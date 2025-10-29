Мои заказы

Найдено 3 экскурсии в категории «Бары и ночная жизнь» в Дубае на русском языке, цены от $72, скидки до 5%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Из Дубая в Абу-Даби - в мини-группе
На машине
12 часов
8 отзывов
Мини-группа
до 7 чел.
Оценить роскошь самого богатого эмирата в ОАЭ на автомобильной экскурсии
Начало: У вашего отеля
«Могут ли туристы и местные жители купить здесь алкоголь и зачем для этого ходить в полицейский участок»
Завтра в 08:00
12 дек в 08:00
$80 за человека
По руфтопам Дубая - на кабриолете
На машине
На кабриолете
3 часа
-
5%
6 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
В центре Дубая есть уникальные места, где можно отдохнуть от суеты. Попробуйте авторские коктейли и насладитесь видами города с высоты
Начало: В вашем отеле в центральной части Дубая
«Составляя список мест, которые непременно стоит посетить в Дубае, включите туда руфтопы (так называют бары на крышах)»
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
$304$320 за всё до 3 чел.
Главное в Дубае: обзорная экскурсия в группе
На машине
На микроавтобусе
9 часов
100 отзывов
Фотопрогулка
до 6 чел.
Отправляйтесь в путешествие по Дубаю на минивэне, чтобы увидеть самые известные достопримечательности и сделать незабываемые фотографии
Начало: У вашего отеля
«JBR Walk, прогулка по яхт-клубу»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$72 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Василий
    29 октября 2025
    По руфтопам Дубая - на кабриолете
    Нас сопровождал гид Давид. Это была последняя экскурсия перед вылетом.
    Настолько насыщенно, столько эмоций подарил, это все не описать словами! Виды
    читать дальше

    с бара прямо киберпанк! Покатались по городу, пофоткались, рассказал много интересного о жизни в Дубае, много интересных фактов! Крайне рекомендую, стоит каждого доллара, каждого дирхама👋👋
    Непринужденная беседа, клиентоориентированность на высоте!

    Нас сопровождал гид Давид. Это была последняя экскурсия перед вылетомНас сопровождал гид Давид. Это была последняя экскурсия перед вылетом
  • А
    Артем
    28 августа 2025
    По руфтопам Дубая - на кабриолете
    Большое спасибо Давиду за отличную экскурсию по Дубаю.
    Хочу подчеркнуть вежливость и аккуратность вождения Давида и профессиональные навыки гида.
    Очень рекомендую!
  • А
    Александр
    18 сентября 2024
    По руфтопам Дубая - на кабриолете
    Отличная экскурсия на День рождения! Гид Давид отлично ее провел, интересный собеседник, много рассказал о жизни в Эмиратах. Виды с локаций превосходные. Очень рекомендуем!
  • В
    Владимир
    4 июля 2024
    По руфтопам Дубая - на кабриолете
    Экскурсия очень понравилась! Давид молодец и за короткое время смог рассказать много интересныз фактов о Дубае и стране в целом, при этом сопровождал свой рассказ фото и юмором!
    Локации классные! Всем рекомендую такие впечатления!
  • А
    Арина
    6 декабря 2023
    По руфтопам Дубая - на кабриолете
    Остались в полном восторге от экскурсии. Хотя, изначально, не строили больших ожиданий. Катались вечером, бронь с 21.00. Заранее связалась девушка
    читать дальше

    и подтвердила поездку, уточнила откуда забирать. Согласовали, что встретимся после шоу фонтанов в центре. Нас встретил Давид, очень приятный молодой человек. Машина красная, в отличном состоянии. Покружились немного по центру, маршрут был красивый. Давид оказался интересным собеседником и аккуратным водителем. Рассказал много интересного о жизни экспатов в эмиратах и местных жителях, планах по развитию районов города, ПДД, налогах и об устройстве страны в целом. Давид также посоветовал, что посмотреть самостоятельно и в рамках экскурсий. Формат заведений и атмосфера внутри различались. Предложенные локации понравились. Сами бы, однозначно, не нашли =). Виды на город очень красивые. По напиткам и кухне большой выбор. Завершили прогулку на Dubai Marina. Спасибо Давиду за отлично проведенный вечер и уделенное время.

