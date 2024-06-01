Почувствовать себя местным – экскурсии в Дубае

Найдено 14 экскурсий в категории «Почувствовать себя местным» в Дубае на русском языке, цены от $37, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Авторская прогулка по Старому городу Дубая
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
6 часов
21 отзыв
Авторская прогулка по историческим районам Дубая: Аль-Бастакия, Аль-Фахиди, Шиндага
Приглашаем на уникальную экскурсию по историческим районам Дубая. Узнайте о местных традициях, попробуйте кофе на песке и посетите музеи
Начало: От вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
300$255 за всё до 4 чел.
В пустыню! Джип-сафари и вечер в деревне бедуинов
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🐫 На верблюдах
Групповая
6 часов
325 отзывов
Джип-сафари в пустыне Дубая с ужином в деревне бедуинов
Приключение начинается: прыжки по дюнам на внедорожнике и уютный вечер в бедуинском стиле. Это экскурсия, которую вы не забудете
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
$37 за человека
Такой разный Дубай
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
10 отзывов
Такой разный Дубай
Оценить «визитные карточки» города, прокатиться на лодке абра и посмотреть шоу поющих фонтанов
Начало: У вашего отеля у Дубае
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$250 за всё до 3 чел.
Сафари по Аравийской пустыне (из Дубая)
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🐫 На верблюдах
Мини-группа
7 часов
26 отзывов
Сафари по Аравийской пустыне (из Дубая)
Самое захватывающее приключение в Эмиратах (без сопровождения гида)
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
$63 за человека
Шарджа, Аджман, Умм-аль-Кувейн, Рас-эль-Хайма и Фуджейра
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
78 отзывов
Шарджа, Аджман, Умм-аль-Кувейн, Рас-эль-Хайма и Фуджейра
Погрузитесь в атмосферу Северных Эмиратов, посетите культурные и природные достопримечательности, насладитесь отдыхом на берегу Индийского океана
Начало: в вашем отеле
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
$79 за человека
Дубай с востоковедом
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
48 отзывов
Дубай с востоковедом
Обширная обзорная экскурсия по старому и современному городу
Начало: Ваш отель в Дубае
Завтра в 12:30
10 июня в 12:30
$258 за всё до 5 чел.
Краски Эмиратов: от красных песков до Индийского океана
🚗 На машине
Групповая
9 часов
7 отзывов
Краски Эмиратов: путешествие от пустыни до океана
Погрузитесь в мир древней цивилизации и культуры Эмиратов, исследуя Шарджу, пустынные барханы и океанские воды
Начало: В вашем отеле
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
$100 за человека
Индивидуальное сафари по дубайским дюнам
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🐫 На верблюдах
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
6 часов
40 отзывов
Индивидуальное сафари по дюнам Дубая: адреналин и культурное погружение
Почувствуйте дух Аравийской пустыни, участвуя в захватывающем сафари на внедорожнике и насладитесь вечером в бедуинском лагере
Начало: у вашего отеля в Дубае
10 июня в 16:30
11 июня в 16:30
$280 за всё до 4 чел.
Полет на воздушном шаре в пустыне Дубая
🐫 На верблюдах
🎈 На воздушном шаре
Групповая
4.5 часа
9 отзывов
Полет на воздушном шаре в пустыне Дубая
Полюбоваться бескрайними песками на рассвете, а после отдохнуть в бедуинской деревне
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 04:00
10 июня в 04:00
11 июня в 04:00
$350 за человека
Навстречу чудесам Абу-Даби
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
20 отзывов
Навстречу чудесам Абу-Даби
Из Дубая в контрастную столицу - узнать историю Эмиратов и прочувствовать восточный колорит
Начало: При бронировании сообщите название отеля и номер к...
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
$500 за всё до 6 чел.
Феноменальный Дубай: небоскрёбы + стритфуд
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Феноменальный Дубай: небоскрёбы + стритфуд
Исследовать культовые достопримечательности и попробовать местную кухню
Начало: по месту вашего проживания в Дубае
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
$250 за всё до 4 чел.
Сафари по дубайской пустыне (всё включено)
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
17 отзывов
Эксклюзивное сафари в Дубае: полное погружение в мир пустыни
Откройте таинственный мир пустыни Дубая в индивидуальном сафари-туре с комфортом и эксклюзивными развлечениями
Начало: в вашем отеле
29 июня в 15:00
30 июня в 15:00
$480 за всё до 6 чел.
Из Дубая - на горный курорт Хатта
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Из Дубая - на горный курорт Хатта
Бирюзовое озеро, финиковые рощи, этнографическая деревня и пчелиная ферма за 1 день
Начало: у вашего отеля
30 июня в 09:00
16 сен в 09:00
$550 за всё до 5 чел.
Из Дубая - на горное озеро Хатта
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
Экскурсия на озеро Хатта из Дубая: погружение в спокойствие и красоту
Откройте для себя спокойствие и красоту озера Хатта во время уникальной экскурсии из Дубая. Отдых, который запомнится надолго
Начало: Трансфер из отеля
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
$350 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • П
    Павел
    1 июня 2024
    Авторская прогулка по Старому городу Дубая
    Экскурсия по старому городу с Натальей произвела очень приятное впечатление. Предварительно были уточнены наши пожелания, включая опасения по поводу слишком
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    жаркой для пешеходной прогулки погоды. В результате экскурсия началась ближе к вечеру, а закончилась уже после наступления темноты. Тем не менее мы увидели и услышали много интересного! Особенно понравилась определенная гибкость и спонтанность при проведении экскурсии, хотя она затянулась и вместо шести часов продолжалась восемь. Нам даже повезло с помощью Натальи пообщаться с местными жителями и покормить с рук верблюдицу и верблюжонка! Однозначно рекомендуем!

