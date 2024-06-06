Экскурсии в Шарджу из Дубая

Найдено 9 экскурсий в категории «Шарджа» в Дубае на русском языке, цены от $55, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Эмираты, которые вас удивят
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
86 отзывов
Эмираты, которые вас удивят: Пять эмиратов за один день
Погрузитесь в самобытный колорит ОАЭ, посетив пять северных эмиратов за один день. Верблюжья ферма, Индийский океан и жизнь коренных эмиратцев ждут вас
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$450 за всё до 4 чел.
Круглосуточный трансфер: Дубай, Шарджа, Абу-Даби и другие города
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
56 отзывов
Круглосуточный трансфер: Дубай, Шарджа, Абу-Даби и другие города
Предлагаем трансферы на удобных минивэнах из аэропорта в отель и обратно, а также по городу. В любое время суток отвезём вас в нужное место
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$55 за всё до 6 чел.
Все Эмираты за 1 день
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
6 отзывов
Все Эмираты за 1 день
Увидеть и понять всю красочность и многоликость государства
Начало: Из вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
310$279 за всё до 6 чел.
Шарджа, Аджман, Умм-аль-Кувейн, Рас-эль-Хайма и Фуджейра
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
78 отзывов
Шарджа, Аджман, Умм-аль-Кувейн, Рас-эль-Хайма и Фуджейра
Погрузитесь в атмосферу Северных Эмиратов, посетите культурные и природные достопримечательности, насладитесь отдыхом на берегу Индийского океана
Начало: в вашем отеле
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
$79 за человека
Путешествие к Индийскому океану
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
73 отзыва
Путешествие к Индийскому океану
Увидеть легендарные эмираты и их главные памятники, узнать историю ОАЭ и отдохнуть на берегу океана
Начало: в вашем отеле
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
$73 за человека
Индийский океан через 5 эмиратов
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
9 отзывов
Индийский океан через 5 эмиратов
Познакомиться с разнообразием страны и поплавать в Индийском океане на однодневной экскурсии
Начало: В вашем отеле/При бронировании сообщите наименован...
Расписание: в среду и субботу в 08:30
12 июня в 08:30
15 июня в 08:30
$75 за человека
Краски Эмиратов: от красных песков до Индийского океана
🚗 На машине
Групповая
9 часов
7 отзывов
Краски Эмиратов: путешествие от пустыни до океана
Погрузитесь в мир древней цивилизации и культуры Эмиратов, исследуя Шарджу, пустынные барханы и океанские воды
Начало: В вашем отеле
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
$100 за человека
ОАЭ вдоль и поперек
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
10 часов
23 отзыва
Индивидуальная экскурсия «ОАЭ вдоль и поперек»: от фортов до океана
Откройте для себя уникальное сочетание истории и природы ОАЭ, погрузитесь в мир восточной экзотики и современности
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
350$298 за всё до 4 чел.
Шарджа - культурная столица ОАЭ
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
Шарджа - культурная столица ОАЭ
Открыть для себя новый эмират в однодневном путешествии из Дубая
Начало: В вашем отеле в Дубае
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$300 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    6 июня 2024
    Эмираты, которые вас удивят
    Были на экскурсии «Эмираты, которые вас удивят» и действительно, очень удивили и понравились. Гид Дамир мало того, что интересно рассказал
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    про эмираты, так еще и с комфортом везде провез. Мы провели 9 часов на экскурсии, но они пролетели совершенно незаметно, и мы даже не устали (среди нас была 67 летняя женщина). Всем рекомендую, не пожалеете!

    Были на экскурсии «Эмираты, которые вас удивят» и действительно, очень удивили и понравились. Гид Дамир малоБыли на экскурсии «Эмираты, которые вас удивят» и действительно, очень удивили и понравились. Гид Дамир малоБыли на экскурсии «Эмираты, которые вас удивят» и действительно, очень удивили и понравились. Гид Дамир малоБыли на экскурсии «Эмираты, которые вас удивят» и действительно, очень удивили и понравились. Гид Дамир малоБыли на экскурсии «Эмираты, которые вас удивят» и действительно, очень удивили и понравились. Гид Дамир мало
  • Е
    Екатерина
    30 мая 2024
    Круглосуточный трансфер: Дубай, Шарджа, Абу-Даби и другие города
    Огромное спасибо за отличные трансферы в Дубае, очень рады, что выбрали именно Вас. Наилучшие рекомендации!
  • Е
    Елена
    29 мая 2024
    Шарджа, Аджман, Умм-аль-Кувейн, Рас-эль-Хайма и Фуджейра
    Неплохая экскурсия. Из положительного - интересный рассказ гида, неплохой обед. Ожидали большее количество остановок возле достопримечательностей, по факту рынок фруктов
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    5 минут, каньон (обочина дороги) 5 минут, отдых на пляже 3 часа и верблюды 10 минут. Ездили на маленьком микроавтобусе на 10 человек, не комфортно для таких длительных переездов. Океан на троечку, вода не прозрачная, маску брать не стали, тк смотреть не на что. Также не понравилось, что водитель утром приехал забирать нас на двадцать минут раньше договоренного времени, так что завтракать пришлось впопыхах. Но думаю, что эта экскурсия не хуже других таких же предложений на рынке.

