П Павел Забрали у отеля, отвезли на место, все показали, что было указано, прокатались на доске по пескам, немного покатались на верблюдах

П Павел Какой классный у нас был водитель! Вся экскурсия превратилась в настоящее приключение, и с ним было очень весело. Особенно запомнилась уникальная фотосессия с верблюдами — это было просто потрясающе. Утро прошло здорово!

М Макар Нам очень понравилось! Захватывающие поездки по дюнам и великолепные виды пустыни оставили яркие впечатления. Единственное — хотелось бы, чтобы катание на верблюде длилось чуть дольше. В остальном — это был очень увлекательный и необычный опыт. Спасибо гиду и организаторам!

В Виктория Экскурсия была просто замечательной! Гид отлично знал все лучшие места для красивых видов и фото. Это действительно был классный опыт, однозначно рекомендую!