Из Дубая - к горному курорту Хатта
    Хатта- удивительное место для Дубая. Если вы хотите провести необычный день и любите активный отдых (катание на катамаранах, кайаках, велосипедах
    читать дальше

    и hiking в горах), то вы точно получите удовольствие. Наша семья все это обожает, поэтому мы были в восторге, а гид Александра нам в этом помогла, за что ей огромное спасибо!

  • М
    Михаил
    15 января 2024
    Из Дубая - на горный курорт Хатта
    Отличная экскурсия. Красивые места, необычные для Дубая. Профессиональный гид. Рекомендую однозначно
  • Н
    Наталья
    24 мая 2023
    Абу-Даби с посещением королевского дворца
    Добрый день! Были на экскурсии 21.05. Экскурсовод Лариса очень понравилась! Много интересной информации и с юмором) Посещение заявленных объектов происходило
    читать дальше

    по плану. В мечети и во дворце ходили самостоятельно, так как наших гидов туда не пускают! НО об этом предупреждают заранее. Обед был весьма приличный, шведский стол, в общем, можно хорошо покушать. Воду постоянно по желанию выдавали в автобусе. Единственное, что мне не зашло-это посещение рынка с физиками на обратной дороге к отелю. На любителя, так сказать. . В общем, рекомендую

  • В
    Всеволод
    10 мая 2023
    Абу-Даби с посещением королевского дворца
    Ездили на экскурсию в мечеть и президентский дворец из Дубая, все четко организовано. Сами постройки роскошные, новые, белые, красивые! Был вкусный обед, где дали попробовать верблюжатину! Экскурсовод Аиша рассказала много интересного про Эмираты. Рекомендую!
  • I
    Ildar
    11 апреля 2023
    Конная прогулка по пустыне в Дубае
    Экскурсия прошла отлично, водитель Роман повез нас двоих на комфортном минивэне. По пути рассказывал о местной жизни и достопричательностях. Приехали
    читать дальше

    заранее, поэтому в свободное время он повел нас на озера, где мы могли наблюдать местную фауну. Сама конная поездка также была интересной, наш инструктор Зарина отлично ладит с лошадьми и туристами). Рекомендую конные прогулки утром - до наступления зноя (животные не очень рады такой жаре) или в закатный час, когда уже не так жарко и можно сделать качественные фото.

Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Озера»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дубае
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Из Дубая - в сказочный город Хатта
  2. Из Дубая - к горному курорту Хатта
  3. Абу-Даби с посещением королевского дворца
  4. Конная прогулка по пустыне в Дубае
  5. Из Дубая - на горный курорт Хатта
Какие места ещё посмотреть в Дубае
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Дубай-Марина
  2. Бурдж-Халифа
  3. Самое главное
  4. Пальма Джумейра
  5. Отель Парус
  6. Дубай молл
  7. Мечеть шейха Зайда
  8. Бурдж-эль-Араб
  9. Парк цветов
  10. Атлантис
Сколько стоит экскурсия по Дубаю в июне 2024
Сейчас в Дубае в категории "Озера" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 90 до 550 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 52 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
Экскурсии на русском языке в Дубае (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2024 год по теме «Озера», 52 ⭐ отзыва, цены от $90. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам