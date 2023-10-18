Добро пожаловать на борт нашей самой роскошной яхты. Мы сделаем все, чтобы вы почувствовали себя настоящей звездой.



Вы пройдите по красной ковровой дорожке, бармен предложит вам премиальные напитки, диджей сыграет зажигательные треки, а повара приготовят для вас изысканные блюда прямо на борту.



Вы сможете свободно перемещаться по яхте (как по верхним, так и по нижней палубе), фотографировать, загорать, купаться или просто отдыхать на наших удобных диванах.