Мини-группа
до 7 чел.
Из Дубая в Абу-Даби - в мини-группе
Оценить роскошь самого богатого эмирата в ОАЭ на автомобильной экскурсии
Начало: У вашего отеля
«Могут ли туристы и местные жители купить здесь алкоголь и зачем для этого ходить в полицейский участок»
Завтра в 08:00
12 дек в 08:00
$80 за человека
-
5%
Индивидуальная
до 3 чел.
По руфтопам Дубая - на кабриолете
В центре Дубая есть уникальные места, где можно отдохнуть от суеты. Попробуйте авторские коктейли и насладитесь видами города с высоты
Начало: В вашем отеле в центральной части Дубая
«Составляя список мест, которые непременно стоит посетить в Дубае, включите туда руфтопы (так называют бары на крышах)»
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
$304
$320 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
до 6 чел.
Главное в Дубае: обзорная экскурсия
Отправляйтесь в путешествие по Дубаю на минивэне, чтобы увидеть самые известные достопримечательности и сделать незабываемые фотографии
Начало: У вашего отеля
«JBR Walk, прогулка по яхт-клубу»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$72 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВасилий29 октября 2025Нас сопровождал гид Давид. Это была последняя экскурсия перед вылетом.
Настолько насыщенно, столько эмоций подарил, это все не описать словами! Виды
- ААртем28 августа 2025Большое спасибо Давиду за отличную экскурсию по Дубаю.
Хочу подчеркнуть вежливость и аккуратность вождения Давида и профессиональные навыки гида.
Очень рекомендую!
- ААлександр18 сентября 2024Отличная экскурсия на День рождения! Гид Давид отлично ее провел, интересный собеседник, много рассказал о жизни в Эмиратах. Виды с локаций превосходные. Очень рекомендуем!
- ВВладимир4 июля 2024Экскурсия очень понравилась! Давид молодец и за короткое время смог рассказать много интересныз фактов о Дубае и стране в целом, при этом сопровождал свой рассказ фото и юмором!
Локации классные! Всем рекомендую такие впечатления!
- ААрина6 декабря 2023Остались в полном восторге от экскурсии. Хотя, изначально, не строили больших ожиданий. Катались вечером, бронь с 21.00. Заранее связалась девушка
Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Бары и ночная жизнь»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дубае
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Дубае
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Дубаю в декабре 2025
Сейчас в Дубае в категории "Бары и ночная жизнь" можно забронировать 3 экскурсии от 72 до 304 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 114 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Экскурсии на русском языке в Дубае (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Бары и ночная жизнь», 114 ⭐ отзывов, цены от $72. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль