Уединитесь от города и окунитесь в красоту нетронутых дюн Млейхи.
Вечерняя экскурсия сочетает в себе захватывающее сафари, катание на сэндборде, ужин и наблюдение за звёздами под руководством опытного гида.
Описание экскурсииИсследование природы и экстрим Познакомьтесь с сельскохозяйственными районами и уникальными скальными образованиями пустыни. Посетите знаменитые скалы «Ископаемое» и «Верблюд». Любители экстрима смогут испытать сэндбординг и поездки на багги по пустыне. Культура и вечерние развлечения Отправьтесь в Археологический музей Шарджи, где история и культура сливаются. Насладитесь закатом, делая фотографии живописных видов, а вечером — сопровождаемый гидом просмотр звёзд и традиционный ужин в кафе Mleiha. Важная информация:
- Что взять с собой: солнцезащитные очки, шляпу, камеру, обувь с закрытым носком, куртку.
- Не подходит для: детей до 5 лет, беременных, людей с проблемами спины, сердца и пользователей инвалидных колясок.
- Не допускается: багаж и крупные сумки.
- Вегетарианские блюда доступны по запросу при бронировании.
- Летом температура в ОАЭ может достигать 42–45 °C при влажности до 90%, будьте готовы и принимайте меры предосторожности.
- Рекомендуются качественные солнцезащитные очки, фотохромные линзы для тех, кто носит очки.
- Продолжительность тура 5–6 часов, плюс дорога из Дубая и обратно (~60–90 мин).
- Организатор вправе изменять программу из-за погодных условий, праздников или решений властей.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Песчаные дюны Млейхи
- Скалы "Ископаемое" и "Верблюд"
- Археологический музей
Что включено
- Трансфер
- Поездка по дюнам
- Ужин в кафе Mleiha
- Сэндбординг
- Посещение каменных образований Верблюд и Ископаемое
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер от места проживания
Завершение: Трансфер до места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Николай
13 фев 2025
Водитель Джавед был просто замечательным — дружелюбным, внимательным и хорошо знающим местность. Немного разочаровал короткий сэндбординг и наблюдение за звёздами — доска постоянно ломалась и звёзд было мало. Но Джавед помогал нам с воском для доски и поддерживал настроение. Ужин был щедрым, место для ужина отличным, а наш водитель — просто супер. Большое спасибо за незабываемые впечатления! 😊
С
Степан
18 янв 2025
Это было просто невероятно! Мы почти были одни из-за жары, но с лёгким ветерком всё было вполне комфортно. Наш водитель Мустафа был очень опытным. Поездка по пустыне доставила массу удовольствия
М
Максим
28 июл 2024
У нас был фантастический тур. Наш дружелюбный гид и водитель Сахиб многое рассказал о районе, профессионально преодолевал крутые барханы и отвечал на все вопросы. Вечером было красивое наблюдение за звёздами и вкусный обширный ужин под открытым небом. Рекомендуем!
