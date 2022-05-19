Дубай: тайны старого города с аудиоэкскурсией по районам Дейра, Шиндага и Бур-Дубай

Дубай

Дубай: тайны старого города с аудиоэкскурсией по районам Дейра, Шиндага и Бур-Дубай
Дубай: тайны старого города с аудиоэкскурсией по районам Дейра, Шиндага и Бур-Дубай
Дубай: тайны старого города с аудиоэкскурсией по районам Дейра, Шиндага и Бур-Дубай
Дубай: тайны старого города с аудиоэкскурсией по районам Дейра, Шиндага и Бур-Дубай
Дубай: тайны старого города с аудиоэкскурсией по районам Дейра, Шиндага и Бур-Дубай
Дубай: тайны старого города с аудиоэкскурсией по районам Дейра, Шиндага и Бур-Дубай
Дубай: тайны старого города с аудиоэкскурсией по районам Дейра, Шиндага и Бур-Дубай

Что вас ожидает 🤩

  • Залив Дубай-Крик
  • Рынок золота
  • Рынок специй
  • Галерея Меджлис
  • Музей кофе
  • Исторический квартал Аль-Фахиди (Бастакия)
  • Крепость аль-Фахиди
  • Большая мечеть Дубай
Отправьтесь в старый город Дубай и узнайте, как жил город до Объединенных Арабских Эмиратов! Этот маршрут подойдет любителям истории и всем, кто хочет увидеть аутентичный образ мекки пляжного отдыха.
Экскурсия начинается близ станции метро Al Ghubaiba и заканчивается недалеко от станции метро Al Ras. Прогулка подразумевает переправу на водном городском транспорте.
Во время экскурсии вы узнаете как устроен прадедушка современного кондиционера, какие трудности подстерегали ловцов жемчуга на морской глубине, почему женщины носят черные накидки и сколько раз за день переодевается житель эмиратов. Вы насладитесь покоем и прохладой улочек с домами XIX века, увидите платья и туфли из золота, окажетесь под сводами самых красивых и ароматных восточных базаров. Вас ждут барджили, барасти, меджлис, шахада, машикули, абра, шюрфэ, и много других деталей, из которых складывается самобытный орнамент арабской культуры.

Как проходит аудиоэкскурсия

1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Захватывающие истории от местного гида
  • Рекомендации аутентичного ресторана с местной кухней и музея, где можно выпить кофе по-арабски
  • Посещение самой первой, невероятно уютной и красивой художественной галереи
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены — необходимо взять свои
  • Билет на лодочную переправу
Где начинаем и завершаем?
Начало: Al Ghubaiba Metro Station - Al Fahidi
Завершение: 6 33c St - Deira - Al Ras - Dubai - United Arab Emirates
Когда и сколько длится?
Когда: Вы можете выбрать любое удобное время
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Инструкция по установке аудиогида
  • 1. В течение часа после оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии.
  • 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  • 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид.
  • 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  • 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
  • Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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