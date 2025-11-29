Аренда роскошной частной яхты — не единственный доступный сейчас вариант! Есть хорошая новость для пар, друзей и небольших групп, желающих исследовать Дубайское море без необходимости нанимать частную яхту, но насладиться всей связанной с этим роскошью. Xclusive Yachts представляет эксклюзивные совместные туры на яхтах, которые проводятся четыре раза в день.

Еда и напитки «все включено» • Отъезд по красной ковровой дорожке • Полностью кондиционированная нижняя палуба • Опытный капитан и команда • На борту вам предложат как безалкогольные, так и алкогольные напитки • В дневное время вы можете купаться, если позволяет погода, не забудьте купальный костюм • Мы используем аудиосистему с GPS-навигацией, которая расскажет вам о каждом значке, когда вы проходите мимо него. Меню завтрака (отправление в 09:00) • Станция с живыми яйцами • Выбор колбасных изделий • Хэш коричневые томатные бобы с грибами • Выбор хлеба с джемами • Ассорти сэндвичей • Чай, кофе и свежевыжатые соки • Выбор свежих фруктов Меню барбекю (отправление в 13:00, 17:00 и 21:00) • Слайдеры из курицы, говядины, баранины • Кардиган из баранины • Моцарелла Томатный Песто • Овощные шашлыки • Кукуруза в початках • Фруктовое ассорти • Ассорти десертных шотов.