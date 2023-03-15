Над небоскребами Дубая: обед на высоте

Отобедать на высоте 50 метров над землёй и насладиться фантастическим видом

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Приглашаем вас на удивительный обед-впечатление. Столик, где будете вы и ваши друзья, поднимут на высоту 50 метров над землёй. На «борту» с вами будут официанты, которые займутся всем необходимым.

А вам останется только наслаждаться вкусным обедом с ароматными закусками, основными блюдами и сочными десертами — и незабываемым видом на Дубай.
Над небоскребами Дубая: обед на высоте
Над небоскребами Дубая: обед на высоте
Над небоскребами Дубая: обед на высоте
Над небоскребами Дубая: обед на высоте
Над небоскребами Дубая: обед на высоте
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Обед как маленькое приключение

Приглашаем вас отобедать в очень необычном месте Дубая — на высоте 50 метров над землёй. Под вами будет берег Персидского залива, Дубай Марина и знаменитый остров Палм Джумейра. Обед продлится полтора часа, так что вы не только успеете насладиться вкусной едой, но и сделать классные фото и видео с уникальным видом на город.

Вкусно, интересно, безопасно

При бронировании вам предложат на выбор сет из закусок, основного блюда и десерта. Салат с зеленью и нежной бурратой, тушеная баранья лопатка или паста тортеллини, торт с шоколадной помадкой или тарелка из свежих фруктов: не отказывайте себе в удовольствии. Перед «взлетом» с вами проведут инструктаж и расскажут о правилах. Не волнуйтесь, мы продумали всё, чтобы ваш обед прошёл не только вкусно, но и с соблюдением норм безопасности.
А уже на высоте повар подаст изысканные блюда и напитки. Вуаля!

Организационные детали

  • После бронирования вы получите электронный билет, с вами свяжется наш сотрудник, чтобы обсудить детали и предложить блюда на выбор
  • В стоимость не включён трансфер, до ресторана вы добираетесь самостоятельно. Если вам нужен трансфер, его стоимость в пределах Дубая — 80$ за машину (в обе стороны). Стоимость трансфера из Шарджи или Аджмана — 150$, Абу Даби и Рас Аль Хайма — 200$, Фуджейры — 250$.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе Al Sufouh
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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