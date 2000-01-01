Мы являемся прямым поставщиком туристических услуг в Эмиратах.
Наша компания имеет лицензию от Департамента Туризма и страховку на предоставляемые услуги.
В нашем автопарке автомобили Toyota Land Cruiser 200 Extreme и Toyota Sequoia. Pic up Гостей осуществляется с отеля на автомобиле 🚘 делаем Extreme - Safari.
По желанию гостей предоставляем услуги русского сопровождения.
Можно оплатить банковской картой на сайте Спутник8, на месте организатору посредством наличных денежных средств ($, €, AED) или Сбербанк Онлайн.
Экскурсионный тур включает в себя:
- Катание по песчаным дюнам;
- Возможность насладиться закатом и сделать превосходные фотографии;
- Катание на верблюдах;
- Роспись тату хной;
- Шоу-программа Belly Dance Show, Fire show, Tanoura Show;
- Возможность сделать фотографии 📸 в национальных арабских костюмах;
- Ужин в VIP - кемпинге
(фуршет — барбекю, салаты, паста, фрукты 🍉, национальные сладости, прохладительные и горячие напитки)
- Кальян;
- Алкогольные напитки доступны за дополнительную плату.
Дополнительные услуги: катание на квадроцикле, baggy - adventure, sand board