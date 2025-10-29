читать дальше

и подтвердила поездку, уточнила откуда забирать. Согласовали, что встретимся после шоу фонтанов в центре. Нас встретил Давид, очень приятный молодой человек. Машина красная, в отличном состоянии. Покружились немного по центру, маршрут был красивый. Давид оказался интересным собеседником и аккуратным водителем. Рассказал много интересного о жизни экспатов в эмиратах и местных жителях, планах по развитию районов города, ПДД, налогах и об устройстве страны в целом. Давид также посоветовал, что посмотреть самостоятельно и в рамках экскурсий. Формат заведений и атмосфера внутри различались. Предложенные локации понравились. Сами бы, однозначно, не нашли =). Виды на город очень красивые. По напиткам и кухне большой выбор. Завершили прогулку на Dubai Marina. Спасибо Давиду за отлично проведенный вечер и уделенное время.