Круглосуточный трансфер: Дубай, Шарджа, Абу-Даби и другие города

Предоставляем комфортный трансфер в Дубае на минивэне с опытным водителем. Обеспечим детское кресло при необходимости. Для бронирования трансфера предоставьте детали рейса и адрес отеля за сутки до вылета.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание трансферНаши тарифы: Аэропорт DXB — Дубай = 55$ Дубай — аэропорт DXB = 40$ Аэропорт Шарджи (SHJ) — Дубай/Шарджа = 65$ Дубай — аэропорт Шарджи (SHJ) = 55$ Аэропорт DXB/SHJ — Рас-эль-Хайма = 100$ Рас-эль-Хайма — аэропорт DXB/SHJ = 100$ Аэропорт DXB/SHJ — Фуджейра/Абу-Даби = 110$ Фуджейра/Абу-Даби — аэропорт DXB/SHJ = 110$ Аэропорт Абу-Даби (AHU) — Дубай/Шарджа = 110$ Дубай — аэропорт Абу-Даби (AHU) = 110$ Стоимость остальных направлений уточняйте в переписке. Важная информация:
- Вас буду сопровождать я или другой опытный водитель из нашей команды.
- Трансфер проходит на комфортабельном минивэне (см. фото).
- По запросу предоставим детское кресло. Если оно необходимо, сообщите нам об этом заранее.
- Просим предоставить детали рейса и адрес отеля минимум за сутки до вылета для организации трансфера.
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость трансфер
|Тип билета
|Стоимость
|Аэропорт DXB — Дубай
|$55
|Дубай — аэропорт DXB
|$40
|Аэропорт Шарджи (SHJ) — Дубай/Шарджа
|$65
|Дубай — аэропорт Шарджи (SHJ)
|$55
|Аэропорт DXB/SHJ — Рас-эль-Хайма
|$100
|Рас-эль-Хайма — аэропорт DXB/SHJ
|$100
|Аэропорт DXB/SHJ — Фуджейра/Абу-Даби
|$110
|Фуджейра/Абу-Даби — аэропорт DXB/SHJ
|$110
|Аэропорт Абу-Даби (AHU) — Дубай/Шарджа
|$110
|Дубай — аэропорт Абу-Даби (AHU)
|$110
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт, Отель, Молл
Завершение: Аэропорт, Отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
- После бронирование требуется:
- 1. Номер рейса
- 2. Полное имя одного из участников и его контактный номер
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анжела
19 фев 2025
Отличная встреча в аэропорту.
Не смотря на то, что рейс был задержан на 1 час 30 минут, по прилёту нас ждал водитель. Очень вежливый и внимательный.
Не смотря на то, что рейс был задержан на 1 час 30 минут, по прилёту нас ждал водитель. Очень вежливый и внимательный.
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