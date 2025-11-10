Оставьте на несколько часов все заботы — и подарите себе ощущение комфорта и безмятежности.
Под расслабляющий плеск волн вы проплывёте вдоль побережья мимо ультрасовременного района Дубай Марина. Увидите колесо обозрения «Глаз Дубая», знаменитый пляж и легендарный отель-парус.
Посмотрите на искусственные острова и «Пальму Джумейра», а также издалека полюбуетесь отелем «Бурдж-эль-Араб».
Описание водной прогулки
Панорамы Дубая
С борта яхты перед вами откроются виды на Дубай Марина, где пришвартованы самые большие и дорогостоящие суда мира. А по пути предстанут знаменитые здания:
- Отель «Атлантис» в форме паруса
- Гигантское колесо обозрения «Глаз Дубая»
- Высочайшее здание планеты — Бурдж-Халифа
Мы пройдём у подножия острова «Пальма Джумейра» и полюбуемся известными пятизвёздочными отелями. А ещё обогнём личный остров шейха с парковкой его яхт.
Комфортный отдых
Яркие эмоции от панорамных видов дополнят аппетитные закуски и безупречное обслуживание. В стоимость входит барбекю-меню и безалкогольные прохладительные напитки.
Организационные детали
- Путешествие проходит на просторной моторной яхте в сопровождении профессиональной команды: капитана, матроса и стюарда. Экипаж говорит на английском языке
- Просьба соблюдать дресс-код: любая повседневная одежда (в плавках и купальниках нельзя). Купание не предусмотрено
ежедневно в 11:00, 14:00, 17:00, 18:30 и 20:00
Выбрать дату
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$110
|Дети до 12 лет
|$60
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У яхт-клуба Dubai Harbour
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00, 14:00, 17:00, 18:30 и 20:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — ваша команда гидов в Дубае
Последние 5 лет я и моя команда занимаемся исключительно организацией отдыха на катерах и яхтах. Знаем всё о том, как нужно правильно отдыхать на воде! С удовольствием ответим на все вопросы и организуем незабываемую прогулку для вас.Задать вопрос
Входит в следующие категории Дубая
