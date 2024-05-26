читать дальше

по плану. В мечети и во дворце ходили самостоятельно, так как наших гидов туда не пускают! НО об этом предупреждают заранее. Обед был весьма приличный, шведский стол, в общем, можно хорошо покушать. Воду постоянно по желанию выдавали в автобусе. Единственное, что мне не зашло-это посещение рынка с физиками на обратной дороге к отелю. На любителя, так сказать. . В общем, рекомендую