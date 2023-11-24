Аудиоэкскурсия в город небоскребов, искусственных островов и иннноваций

Дубай — это эмират, который покорил пустыню, море, огонь и воздух. Он растет вверх и вглубь, воплощает самые смелые идеи и гостеприимно встречает тех, кто, как и архитекторы, дизайнеры и инженеры, создавшие этот город, не боится современности, прогресса и риска. Мы приглашаем вас прогуляться по новому Дубаю — городу небоскрёбов, искусственных островов и оазисов, городу яхт и рукотворных водных каналов, городу, который вырос из пустыни буквально полвека назад. Мы не зайдем в историческую часть города, но увидим, как история создается. Прогулка начнется у башни Бурдж-Халифа. Мы посмотрим на танцующие фонтаны, пройдем тенистыми аллеями парков и рассмотрим современную скульптуру. Далее мы отправимся в метро и буквально через одну станцию окажемся в живописном и деловом квартале Бизнес Бей. Здесь нас ждет разговор про отель Захи Хадид и Дубайский водный канал, ради создания которого шейху понадобилось развернуть морское течение. Тур заканчивается у Бей Авеню Молл, кстати, в середине экскурсии также предусмотрена остановка в Дубай Молл, чтобы вы смогли перевести дух под кондиционером. Всего в туре 11 остановок, сам маршрут займет около 2 часов. Присоединяйтесь, чтобы узнать больше про современную сторону города Дубай! Как проходит аудиоэкскурсия1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии.

Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение We

Go

Trip (доступно в App Store и Google Play). 2.. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. 3. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах. 4. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид. 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).