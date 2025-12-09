Яхта, красивые виды, барбекю и напитки — всё, что нужно для идеального дня! Вас ждут виды на культовые достопримечательности Дубая — от пляжа Джумейра-Бич и района Блувотерс с колесом обозрения до легендарного отеля Бурдж-эль-Араб. Морской бриз, панорама города создадут идеальное настроение для отдыха и вдохновения.
Описание круиза
С борта роскошного судна вы увидите:
- пляж Джумейра-Бич
- элитный район Блувотерс с самым большим колесом обозрения в мире
- знаменитый семизвёздочный отель Бурдж-эль-Араб в виде паруса
- канал Дубай Марина, окружённый небоскрёбами
На борту для вас будут блюда на гриле, десерт-ассорти из кексов и фруктов, безалкогольные напитки, вода.
Организационные детали
- Напитки и закуски на борту включены в стоимость
- У капитана есть все необходимые документы на перевозки
- Можно с маленькими детьми
- Вместимость яхты — до 30 человек
в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 11:00, 14:00, 20:00 и 21:00, в пятницу в 11:00, 14:00 и 20:00
Стоимость круиза
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$99
|Дети 5-12 лет
|$50
|Дети до 4 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У комплекса Дубай Харбор
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 11:00, 14:00, 20:00 и 21:00, в пятницу в 11:00, 14:00 и 20:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Самвел — Организатор в Дубае
Провёл экскурсии для 148 туристов
Занимаемся организацией экскурсий, морских прогулок, арендой яхт, гидроциклов и вертолётов с 2016 года. Каждое наше мероприятие — это история, полная эмоций и впечатлений. Мы предлагаем уникальные экскурсии, которые откроют вам скрытые уголки нашего побережья, где первозданная природа и культура сливаются в единое целое. С удовольствием поделимся с вами своим опытом и знаниями.
