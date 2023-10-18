Добро пожаловать на борт нашей самой роскошной яхты. Мы сделаем все, чтобы вы почувствовали себя настоящей звездой.
Вы пройдите по красной ковровой дорожке, бармен предложит вам премиальные напитки, диджей сыграет зажигательные треки, а повара приготовят для вас изысканные блюда прямо на борту.
Вы сможете свободно перемещаться по яхте (как по верхним, так и по нижней палубе), фотографировать, загорать, купаться или просто отдыхать на наших удобных диванах.
Вы пройдите по красной ковровой дорожке, бармен предложит вам премиальные напитки, диджей сыграет зажигательные треки, а повара приготовят для вас изысканные блюда прямо на борту.
Вы сможете свободно перемещаться по яхте (как по верхним, так и по нижней палубе), фотографировать, загорать, купаться или просто отдыхать на наших удобных диванах.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Аренда роскошной частной яхты — не единственный доступный сейчас вариант! Есть хорошая новость для пар, друзей и небольших групп, желающих исследовать Дубайское море без необходимости нанимать частную яхту, но насладиться всей связанной с этим роскошью. Xclusive Yachts представляет эксклюзивные совместные туры на яхтах, которые проводятся четыре раза в день.
- Еда и напитки «все включено».
- Отъезд по красной ковровой дорожке.
- Полностью кондиционированная нижняя палуба.
- Опытный капитан и команда.
- На борту вам предложат как безалкогольные, так и алкогольные напитки.
- В дневное время вы можете купаться, если позволяет погода, не забудьте купальный костюм.
- Мы используем аудиосистему с GPS-навигацией, которая расскажет вам о каждом значке, когда вы проходите мимо него.
Меню завтрака (отправление в 09:00):
- Станция с живыми яйцами.
- Выбор колбасных изделий.
- Хэш коричневые томатные бобы с грибами.
- Выбор хлеба с джемами.
- Ассорти сэндвичей.
- Чай, кофе и свежевыжатые соки.
- Выбор свежих фруктов.
Меню барбекю (отправление в 13:00, 17:00 и 21:00):
- Слайдеры из курицы, говядины, баранины.
- Кардиган из баранины.
- Моцарелла Томатный Песто.
- Овощные шашлыки.
- Кукуруза в початках.
- Фруктовое ассорти.
- Ассорти десертных шотов.
Ежедневно в 21:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Еда и напитки
- Диджей
- Нинтендо
- Надувной бассейн
- Капитан и команда
- Спасательный жилет
- Wi-Fi
- Что не входит
- Трансфер
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Dubai Harbour by Xclusive Yachts
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 21:00Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании