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5 минут, каньон (обочина дороги) 5 минут, отдых на пляже 3 часа и верблюды 10 минут. Ездили на маленьком микроавтобусе на 10 человек, не комфортно для таких длительных переездов. Океан на троечку, вода не прозрачная, маску брать не стали, тк смотреть не на что. Также не понравилось, что водитель утром приехал забирать нас на двадцать минут раньше договоренного времени, так что завтракать пришлось впопыхах. Но думаю, что эта экскурсия не хуже других таких же предложений на рынке.