Прогулка на яхте - с напитками и барбекю (всё включено)

Погрузиться в атмосферу элитного отдыха и оценить роскошь Дубая с воды
Яхта, красивые виды, барбекю и напитки — всё, что нужно для идеального дня! Вас ждут виды на культовые достопримечательности Дубая — от пляжа Джумейра-Бич и района Блувотерс с колесом обозрения до легендарного отеля Бурдж-эль-Араб. Морской бриз, панорама города создадут идеальное настроение для отдыха и вдохновения.
Описание круиза

С борта роскошного судна вы увидите:

  • пляж Джумейра-Бич
  • элитный район Блувотерс с самым большим колесом обозрения в мире
  • знаменитый семизвёздочный отель Бурдж-эль-Араб в виде паруса
  • канал Дубай Марина, окружённый небоскрёбами

На борту для вас будут блюда на гриле, десерт-ассорти из кексов и фруктов, безалкогольные напитки, вода.

Организационные детали

  • Напитки и закуски на борту включены в стоимость
  • У капитана есть все необходимые документы на перевозки
  • Можно с маленькими детьми
  • Вместимость яхты — до 30 человек

в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 11:00, 14:00, 20:00 и 21:00, в пятницу в 11:00, 14:00 и 20:00

Стоимость круиза

Тип билетаСтоимость
Стандартный$99
Дети 5-12 лет$50
Дети до 4 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У комплекса Дубай Харбор
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 11:00, 14:00, 20:00 и 21:00, в пятницу в 11:00, 14:00 и 20:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Самвел
Самвел — Организатор в Дубае
Провёл экскурсии для 148 туристов
Занимаемся организацией экскурсий, морских прогулок, арендой яхт, гидроциклов и вертолётов с 2016 года. Каждое наше мероприятие — это история, полная эмоций и впечатлений. Мы предлагаем уникальные экскурсии, которые откроют вам скрытые уголки нашего побережья, где первозданная природа и культура сливаются в единое целое. С удовольствием поделимся с вами своим опытом и знаниями.

