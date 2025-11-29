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Отдых знаменитостей: роскошный тур на суперяхте

Добро пожаловать на борт! Ощутите себя звездой, наслаждаясь премиальными напитками и изысканными блюдами на роскошной яхте
Добро пожаловать на роскошную яхту, где каждый почувствует себя звездой. Премиальные напитки, изысканные блюда и зажигательная музыка создадут незабываемую атмосферу. Вы сможете свободно перемещаться по яхте, загорать, купаться и наслаждаться видами. Опытный капитан и команда обеспечат комфорт и безопасность.

Включены все напитки и еда, а также аудиосистема с GPS-навигацией, рассказывающая о достопримечательностях. Идеально для пар и небольших групп
4.8
47 отзывов

7 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Роскошная атмосфера
  • 🍽️ Изысканные блюда
  • 🎶 Музыка от диджея
  • 🍹 Премиальные напитки
  • 📸 Возможность фотографировать
  • 🛥️ Комфортная яхта
  • 👨‍✈️ Опытная команда
Отдых знаменитостей: роскошный тур на суперяхте
Отдых знаменитостей: роскошный тур на суперяхте
Отдых знаменитостей: роскошный тур на суперяхте

Что можно увидеть

  • Дубайское море

Описание экскурсии

Аренда роскошной частной яхты — не единственный доступный сейчас вариант! Есть хорошая новость для пар, друзей и небольших групп, желающих исследовать Дубайское море без необходимости нанимать частную яхту, но насладиться всей связанной с этим роскошью. Xclusive Yachts представляет эксклюзивные совместные туры на яхтах, которые проводятся четыре раза в день.
Еда и напитки «все включено» • Отъезд по красной ковровой дорожке • Полностью кондиционированная нижняя палуба • Опытный капитан и команда • На борту вам предложат как безалкогольные, так и алкогольные напитки • В дневное время вы можете купаться, если позволяет погода, не забудьте купальный костюм • Мы используем аудиосистему с GPS-навигацией, которая расскажет вам о каждом значке, когда вы проходите мимо него. Меню завтрака (отправление в 09:00) • Станция с живыми яйцами • Выбор колбасных изделий • Хэш коричневые томатные бобы с грибами • Выбор хлеба с джемами • Ассорти сэндвичей • Чай, кофе и свежевыжатые соки • Выбор свежих фруктов Меню барбекю (отправление в 13:00, 17:00 и 21:00) • Слайдеры из курицы, говядины, баранины • Кардиган из баранины • Моцарелла Томатный Песто • Овощные шашлыки • Кукуруза в початках • Фруктовое ассорти • Ассорти десертных шотов.

Ежедневно в 21:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что включено
  • Еда и напитки
  • Диджей
  • Нинтендо
  • Надувной бассейн
  • Капитан и команда
  • Спасательный жилет
  • Wi-Fi
Что не входит в цену
  • Трансфер
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Дабай-Харбор, Дубай Марина, Джумейра, эмират Дубай
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 21:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 47 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
42
4
2
3
3
2
1
О
все было супер,вкусная еда,много алкоголя,отличный диджей и саксофонист,клевая музыка. Нам все понравилось 👍
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Д
Сервис великолепный, в 15:30 запустили на яхту, ознакомиться походить изучить, объяснили некоторые моменты, угостили водичкой на входе, арома увлажняющие полотенца для лица и рук, 4 уровня яхты, провел все время
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на верху на круглом диване, напитки безлимит как и очень вкусные роллы, еда по меню в маленьких порциях на пробу, но этого более чем достаточно, первый час выход в сторону колеса и там можно поплавать недолго, мин 20-30, после направление в сторону паруса, все очень педантично в 4 вышли в 7 пришли, на подходе к причалу интересовались нуждаемся ли в такси, такси комфортное лексусы, но в 2-3 раза дороже обычного

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D
Сервис великолепный, в 15:30 запустили на яхту, ознакомиться походить изучить, объяснили некоторые моменты, угостили водичкой на входе, арома увлажняющие полотенца для лица и рук, 4 уровня яхты, провел все время
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на верху на круглом диване, напитки безлимит как и очень вкусные роллы, еда по меню в маленьких порциях на пробу, но этого более чем достаточно, первый час выход в сторону колеса и там можно поплавать недолго, мин 20-30, после направление в сторону паруса, все очень педантично в 4 вышли в 7 пришли, на подходе к причалу интересовались нуждаемся ли в такси, такси комфортное лексусы, но в 2-3 раза дороже обычного

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А
Покупайте, покупайте и ещё раз покупайте!! Это 100% стоит своих денег. Огромная лакшери яхта. Безлимитная еда, которую приносят каждый раз. Безлимитный алкоголь, кальяны. Сервис просто на высоте - в каждой
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мелочи ты замечаешь, как персонал старается - там работают прекрасные люди. Я яхты не любил никогда, но эта яхта с людьми на ней влюбила меня в себя. Там есть душ, раздевалки, можно купаться и переодеваться. Красивые виды, музыка, диджей. И это все за 120 долларов! Я сам из Сочи, и, поверьте, в Сочи за 12 тыс рублей вы получите просто маленькую яхту без еды и воды. А тут Дубай и такой сервис за такие деньги. Бросайте всё и бегите туда. Нашел яхту быстро - списался с гидом, он мне направил прям точку на карте, объяснил все и даже отправил фото где и какая яхта стоит. Не бойтесь спрашивать и вам подскажут

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Е
Такая экскурсия обязательна к посещению, оставляет массу впечатлений. Мы выбирали в 17ч, чтобы захватить и дневное и вечернее время, что позволяет покупаться, увидеть закат, а после заката насладиться огнями Дубай.
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На яхте было несколько кондиционируемых помещений, где можно было охладиться. Напитков и разнообразной еды было достаточно. Все было вкусно. Мест всем хватило для комфортного размещения по ярусам. На верхнем ярусе выдавали различные напитки и играла музыка, остальную еду разносил персонал по всем палубам. 3 ч пролетели быстро, хотелось еще несколько часов поплавать.

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Д
Отличная прогулка на суперяхте! Брали утреннюю прогулку, завтрак «шведский стол»: картофельные оладьи, фасоль, омлет, выпечка, сосиски и т. д.. Яхта очень просторная, а команда очень приятная. Предоставлялись безалкогольные напитки, вино и вода на протяжении всего плавания. Играла музка, можно было потанцевать на верхней палубе. Супер плавание! Спасибо Xclusive yachts!
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