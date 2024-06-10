Отправьтесь в приключение премиум-класса, чтобы ощутить неземную красоту пустыни и застать восход солнца, наполнить день ощущением роскоши.
Наблюдайте за очаровательной местной флорой и фауной с высоты птичьего, полюбуйтесь на соколиное шоу. Насладитесь восхитительным завтраком среди дюн и прогулкой на верблюдах и квадроциклах.
Наблюдайте за очаровательной местной флорой и фауной с высоты птичьего, полюбуйтесь на соколиное шоу. Насладитесь восхитительным завтраком среди дюн и прогулкой на верблюдах и квадроциклах.
Ближайшие даты:
Время начала: 04:00
Описание экскурсии
Эти вопросы помогут вам сделать хорошее описание экскурсии: Напишите о деталях - Каков маршрут экскурсии? Напишите о нем настолько подробно, чтобы турист понял, что он увидит во время тура. - Что вы будете делать на экскурсии? Сделайте описание привлекательным: - Почему ваша экскурсия интересна? - В чем разница между вашей экскурсией и похожими на нее другими? - Почему пойти на экскурсию с вами путешественнику будет интереснее, чем самому гулять по городу с печатным путеводителем?
Ежедневно в 4:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (13-80)
|$380
|Детский (5-12)
|$326
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
- Полет на шаре 30-60 минут
- Соколиное шоу в полете
- Завтрак (буфет)
- Конная прогулка (10 мин)
- Поездка на верблюде (10 минут)
- Катание на квадроциклах
Что не входит в цену
- Обработанные видео полета
- Трансфер из других эмиратов
- Личные расходы
Место начала и завершения?
В вашем отеле (Дубай)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 4:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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