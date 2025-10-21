Погрузитесь в атмосферу роскоши на прогулке по Дубаю на двухпалубной моторной яхте.
Отправление от Дубай Харбор яхт-клуба подарит вам уникальную возможность насладиться морским бризом и тёплыми лучами солнца. Величественные небоскрёбы и
Отправление от Дубай Харбор яхт-клуба подарит вам уникальную возможность насладиться морским бризом и тёплыми лучами солнца. Величественные небоскрёбы и
5 причин купить эту прогулку
- 🌟 Роскошная яхта
- 🏙️ Виды небоскрёбов
- 🌞 Тёплые лучи солнца
- 🌬️ Морской бриз
- 👥 Сопровождение команды
Что можно увидеть
- Небоскрёбы
- Jumeirah Beach Residence
Описание водной прогулки
Мы встретим вас у одной из самых фешенебельных пристаней в мире — Дубай Харбор яхт-клуб — и поможем расположиться на борту яхты. Это будет настоящий праздник для ваших чувств: тёплые лучи солнца, морской бриз и невероятные виды Дубая. Вы увидите величественные небоскрёбы, жилой массив Jumeirah Beach Residence на побережье и многое другое.
Организационные детали
- Прогулка проходит на двухпалубной моторной яхте
- С вами будет один из членов нашей команды
- На сайте вы оплачиваете 22% стоимости. Незадолго до поездки — оставшуюся сумму переводом нам (мы пришлём реквизиты)
в будние дни в 10:30, 12:00, 13:30, 19:30 и 21:00, в субботу и воскресенье в 10:30 и 12:00
Выбрать дату
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 8 раз на ближайшие дниЗабронировать эту экскурсию
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$54
|Детский до 12 лет
|$28
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На пристани в Дубае
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 10:30, 12:00, 13:30, 19:30 и 21:00, в субботу и воскресенье в 10:30 и 12:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Самвел — Организатор в Дубае
Провёл экскурсии для 114 туристов
Приветствую всех любителей морского отдыха. Занимаюсь организацией мероприятий, экскурсий, морских прогулок, арендой яхт, гидроциклов и вертолётов с 2016 года. С удовольствием делюсь с вами своим опытом и знаниями. Каждое нашеЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
21 окт 2025
Прогулка хорошая
А
Анастасия
8 окт 2025
Прекрасная морская прогулка по ночному Дубаю! Недолгая, содержательная, с красивыми видами👍 очень дружелюбный экипаж яхты, прохладительные напитки в неограниченном количестве были весьма актуальны в жаркий вечер🤗 а какие кадры и видео нам любезно предложили сделать!!! 🔥 спасибо координатору за слаженную работу и оперативную информацию о данной поездке! 👍
Д
Диана
4 окт 2025
Все очень быстро организовали, на борту были прохладные напитки, отличная музыка, нам очень понравилось, обязательно советуем посетить!
A
Anna
30 сен 2025
Бронировали день в день за пару часов до отплытия (вынужденная мера, тк отменилось другое мероприятие).
Успели все организовать, за что огромное спасибо!)
Лодка супер, виды красивые)
Успели все организовать, за что огромное спасибо!)
Лодка супер, виды красивые)
Алеся
10 сен 2025
Шикарная часовая прогулка по знакомым местам Марины
Владислав
6 сен 2025
Это кааааайф!
Я был в шоке что такая экскурсия стоит просто копейки.
Мы были в сентябре, (не сезон конечно) нас было всего 7 человек на огромной яхте. Приятный персонал,
Бесплатные напитки, виды невероятные)
Это лучшая экскурсия
Я был в шоке что такая экскурсия стоит просто копейки.
Мы были в сентябре, (не сезон конечно) нас было всего 7 человек на огромной яхте. Приятный персонал,
Бесплатные напитки, виды невероятные)
Это лучшая экскурсия
Катерина
26 авг 2025
Яхта новая чистая, сервис хороший. Играла музыка и были прохладительные напитки
О
Ольга
14 мая 2025
Были первый раз с мужем в Дубае, любим кататься на яхтах в разных странах) эта прогулка нам очень понравилась! Такие шикарные виды, можно подключить свою музыку к колонке) вода, сок на борту входит. Ребята на яхте очень любезные) капитан просто супер! Спасибо большое за шикарную прогулку!
V
Vitali
9 мая 2025
Сразу переживал, что все дистанционно организовывалось, но вышло всё хорошо
M
Marina
5 мая 2025
Здорово! Яхта на 12 человек, места достаточно, внутри комфортно, чисто, кондиционер и прохладительные напитки, доброжелательный капитан и его помощники. Часа вполне достаточно, чтобы насладиться видами марины👍🏻
М
Маргарита
15 мар 2025
Рекомендую 😍 шикарная вечерняя прогулка с обзором на город. Необыкновенные фото и просто приятный вечер. Вся команда супер, встретили в точке назначения, проводили. Сама яхта классная, чистая, музыка 😍 нам очень понравилось 😊
В
Владимир
3 мар 2025
Прогулка отличная, все четко, можно оплатить рублевой картой, на борту бесплатные напитки
Входит в следующие категории Дубая
Похожие экскурсии из Дубая
Водная прогулка
VIP-яхта в Дубае: купание и рыбалка
Вас ждет незабываемое путешествие на двухпалубной яхте по волнам Персидского залива с купанием и рыбалкой. Эксклюзивный отдых для вас и ваших близких
Начало: В районе Дубай Марины
Завтра в 14:00
11 ноя в 05:30
$565 за всё до 10 чел.
Водная прогулка
Утренняя прогулка в Дубае под парусом
Ощутите утренний бриз на яхте в Дубае, наслаждаясь завтраком с круассанами и купанием в море. Подходит для романтических встреч и дружеских компаний
Начало: Мина Рашид Маринa
Завтра в 08:00
12 ноя в 11:00
$329 за всё до 8 чел.
Водная прогулка
Групповая прогулка на парусной яхте
Проведите незабываемые 2 часа на французской яхте, наслаждаясь видами на Бурдж-Халифу и небоскрёбы Дубая. Снорклинг и сап ждут вас
Начало: В Мина Рашид Марине
Расписание: в понедельник и четверг в 16:30, во вторник и пятницу в 11:00, в субботу в 08:30
Завтра в 09:00
11 ноя в 16:00
$79 за человека