    Неплохая экскурсия. Из положительного - интересный рассказ гида, неплохой обед. Ожидали большее количество остановок возле достопримечательностейНеплохая экскурсия. Из положительного - интересный рассказ гида, неплохой обед. Ожидали большее количество остановок возле достопримечательностейНеплохая экскурсия. Из положительного - интересный рассказ гида, неплохой обед. Ожидали большее количество остановок возле достопримечательностейНеплохая экскурсия. Из положительного - интересный рассказ гида, неплохой обед. Ожидали большее количество остановок возле достопримечательностей
  • М
    Максим
    27 мая 2024
    Все Эмираты за 1 день
    Было здорово, несмотря на палящее солнце экскурсия прошла в шикарной атмосфере, крайне познавательно и очень интересно
  • С
    Светлана
    27 мая 2024
    Все Эмираты за 1 день
    Нестандартная интересная экскурсия. Получаешь общее информационное и пространственное представление о стране.
  • А
    Андрей
    20 мая 2024
    Круглосуточный трансфер: Дубай, Шарджа, Абу-Даби и другие города
    Встретили в аэропорту вовремя, довезли, помогли с багажом. Можно смело рекомендовать!
  • Н
    Наталья
    19 мая 2024
    Все Эмираты за 1 день
    Отличная экскурсия, если вы действительно хотите увидеть страну, ведь Эмираты - это не только Дубай и Абу-Даби. Поездка чем-то удивляет, чем-то поражает, но - однозначно интересно и познавательно!! Рекомендую!!
  • В
    Владимир
    18 мая 2024
    Шарджа, Аджман, Умм-аль-Кувейн, Рас-эль-Хайма и Фуджейра
    Очень всё понравилось Андрей рассказал много интересного про Эмираты, прокатил по знакомым местам, накормил вкусным обедом на берегу индийского океана. Вообщем было всё прекрасно, мы остались очень довольны.
    Очень всё понравилось Андрей рассказал много интересного про Эмираты, прокатил по знакомым местам, накормил вкусным обедомОчень всё понравилось Андрей рассказал много интересного про Эмираты, прокатил по знакомым местам, накормил вкусным обедомОчень всё понравилось Андрей рассказал много интересного про Эмираты, прокатил по знакомым местам, накормил вкусным обедом
  • J
    Johny
    17 мая 2024
    Шарджа, Аджман, Умм-аль-Кувейн, Рас-эль-Хайма и Фуджейра
    Гид Андрей очень начитанный и интеллигентный, после экскурсии остались приятные впечатления, спасибо!
  • Е
    Екатерина
    11 мая 2024
    Круглосуточный трансфер: Дубай, Шарджа, Абу-Даби и другие города
    Все было супер! Спасибо большое организаторам. Воспользовалась услугой трансфера в 04 утра. Водитель прибыл во время, был вежлив и быстро довез.

Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Шарджа»

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  2. Круглосуточный трансфер: Дубай, Шарджа, Абу-Даби и другие города
  3. Все Эмираты за 1 день
  4. Шарджа, Аджман, Умм-аль-Кувейн, Рас-эль-Хайма и Фуджейра
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Какие места ещё посмотреть в Дубае
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Бурдж-Халифа
  3. Самое главное
  4. Пальма Джумейра
  5. Отель Парус
  6. Дубай молл
  7. Мечеть шейха Зайда
  8. Бурдж-эль-Араб
  9. Парк цветов
  10. Атлантис
Сколько стоит экскурсия по Дубаю в июне 2024
Сейчас в Дубае в категории "Шарджа" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 55 до 450 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 338 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
Экскурсии на русском языке в Дубае (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 9 экскурсий на 2024 год по теме «Шарджа», 338 ⭐ отзывов, цены от $55. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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