Добро пожаловать на роскошную яхту, где каждый почувствует себя звездой. Премиальные напитки, изысканные блюда и зажигательная музыка создадут незабываемую атмосферу. Вы сможете свободно перемещаться по яхте, загорать, купаться и наслаждаться видами. Опытный капитан и команда обеспечат комфорт и безопасность.
Включены все напитки и еда, а также аудиосистема с GPS-навигацией, рассказывающая о достопримечательностях. Идеально для пар и небольших групп
Включены все напитки и еда, а также аудиосистема с GPS-навигацией, рассказывающая о достопримечательностях. Идеально для пар и небольших групп
7 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Роскошная атмосфера
- 🍽️ Изысканные блюда
- 🎶 Музыка от диджея
- 🍹 Премиальные напитки
- 📸 Возможность фотографировать
- 🛥️ Комфортная яхта
- 👨✈️ Опытная команда
Что можно увидеть
- Дубайское море
Описание экскурсии
Аренда роскошной частной яхты — не единственный доступный сейчас вариант! Есть хорошая новость для пар, друзей и небольших групп, желающих исследовать Дубайское море без необходимости нанимать частную яхту, но насладиться всей связанной с этим роскошью. Xclusive Yachts представляет эксклюзивные совместные туры на яхтах, которые проводятся четыре раза в день.
Еда и напитки «все включено» • Отъезд по красной ковровой дорожке • Полностью кондиционированная нижняя палуба • Опытный капитан и команда • На борту вам предложат как безалкогольные, так и алкогольные напитки • В дневное время вы можете купаться, если позволяет погода, не забудьте купальный костюм • Мы используем аудиосистему с GPS-навигацией, которая расскажет вам о каждом значке, когда вы проходите мимо него. Меню завтрака (отправление в 09:00) • Станция с живыми яйцами • Выбор колбасных изделий • Хэш коричневые томатные бобы с грибами • Выбор хлеба с джемами • Ассорти сэндвичей • Чай, кофе и свежевыжатые соки • Выбор свежих фруктов Меню барбекю (отправление в 13:00, 17:00 и 21:00) • Слайдеры из курицы, говядины, баранины • Кардиган из баранины • Моцарелла Томатный Песто • Овощные шашлыки • Кукуруза в початках • Фруктовое ассорти • Ассорти десертных шотов.
Ежедневно в 21:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Еда и напитки
- Диджей
- Нинтендо
- Надувной бассейн
- Капитан и команда
- Спасательный жилет
- Wi-Fi
Что не входит в цену
- Трансфер
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Дабай-Харбор, Дубай Марина, Джумейра, эмират Дубай
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 21:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 47 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
все было супер,вкусная еда,много алкоголя,отличный диджей и саксофонист,клевая музыка. Нам все понравилось 👍
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Д
Сервис великолепный, в 15:30 запустили на яхту, ознакомиться походить изучить, объяснили некоторые моменты, угостили водичкой на входе, арома увлажняющие полотенца для лица и рук, 4 уровня яхты, провел все время
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D
Сервис великолепный, в 15:30 запустили на яхту, ознакомиться походить изучить, объяснили некоторые моменты, угостили водичкой на входе, арома увлажняющие полотенца для лица и рук, 4 уровня яхты, провел все время
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А
Покупайте, покупайте и ещё раз покупайте!! Это 100% стоит своих денег. Огромная лакшери яхта. Безлимитная еда, которую приносят каждый раз. Безлимитный алкоголь, кальяны. Сервис просто на высоте - в каждой
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Е
Такая экскурсия обязательна к посещению, оставляет массу впечатлений. Мы выбирали в 17ч, чтобы захватить и дневное и вечернее время, что позволяет покупаться, увидеть закат, а после заката насладиться огнями Дубай.
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Д
Отличная прогулка на суперяхте! Брали утреннюю прогулку, завтрак «шведский стол»: картофельные оладьи, фасоль, омлет, выпечка, сосиски и т. д.. Яхта очень просторная, а команда очень приятная. Предоставлялись безалкогольные напитки, вино и вода на протяжении всего плавания. Играла музка, можно было потанцевать на верхней палубе. Супер плавание! Спасибо Xclusive yachts!
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