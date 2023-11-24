Дубай Марина — воплощение роскоши и современности. На аудиопрогулке вы узнаете историю через великолепные небоскребы и уникальные технологии. Вы увидите высочайшие здания, прекрасные мечети, и роскошные яхты.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Marina
- Dubai
- United Arab Emirates
Описание
История и cовременность Дубай Марины в увлекательной аудиоэкскурсии
Марина — один из самых роскошных и современных районов города. Он появился буквально из ниоткуда, был отвоеван у пустыни и возведен с учетом самых новейших технологий. Прогулка по Дубай Марине — это не прогулка сквозь века. Здесь эмират не хвастается своей богатой историей, но демонстрирует как создает ее с нуля. Мы поговорим об истории небоскребов и о том, как они появились в Дубай. Увидим самую высотную группу зданий в мире и узнаем о строительстве эко небоскребов. Мы посмотрим на великолепные мечети, роскошные яхты и поговорим о современном Дубае и о его главной достопримечательности - высотках. Мы начнем наш променад от станции метро DMCC и будем двигаться вдоль канала. Прогулка займет около полутора часов. Также предусмотрена остановка в Дубай Марина молл, чтобы мы могли передохнуть под кондиционером. Советуем вам подумать о променаде в вечернее время. Тогда в городе не так жарко, а Дубай Марина становится еще более притягательным и даже сказочным местом. Как проходит аудиоэкскурсия1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии.
Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение We
Go
Trip (доступно в App Store и Google Play). 2.. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. 3. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах. 4. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид. 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
- Захватывающие истории от местного жителя
- Что не входит
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- Наушники не включены — необходимо взять свои
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Sheikh Zayed Road, DMCC Metro StationЗавершение: The Torch Tower - Dubai Marina - Dubai - United Arab Emirates
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Инструкция по установке аудиогида
- 1. После оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии.
- 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
- 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид.
- 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
- 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для, телефона).
- Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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