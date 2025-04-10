Испытайте незабываемые эмоции на высоте 50 метров. Насладитесь изысканными блюдами и потрясающим видом на Дубай
Уникальная возможность отобедать на высоте 50 метров над землёй. Официанты обеспечат комфорт, а вы сможете насладиться вкусной едой и захватывающим видом на Дубай. Под вами раскинется берег Персидского залива, Дубай читать дальшеуменьшить
Марина и остров Палм Джумейра. На выбор предлагаются разнообразные блюда: от салата с бурратой до тушеной бараньей лопатки. Безопасность гарантирована инструктажем перед началом. Это идеальный способ провести полтора часа в компании друзей и получить незабываемые впечатления
Приглашаем вас отобедать в очень необычном месте Дубая — на высоте 50 метров над землёй. Под вами будет берег Персидского залива, Дубай Марина и знаменитый остров Палм Джумейра. Обед продлится полтора часа, так что вы не только успеете насладиться вкусной едой, но и сделать классные фото и видео с уникальным видом на город.
Вкусно, интересно, безопасно
При бронировании вам предложат на выбор сет из закусок, основного блюда и десерта. Салат с зеленью и нежной бурратой, тушеная баранья лопатка или паста тортеллини, торт с шоколадной помадкой или тарелка из свежих фруктов: не отказывайте себе в удовольствии. Перед «взлетом» с вами проведут инструктаж и расскажут о правилах. Не волнуйтесь, мы продумали всё, чтобы ваш обед прошёл не только вкусно, но и с соблюдением норм безопасности. А уже на высоте повар подаст изысканные блюда и напитки. Вуаля!
Организационные детали
После бронирования вы получите электронный билет, с вами свяжется наш сотрудник, чтобы обсудить детали и предложить блюда на выбор
В стоимость не включён трансфер, до ресторана вы добираетесь самостоятельно. Если вам нужен трансфер, его стоимость в пределах Дубая — 80$ за машину (в обе стороны). Стоимость трансфера из Шарджи или Аджмана — 150$, Абу Даби и Рас Аль Хайма — 200$, Фуджейры — 250$.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
$290
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Al Sufouh
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юрий — ваша команда гидов в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 1 час 40 минут
Провели экскурсии для 4624 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Юрий, я живу в ОАЭ с 2006 года и знаю страну как свои пять пальцев.
Наша команда опытных лицензированных гидов будет рада познакомить вас с читать дальшеуменьшить
Арабскими Эмиратами. К проведению экскурсий подходим с чувством и стараемся дать полезную и нужную информацию, а также ваши положительные эмоции являются для нас приоритетом.
После экскурсии наши гиды не оставляют путешественников без внимания: вы всегда сможете позвонить и получить совет или помощь.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Елена
Хотим поблагодарить самых лучших организаторов за наш красивый адреналиновый ужин на высоте!!! Dinner in the Sky 🪐 Высоко. Страшно. Вкусно. Необычно. Красиво. И это однозначно того стоит!!! Блюда безумно вкусные. Ребята в ресторане все супер позитивные, делают много красивых фото и видео. И ощущения фантастические, будто ты паришь в воздухе и весь мир у твоих ног)) Вообщем эмоции непередаваемые! 🔥 Однозначно рекомендосьон 👌🏻
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