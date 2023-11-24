Увлекательная аудиопрогулка по Дубаю — эмирату смелых идей и гостеприимства. Тур включает танцующие фонтаны, современную скульптуру и путешествие в деловой квартал Бизнес Бей.
Прогулка завершится в Бей Авеню Молл, экскурсия предлагает 11 захватывающих остановок, погружая вас в современную сторону этого уникального города, выросшего из пустыни всего полвека назад.
Прогулка завершится в Бей Авеню Молл, экскурсия предлагает 11 захватывающих остановок, погружая вас в современную сторону этого уникального города, выросшего из пустыни всего полвека назад.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Дубай Марина, Dubai, United Arab Emirates
- Дубай опера, Dubai, United Arab Emirates
- Фонтан Дубай, Dubai, United Arab Emirates
- Бурдж-Халифа, Dubai, United Arab Emirates
Описание
Аудиоэкскурсия в город небоскребов, искусственных островов и иннноваций
Дубай — это эмират, который покорил пустыню, море, огонь и воздух. Он растет вверх и вглубь, воплощает самые смелые идеи и гостеприимно встречает тех, кто, как и архитекторы, дизайнеры и инженеры, создавшие этот город, не боится современности, прогресса и риска. Мы приглашаем вас прогуляться по новому Дубаю — городу небоскрёбов, искусственных островов и оазисов, городу яхт и рукотворных водных каналов, городу, который вырос из пустыни буквально полвека назад. Мы не зайдем в историческую часть города, но увидим, как история создается. Прогулка начнется у башни Бурдж-Халифа. Мы посмотрим на танцующие фонтаны, пройдем тенистыми аллеями парков и рассмотрим современную скульптуру. Далее мы отправимся в метро и буквально через одну станцию окажемся в живописном и деловом квартале Бизнес Бей. Здесь нас ждет разговор про отель Захи Хадид и Дубайский водный канал, ради создания которого шейху понадобилось развернуть морское течение. Тур заканчивается у Бей Авеню Молл, кстати, в середине экскурсии также предусмотрена остановка в Дубай Молл, чтобы вы смогли перевести дух под кондиционером. Всего в туре 11 остановок, сам маршрут займет около 2 часов. Присоединяйтесь, чтобы узнать больше про современную сторону города Дубай! Как проходит аудиоэкскурсия1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии.
Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение We
Go
Trip (доступно в App Store и Google Play). 2.. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. 3. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах. 4. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид. 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
- Захватывающие истории от местного жителя
- Что не входит
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- Наушники не включены — необходимо взять свои
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: 1 Sheikh Mohammed bin Rashid Blvd - Downtown DubaiЗавершение: 57R8+5F Dubai - United Arab Emirates
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Инструкция по установке аудиогида
- 1. После оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии.
- 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
- 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид.
- 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
- 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для, телефона).
- Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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