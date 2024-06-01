1 чел.
По популярности
скидка
15%
Индивидуальная
6 часов
Авторская прогулка по историческим районам Дубая: Аль-Бастакия, Аль-Фахиди, Шиндага
Приглашаем на уникальную экскурсию по историческим районам Дубая. Узнайте о местных традициях, попробуйте кофе на песке и посетите музеи
Начало: От вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
300$255 за всё до 4 чел.
Групповая
6 часов
Джип-сафари в пустыне Дубая с ужином в деревне бедуинов
Приключение начинается: прыжки по дюнам на внедорожнике и уютный вечер в бедуинском стиле. Это экскурсия, которую вы не забудете
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
$37 за человека
Индивидуальная
5 часов
Такой разный Дубай
Оценить «визитные карточки» города, прокатиться на лодке абра и посмотреть шоу поющих фонтанов
Начало: У вашего отеля у Дубае
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$250 за всё до 3 чел.
Мини-группа
7 часов
Сафари по Аравийской пустыне (из Дубая)
Самое захватывающее приключение в Эмиратах (без сопровождения гида)
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
$63 за человека
Групповая
10 часов
Шарджа, Аджман, Умм-аль-Кувейн, Рас-эль-Хайма и Фуджейра
Погрузитесь в атмосферу Северных Эмиратов, посетите культурные и природные достопримечательности, насладитесь отдыхом на берегу Индийского океана
Начало: в вашем отеле
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
$79 за человека
Индивидуальная
6 часов
Дубай с востоковедом
Обширная обзорная экскурсия по старому и современному городу
Начало: Ваш отель в Дубае
Завтра в 12:30
10 июня в 12:30
$258 за всё до 5 чел.
Групповая
9 часов
Краски Эмиратов: путешествие от пустыни до океана
Погрузитесь в мир древней цивилизации и культуры Эмиратов, исследуя Шарджу, пустынные барханы и океанские воды
Начало: В вашем отеле
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
$100 за человека
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальное сафари по дюнам Дубая: адреналин и культурное погружение
Почувствуйте дух Аравийской пустыни, участвуя в захватывающем сафари на внедорожнике и насладитесь вечером в бедуинском лагере
Начало: у вашего отеля в Дубае
10 июня в 16:30
11 июня в 16:30
$280 за всё до 4 чел.
Групповая
4.5 часа
Полет на воздушном шаре в пустыне Дубая
Полюбоваться бескрайними песками на рассвете, а после отдохнуть в бедуинской деревне
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 04:00
10 июня в 04:00
11 июня в 04:00
$350 за человека
Индивидуальная
8 часов
Навстречу чудесам Абу-Даби
Из Дубая в контрастную столицу - узнать историю Эмиратов и прочувствовать восточный колорит
Начало: При бронировании сообщите название отеля и номер к...
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
$500 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Феноменальный Дубай: небоскрёбы + стритфуд
Исследовать культовые достопримечательности и попробовать местную кухню
Начало: по месту вашего проживания в Дубае
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
$250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Эксклюзивное сафари в Дубае: полное погружение в мир пустыни
Откройте таинственный мир пустыни Дубая в индивидуальном сафари-туре с комфортом и эксклюзивными развлечениями
Начало: в вашем отеле
29 июня в 15:00
30 июня в 15:00
$480 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Из Дубая - на горный курорт Хатта
Бирюзовое озеро, финиковые рощи, этнографическая деревня и пчелиная ферма за 1 день
Начало: у вашего отеля
30 июня в 09:00
16 сен в 09:00
$550 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Экскурсия на озеро Хатта из Дубая: погружение в спокойствие и красоту
Откройте для себя спокойствие и красоту озера Хатта во время уникальной экскурсии из Дубая. Отдых, который запомнится надолго
Начало: Трансфер из отеля
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
$350 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ППавел1 июня 2024Экскурсия по старому городу с Натальей произвела очень приятное впечатление. Предварительно были уточнены наши пожелания, включая опасения по поводу слишком
- ЕЕлена29 мая 2024Неплохая экскурсия. Из положительного - интересный рассказ гида, неплохой обед. Ожидали большее количество остановок возле достопримечательностей, по факту рынок фруктов
- ВВалерий26 мая 2024Всё было прекрасно. Особенно гонки на джипах по пустыне. Водитель конечно профессионал в своём деле был у нас. Подкачал ужин, блюда в основном были невкусные и с акцентом на местных жителей. В целом хорошо.
- ККатя23 мая 2024Всё здорово! Я уже 4-й раз в Дубае на сафари. Программа у всех одинаковая — дюны, ужин, шоу. Как по
- ЧЧинара23 мая 2024Спасибо! Нам очень понравилось🥰 Спасибо,Нурсултану! 😍🤌🏾
- ВВладимир18 мая 2024Очень всё понравилось Андрей рассказал много интересного про Эмираты, прокатил по знакомым местам, накормил вкусным обедом на берегу индийского океана. Вообщем было всё прекрасно, мы остались очень довольны.
- JJohny17 мая 2024Гид Андрей очень начитанный и интеллигентный, после экскурсии остались приятные впечатления, спасибо!
- ШШтурм17 мая 2024Нам поездка очень понравилась, особенно само катание на джипах и шоу в кемпинге. Экскурсией это не назовешь, это скорее очень
- ГГульнара10 мая 2024Все организовано отлично, приехали в отель, забрали, покатали по пустыне, остановились для фото. Гид Андрей просто супер профессионал, пока ехали
- ТТатьяна3 мая 2024Очень интересная и познавательная экскурсия! Рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Почувствовать себя местным»
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