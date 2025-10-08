Отправьтесь в утреннюю экспедицию по бескрайним арабским пескам.
Насладитесь поездкой на верблюде, попробуйте сэндбординг и отведайте традиционные арабские угощения в пустынном кемпинге. Этот день подарит красивые виды и незабываемые впечатления.
Описание экскурсииПриключение в пустыне Отправьтесь на север от города в бескрайнюю Аравийскую пустыню, где раскрываются захватывающие пейзажи с нетронутыми песчаными дюнами. Спустите шины и ощутите драйв поездки по холмистым дюнам, не забывая делать остановки для живописных фотографий. Экзотический отдых и развлечения В кемпинге вас встретят традиционным арабским кофе «Гахва» и местными финиками. Насладитесь спокойной поездкой на верблюде и попробуйте себя в сэндбординге — захватывающем спуске по песчаным холмам. Незабываемые впечатления Утреннее сафари — это гармония с природой, новые открытия и аутентичный вкус арабской культуры. Такой день оставит приятные воспоминания и подарит уникальный опыт настоящей пустыни. Важная информация:
- Что взять с собой: куртку.
- Не допускается: прикосновение к животным.
- Не подходит для: детей до 5 лет, беременных женщин, людей с проблемами спины, пользователей инвалидных колясок и людей с хроническими заболеваниями.
- Продолжительность экскурсии — 3–4 часа, но дорога из Дубая может занять дополнительно 60–90 минут в зависимости от дорожной обстановки и времени суток.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из отеля и обратно
- Утренний фотостоп
- Катание на верблюде
- Поездка по дюнам
- Лёгкие закуски (кофе, вода, безалкогольные напитки)
- Сэндбординг
Что не входит в цену
- Чаевые
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер из отеля
Завершение: Трансфер в отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
П
Павел
8 окт 2025
Забрали у отеля, отвезли на место, все показали, что было указано, прокатались на доске по пескам, немного покатались на верблюдах
П
Павел
1 мар 2025
Какой классный у нас был водитель! Вся экскурсия превратилась в настоящее приключение, и с ним было очень весело. Особенно запомнилась уникальная фотосессия с верблюдами — это было просто потрясающе. Утро прошло здорово!
М
Макар
6 дек 2024
Нам очень понравилось! Захватывающие поездки по дюнам и великолепные виды пустыни оставили яркие впечатления. Единственное — хотелось бы, чтобы катание на верблюде длилось чуть дольше. В остальном — это был очень увлекательный и необычный опыт. Спасибо гиду и организаторам!
В
Виктория
16 окт 2024
Экскурсия была просто замечательной! Гид отлично знал все лучшие места для красивых видов и фото. Это действительно был классный опыт, однозначно рекомендую!
М
Михаил
27 июл 2024
Отличная, хорошо организованная экскурсия с профессиональным и дружелюбным водителем. Песчаные дюны просто восхитительны, и водитель сделал нам красивые фотографии во время поездки по пустыне. Катание на верблюде и посещение лагеря тоже оставили приятные впечатления. Утреннее время идеально подошло для спокойного отдыха. Рекомендую.
Входит в следующие категории Дубая
