Оставьте на несколько часов все заботы — и подарите себе ощущение комфорта и безмятежности. Под расслабляющий плеск волн вы проплывёте вдоль побережья мимо ультрасовременного района Дубай Марина. Увидите колесо обозрения «Глаз Дубая», знаменитый пляж и легендарный отель-парус. Посмотрите на искусственные острова и «Пальму Джумейра», а также издалека полюбуетесь отелем «Бурдж-эль-Араб».

Время начала: 11:00, 14:00, 17:00, 18:30, 20:00

Описание водной прогулки

Панорамы Дубая

С борта яхты перед вами откроются виды на Дубай Марина, где пришвартованы самые большие и дорогостоящие суда мира. А по пути предстанут знаменитые здания:

Отель «Атлантис» в форме паруса

Гигантское колесо обозрения «Глаз Дубая»

Высочайшее здание планеты — Бурдж-Халифа

Мы пройдём у подножия острова «Пальма Джумейра» и полюбуемся известными пятизвёздочными отелями. А ещё обогнём личный остров шейха с парковкой его яхт.

Комфортный отдых

Яркие эмоции от панорамных видов дополнят аппетитные закуски и безупречное обслуживание. В стоимость входит барбекю-меню и безалкогольные прохладительные напитки.

Организационные детали