Отправьтесь в старый город Дубай и узнайте, как жил город до Объединенных Арабских Эмиратов! Этот маршрут подойдет любителям истории и всем, кто хочет увидеть аутентичный образ мекки пляжного отдыха.

Экскурсия начинается близ станции метро Al Ghubaiba и заканчивается недалеко от станции метро Al Ras. Прогулка подразумевает переправу на водном городском транспорте.

Во время экскурсии вы узнаете как устроен прадедушка современного кондиционера, какие трудности подстерегали ловцов жемчуга на морской глубине, почему женщины носят черные накидки и сколько раз за день переодевается житель эмиратов. Вы насладитесь покоем и прохладой улочек с домами XIX века, увидите платья и туфли из золота, окажетесь под сводами самых красивых и ароматных восточных базаров. Вас ждут барджили, барасти, меджлис, шахада, машикули, абра, шюрфэ, и много других деталей, из которых складывается самобытный орнамент арабской культуры.

Как проходит аудиоэкскурсия

1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).

3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.

4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.

5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.

6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).