Один день в Дубай: аудиоэкскурсия по городу с билетом на смотровую площадку Бурдж Халифа

Один день в Дубай

Индивидуальная
Один день в Дубай: аудиоэкскурсия по городу с билетом на смотровую площадку Бурдж Халифа
Один день в Дубай: аудиоэкскурсия по городу с билетом на смотровую площадку Бурдж Халифа
Один день в Дубай: аудиоэкскурсия по городу с билетом на смотровую площадку Бурдж Халифа
Один день в Дубай: аудиоэкскурсия по городу с билетом на смотровую площадку Бурдж Халифа
Один день в Дубай: аудиоэкскурсия по городу с билетом на смотровую площадку Бурдж Халифа
Один день в Дубай: аудиоэкскурсия по городу с билетом на смотровую площадку Бурдж Халифа
Один день в Дубай: аудиоэкскурсия по городу с билетом на смотровую площадку Бурдж Халифа
Один день в Дубай: аудиоэкскурсия по городу с билетом на смотровую площадку Бурдж Халифа

Что вас ожидает 🤩

  • Рынок моряков
  • Небоскреб, построенный по проекту архитектора Заха Хадид
  • Пешеходная улица Marina Walk
  • Музей кофе
  • Старый город
  • Крепость Аль Фахиди
Дубай — это один из семи эмиратов, входящих в Объединенные Арабские Эмираты. Этот мегаполис — настоящий коктейль из традиций, современных технологий и ярких гастрономических экспериментов! Вам предстоит окунуться в жизнь города и исследовать три района.
Ваш маршрут начнется в центре Дубай, у Бурдж Халифы. Вы поднимитесь наверх и увидите город с одной из самых высоких смотровых площадок мира. Затем прогуляетесь внутри самого большого торгового центра в мире и пообедаете на рынке Аль Бахар.
Затем на метрополитене вы проедете до Старого города. Вас ждут узкие улочки, мечети, крепость Аль Фахиди и Парфюмерный дом. Вы узнаете историю развития эмирата и полюбуетесь домами прошлого века с удивительными ветряными башнями. Именно в этом районе вы попробуете Дубай на запах и вкус!
Завершится прогулка в районе Дубай Марина. Вы прогуляетесь по самой длинной пешеходной улице Арабских Эмиратов, и завершите день ужином на закате с видом на пристань и яхты.
Маршрут этой аудиоэкскурсии рассчитан на целый день, однако, если вы захотите передохнуть, вы можете разделить прогулку на два дня. В тур включены советы по посещению музеев и достопримечательностей города, рекомендации кафе и ресторанов, историческая справка о Дубай и Объединенных Арабских Эмиратах, и советы по пребыванию в городе.
Отправляйтесь исследовать один из самых ярких мегаполисов мира!

Как проходит аудиоэкскурсия

1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения, экскурсии и билета. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид и билеты. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
4. Билет вы найдёте в приложении WeGoTrip: откройте вкладку «Покупки» и нажмите на кнопку «Открыть входной билет». Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своём смартфоне.
5. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
6. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
7. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
ВАЖНО! Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время. Просим прийти к месту начала экскурсии за 15 минут до времени входа в музей.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Билет в Бурдж Халифа на смотровую площадку на 124 и 125 этаже
  • Рекомендации ресторанов и кафе для перекуса и полноценного обеда
  • Маршрут экскурсии для целого дня в Дубаи (при желании, маршрут можно разделить на две части)
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены — необходимо взять свои
  • Проезд на метро
  • Билет в Парфюмерный дом (вход для взрослых – 15 дирхамов, приобретается по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: 1 Sheikh Mohammed bin Rashid Blvd, Dubai
Завершение: Sheikh Zayed Road
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 10:00 до 22:00
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • ВНИМАНИЕ! ЭТО НЕ БИЛЕТ В МУЗЕЙ. Данный ваучер не является входным билетом в музей. Входной билет в музей доступен только в приложении WeGoTrip во вкладке «Заказы». Билет распечатывать не нужно. Нажмите на кнопку «Показать билет» в приложении, приложите экран со штрих-кодом к турникету на входе или покажите сотруднику музея.
  • Инструкция по установке аудиогида
  • 1. В течение пары часов после оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии и билетам.
  • 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  • 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей.
  • 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиогид на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  • 5. Входной билет в музей доступен во вкладке «Заказы». Билет распечатывать не нужно. Нажмите на кнопку «Показать билет» в приложении, приложите экран со штрих-кодом к турникету на входе или покажите сотруднику музея.
  • 6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
  • ВАЖНО! Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время. Просим прийти к месту начала экскурсии за 15-20 минут до выбранного времени. Билет действует 30 минут от начала сеанса, после этого времени билет аннулируется.
  • Мы работаем ежедневно с 9:00 до 21:00. (Если заказали позже, не переживайте, вы получите СМС утром). Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно с 10:00 до 22:00

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