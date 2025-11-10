Что вас ждет: Чтобы лучше понять пустыню, нужно ощутить ее вкус. Мы предлагаем вам незабываемый восточный ужин с видом на арабскую пустыню под мягким вечерним солнцем и при таинственных звуках горящего огня. Вы сможете вкушать вкусные блюда, вдыхая теплый воздух пустыни, глядя на неповторимую сказку Востока – арабских легенд и зажигательных танцев. Сделаете множество фотографий на память и увезёте с собой незабываемый сладостный вкус. Важно знать: Обратите внимание, что туристов из Шарджи и Аджмана заберут на автобусе, а затем уже пересадят на автомобили для сафари.

На сафари нельзя беременным и детям до трёх лет с отдельным местом • Дети до трех лет должны быть на коленях у взрослого • Обратите внимание, что присутствует экстрим-сафари • Гид на экскурсии не предусмотрен. Водители местные. Язык водителей — английский.

• Во время Рамадана с 23 марта по 23 апреля из шоу-программы исключают танец живота. Важная информация: