Дубай — это один из семи эмиратов, входящих в Объединенные Арабские Эмираты. Этот мегаполис — настоящий коктейль из традиций, современных технологий и ярких гастрономических экспериментов! Вам предстоит окунуться в жизнь города и исследовать три района.

Ваш маршрут начнется в центре Дубай, у Бурдж Халифы. Вы поднимитесь наверх и увидите город с одной из самых высоких смотровых площадок мира. Затем прогуляетесь внутри самого большого торгового центра в мире и пообедаете на рынке Аль Бахар.

Затем на метрополитене вы проедете до Старого города. Вас ждут узкие улочки, мечети, крепость Аль Фахиди и Парфюмерный дом. Вы узнаете историю развития эмирата и полюбуетесь домами прошлого века с удивительными ветряными башнями. Именно в этом районе вы попробуете Дубай на запах и вкус!

Завершится прогулка в районе Дубай Марина. Вы прогуляетесь по самой длинной пешеходной улице Арабских Эмиратов, и завершите день ужином на закате с видом на пристань и яхты.

Маршрут этой аудиоэкскурсии рассчитан на целый день, однако, если вы захотите передохнуть, вы можете разделить прогулку на два дня. В тур включены советы по посещению музеев и достопримечательностей города, рекомендации кафе и ресторанов, историческая справка о Дубай и Объединенных Арабских Эмиратах, и советы по пребыванию в городе.

Отправляйтесь исследовать один из самых ярких мегаполисов мира!

Как проходит аудиоэкскурсия

1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения, экскурсии и билета. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).

3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид и билеты. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.

4. Билет вы найдёте в приложении WeGoTrip: откройте вкладку «Покупки» и нажмите на кнопку «Открыть входной билет». Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своём смартфоне.

5. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.

6. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.

7. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).

ВАЖНО! Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время. Просим прийти к месту начала экскурсии за 15 минут до времени входа в музей.