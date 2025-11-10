Познать пустыню удастся лишь тем, кто ощутит её вкус! Приглашаем вас на ужин у огня в традиционном стиле с арабской музыкой и восточными танцами. А окружать вас будут незабываемые виды вечерней пустыни.
Описание экскурсии
Что вас ждет: Чтобы лучше понять пустыню, нужно ощутить ее вкус. Мы предлагаем вам незабываемый восточный ужин с видом на арабскую пустыню под мягким вечерним солнцем и при таинственных звуках горящего огня. Вы сможете вкушать вкусные блюда, вдыхая теплый воздух пустыни, глядя на неповторимую сказку Востока – арабских легенд и зажигательных танцев. Сделаете множество фотографий на память и увезёте с собой незабываемый сладостный вкус. Важно знать: Обратите внимание, что туристов из Шарджи и Аджмана заберут на автобусе, а затем уже пересадят на автомобили для сафари.
На сафари нельзя беременным и детям до трёх лет с отдельным местом • Дети до трех лет должны быть на коленях у взрослого • Обратите внимание, что присутствует экстрим-сафари • Гид на экскурсии не предусмотрен. Водители местные. Язык водителей — английский.
ежедневно
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Индивидуальный трансфер осуществляется из вашего отеля на комфортабельном автомобиле
- Катание по песчаным дюнам на специально подготовленном автомобиле
- Возможность сделать превосходные фото/видео в пустыне Lah Bab
- Катание на верблюдах и лошадях
- Роспись тату хной
- Шоу-программа Belly Dance Show, Fire show, Tanoura Show
- Возможность сделать фотографии в национальных арабских костюмах
- Премиум ужин в ресторане Bab Al Shams (шведский стол - барбекю, салаты и соленья, национальные блюда, морепродукты, фрукты, национальные сладости, прохладительные и горячие напитки)
Что не входит в цену
- Катание на квадроциклах и багги, по желанию. Аренда квадроцикла для 1го человека - 41$, для 2х человек - 70$ (осуществляется предварительно, по согласованию с менеджером)
- Sand board (сэндбординг). Аренда доски - 5$, (осуществляется предварительно, по согласованию с менеджером)
- Алкогольные напитки, по желанию
- Трансфер из Al Maha Resort, Bab al-Shams, Jebel Ali, Investment City, Ibn Battuta, JVC, Discovery Garden, Production City, Дубай Мотор Сити возможен за дополнительную плату. /n/nДля определения правильной стоимости за экскурсию с удаленного района и согласования вашей локации, пожалуйста, свяжитесь с нашим специалистом.
- Во время Священного месяца Рамадан из программы исключен Belly Dance Show.
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Дубая
