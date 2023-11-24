История и cовременность Дубай Марины в увлекательной аудиоэкскурсии

Марина — один из самых роскошных и современных районов города. Он появился буквально из ниоткуда, был отвоеван у пустыни и возведен с учетом самых новейших технологий. Прогулка по Дубай Марине — это не прогулка сквозь века. Здесь эмират не хвастается своей богатой историей, но демонстрирует как создает ее с нуля. Мы поговорим об истории небоскребов и о том, как они появились в Дубай. Увидим самую высотную группу зданий в мире и узнаем о строительстве эко небоскребов. Мы посмотрим на великолепные мечети, роскошные яхты и поговорим о современном Дубае и о его главной достопримечательности - высотках. Мы начнем наш променад от станции метро DMCC и будем двигаться вдоль канала. Прогулка займет около полутора часов. Также предусмотрена остановка в Дубай Марина молл, чтобы мы могли передохнуть под кондиционером. Советуем вам подумать о променаде в вечернее время. Тогда в городе не так жарко, а Дубай Марина становится еще более притягательным и даже сказочным местом. Как проходит аудиоэкскурсия1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии.

Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение We

Go

Trip (доступно в App Store и Google Play). 2.. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. 3. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах. 4. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид. 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).