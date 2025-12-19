Если вы хотите приобрести ювелирные изделия — я помогу выбрать оптимальный вариант, объясню нюансы и уберегу от переплат.
Я работал в ювелирной сфере восемь лет, управлял сетью ювелирных магазинов, знаю рынок изнутри и ориентируюсь в работе лучших мастеров Дубая. Поэтому точно смогу подобрать то, что вы искали!
Я работал в ювелирной сфере восемь лет, управлял сетью ювелирных магазинов, знаю рынок изнутри и ориентируюсь в работе лучших мастеров Дубая. Поэтому точно смогу подобрать то, что вы искали!
Описание экскурсии
Маршрут полностью индивидуален и формируется исключительно под ваши потребности — я уже много лет живу и работаю в Дубае, хорошо знаю город, его рынки и проверенные локации — и подскажу то, что вам подойдёт.
Мы поговорим о том:
- как устроен торговый и ювелирный рынок Дубая
- где покупать с максимальной выгодой и на что обращать внимание при выборе изделий
- как отличить оригинал от копии, как формируется цена на украшения, золото, бренды и дизайнерские вещи
Конечно, я буду сопровождать вас как гид и переводчик и помогу на каждом этапе выбора и покупки.
Организационные детали
- Поедем на удобных минивэнах Honda Odyssey или Kia Carnival
- Заберу вас из вашего отеля в Дубае и привезу обратно после шопинга, трансфер из других эмиратов оплачивается дополнительно
- По желанию можно сделать остановку на обед (оплачивается дополнительно)
- Экскурсию для вас проведу лично я
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваша команда гидов в Дубае
Провели экскурсии для 361 туриста
Добрый день! Меня зовут Максим, я лицензированный гид и опытный переводчик с десятилетним стажем проживания и работы в ОАЭ. Провожу индивидуальные увлекательные экскурсии по Дубаю и Абу-Даби. Мой подход основан на высоком профессионализме и глубоких знаниях местной культуры и истории. Я стараюсь обеспечить гостям незабываемые впечатления и максимальный комфорт во время путешествия по ОАЭ.
Входит в следующие категории Дубая
Похожие экскурсии из Дубая
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выборФеноменальный Дубай
Раскрыть секрет «города будущего» на берегу Персидского залива и увидеть его главные символы
Начало: Трансфер (из ОТЕЛЯ, КРУИЗНЫЙ ТЕРМИНАЛ ИЛИ АЭРОПОРТ...
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:00
$250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучшее в Дубае
Погрузитесь в атмосферу Дубая: от Бурдж-Халифы до Дубай Молла, от Музея будущего до Дубай Марина. Узнайте историю и современную жизнь города
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$180 за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Многогранный Дубай: насыщенный день в мегаполисе
Отправьтесь в захватывающее путешествие по Дубаю, где вы увидите исторические и современные чудеса города. Насладитесь комфортом и яркими впечатлениями
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$265 за всё до 4 чел.