1 чел.
По популярности
Индивидуальная
10 часов
Эмираты, которые вас удивят: Пять эмиратов за один день
Погрузитесь в самобытный колорит ОАЭ, посетив пять северных эмиратов за один день. Верблюжья ферма, Индийский океан и жизнь коренных эмиратцев ждут вас
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$450 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Круглосуточный трансфер: Дубай, Шарджа, Абу-Даби и другие города
Предлагаем трансферы на удобных минивэнах из аэропорта в отель и обратно, а также по городу. В любое время суток отвезём вас в нужное место
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$55 за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Все Эмираты за 1 день
Увидеть и понять всю красочность и многоликость государства
Начало: Из вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
310$279 за всё до 6 чел.
Групповая
10 часов
Шарджа, Аджман, Умм-аль-Кувейн, Рас-эль-Хайма и Фуджейра
Погрузитесь в атмосферу Северных Эмиратов, посетите культурные и природные достопримечательности, насладитесь отдыхом на берегу Индийского океана
Начало: в вашем отеле
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
$79 за человека
Групповая
12 часов
Путешествие к Индийскому океану
Увидеть легендарные эмираты и их главные памятники, узнать историю ОАЭ и отдохнуть на берегу океана
Начало: в вашем отеле
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
$73 за человека
Групповая
10 часов
Индийский океан через 5 эмиратов
Познакомиться с разнообразием страны и поплавать в Индийском океане на однодневной экскурсии
Начало: В вашем отеле/При бронировании сообщите наименован...
Расписание: в среду и субботу в 08:30
12 июня в 08:30
15 июня в 08:30
$75 за человека
Групповая
9 часов
Краски Эмиратов: путешествие от пустыни до океана
Погрузитесь в мир древней цивилизации и культуры Эмиратов, исследуя Шарджу, пустынные барханы и океанские воды
Начало: В вашем отеле
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
$100 за человека
скидка
15%
Индивидуальная
10 часов
Индивидуальная экскурсия «ОАЭ вдоль и поперек»: от фортов до океана
Откройте для себя уникальное сочетание истории и природы ОАЭ, погрузитесь в мир восточной экзотики и современности
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
350$298 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Шарджа - культурная столица ОАЭ
Открыть для себя новый эмират в однодневном путешествии из Дубая
Начало: В вашем отеле в Дубае
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$300 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана6 июня 2024Были на экскурсии «Эмираты, которые вас удивят» и действительно, очень удивили и понравились. Гид Дамир мало того, что интересно рассказал
- ЕЕкатерина30 мая 2024Огромное спасибо за отличные трансферы в Дубае, очень рады, что выбрали именно Вас. Наилучшие рекомендации!
- ЕЕлена29 мая 2024Неплохая экскурсия. Из положительного - интересный рассказ гида, неплохой обед. Ожидали большее количество остановок возле достопримечательностей, по факту рынок фруктов
- ММаксим27 мая 2024Было здорово, несмотря на палящее солнце экскурсия прошла в шикарной атмосфере, крайне познавательно и очень интересно
- ССветлана27 мая 2024Нестандартная интересная экскурсия. Получаешь общее информационное и пространственное представление о стране.
- ААндрей20 мая 2024Встретили в аэропорту вовремя, довезли, помогли с багажом. Можно смело рекомендовать!
- ННаталья19 мая 2024Отличная экскурсия, если вы действительно хотите увидеть страну, ведь Эмираты - это не только Дубай и Абу-Даби. Поездка чем-то удивляет, чем-то поражает, но - однозначно интересно и познавательно!! Рекомендую!!
- ВВладимир18 мая 2024Очень всё понравилось Андрей рассказал много интересного про Эмираты, прокатил по знакомым местам, накормил вкусным обедом на берегу индийского океана. Вообщем было всё прекрасно, мы остались очень довольны.
- JJohny17 мая 2024Гид Андрей очень начитанный и интеллигентный, после экскурсии остались приятные впечатления, спасибо!
- ЕЕкатерина11 мая 2024Все было супер! Спасибо большое организаторам. Воспользовалась услугой трансфера в 04 утра. Водитель прибыл во время, был вежлив и быстро довез.
Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Шарджа»
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