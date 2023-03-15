Приглашаем вас на удивительный обед-впечатление. Столик, где будете вы и ваши друзья, поднимут на высоту 50 метров над землёй. На «борту» с вами будут официанты, которые займутся всем необходимым. А вам останется только наслаждаться вкусным обедом с ароматными закусками, основными блюдами и сочными десертами — и незабываемым видом на Дубай.

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Обед как маленькое приключение

Приглашаем вас отобедать в очень необычном месте Дубая — на высоте 50 метров над землёй. Под вами будет берег Персидского залива, Дубай Марина и знаменитый остров Палм Джумейра. Обед продлится полтора часа, так что вы не только успеете насладиться вкусной едой, но и сделать классные фото и видео с уникальным видом на город.

Вкусно, интересно, безопасно

При бронировании вам предложат на выбор сет из закусок, основного блюда и десерта. Салат с зеленью и нежной бурратой, тушеная баранья лопатка или паста тортеллини, торт с шоколадной помадкой или тарелка из свежих фруктов: не отказывайте себе в удовольствии. Перед «взлетом» с вами проведут инструктаж и расскажут о правилах. Не волнуйтесь, мы продумали всё, чтобы ваш обед прошёл не только вкусно, но и с соблюдением норм безопасности.

А уже на высоте повар подаст изысканные блюда и напитки. Вуаля!

Организационные детали