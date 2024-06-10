Приключения в пустыне Дубая: полет на шаре, квадроциклы, верблюды

Приключения в пустыне Дубая
Отправьтесь в приключение премиум-класса, чтобы ощутить неземную красоту пустыни и застать восход солнца, наполнить день ощущением роскоши.

Наблюдайте за очаровательной местной флорой и фауной с высоты птичьего, полюбуйтесь на соколиное шоу. Насладитесь восхитительным завтраком среди дюн и прогулкой на верблюдах и квадроциклах.
Приключения в пустыне Дубая: полет на шаре, квадроциклы, верблюды
Приключения в пустыне Дубая: полет на шаре, квадроциклы, верблюды
Приключения в пустыне Дубая: полет на шаре, квадроциклы, верблюды
Ближайшие даты:
Время начала: 04:00

Описание экскурсии

Эти вопросы помогут вам сделать хорошее описание экскурсии: Напишите о деталях - Каков маршрут экскурсии? Напишите о нем настолько подробно, чтобы турист понял, что он увидит во время тура. - Что вы будете делать на экскурсии? Сделайте описание привлекательным: - Почему ваша экскурсия интересна? - В чем разница между вашей экскурсией и похожими на нее другими? - Почему пойти на экскурсию с вами путешественнику будет интереснее, чем самому гулять по городу с печатным путеводителем?

Ежедневно в 4:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый (13-80)$380
Детский (5-12)$326
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер
  • Полет на шаре 30-60 минут
  • Соколиное шоу в полете
  • Завтрак (буфет)
  • Конная прогулка (10 мин)
  • Поездка на верблюде (10 минут)
  • Катание на квадроциклах
Что не входит в цену
  • Обработанные видео полета
  • Трансфер из других эмиратов
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
В вашем отеле (Дубай)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 4:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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