  • Е
    Елена
    29 мая 2024
    Шарджа, Аджман, Умм-аль-Кувейн, Рас-эль-Хайма и Фуджейра
    Неплохая экскурсия. Из положительного - интересный рассказ гида, неплохой обед. Ожидали большее количество остановок возле достопримечательностей, по факту рынок фруктов
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    5 минут, каньон (обочина дороги) 5 минут, отдых на пляже 3 часа и верблюды 10 минут. Ездили на маленьком микроавтобусе на 10 человек, не комфортно для таких длительных переездов. Океан на троечку, вода не прозрачная, маску брать не стали, тк смотреть не на что. Также не понравилось, что водитель утром приехал забирать нас на двадцать минут раньше договоренного времени, так что завтракать пришлось впопыхах. Но думаю, что эта экскурсия не хуже других таких же предложений на рынке.

    Неплохая экскурсия. Из положительного - интересный рассказ гида, неплохой обед. Ожидали большее количество остановок возле достопримечательностейНеплохая экскурсия. Из положительного - интересный рассказ гида, неплохой обед. Ожидали большее количество остановок возле достопримечательностейНеплохая экскурсия. Из положительного - интересный рассказ гида, неплохой обед. Ожидали большее количество остановок возле достопримечательностейНеплохая экскурсия. Из положительного - интересный рассказ гида, неплохой обед. Ожидали большее количество остановок возле достопримечательностей
  • В
    Валерий
    26 мая 2024
    В пустыню! Джип-сафари и вечер в деревне бедуинов
    Всё было прекрасно. Особенно гонки на джипах по пустыне. Водитель конечно профессионал в своём деле был у нас. Подкачал ужин, блюда в основном были невкусные и с акцентом на местных жителей. В целом хорошо.
  • К
    Катя
    23 мая 2024
    Индивидуальное сафари по дубайским дюнам
    Всё здорово! Я уже 4-й раз в Дубае на сафари. Программа у всех одинаковая — дюны, ужин, шоу. Как по
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    мне, при выборе важно: 1) у кого заказывать — тут организаторы всегда были на связи на русском языке и помогали с любым вопросом (у меня уже был печальный опыт с другими турагентствами, от которых не дождёшься обратной связи и поддержки, поэтому для меня это очень важно, особенно, когда не говоришь по-английски); 2) чистота и съедобность в лагере в пустыне — по сравнению с другими сафари, на которых я побывала, этот лагерь просто отличный: всё аккуратно (даже в туалете!) и вкусно (заказывала вариант с барбекю). Советую!

    Всё здорово! Я уже 4-й раз в Дубае на сафари. Программа у всех одинаковая — дюныВсё здорово! Я уже 4-й раз в Дубае на сафари. Программа у всех одинаковая — дюныВсё здорово! Я уже 4-й раз в Дубае на сафари. Программа у всех одинаковая — дюныВсё здорово! Я уже 4-й раз в Дубае на сафари. Программа у всех одинаковая — дюныВсё здорово! Я уже 4-й раз в Дубае на сафари. Программа у всех одинаковая — дюныВсё здорово! Я уже 4-й раз в Дубае на сафари. Программа у всех одинаковая — дюныВсё здорово! Я уже 4-й раз в Дубае на сафари. Программа у всех одинаковая — дюныВсё здорово! Я уже 4-й раз в Дубае на сафари. Программа у всех одинаковая — дюныВсё здорово! Я уже 4-й раз в Дубае на сафари. Программа у всех одинаковая — дюныВсё здорово! Я уже 4-й раз в Дубае на сафари. Программа у всех одинаковая — дюны
  • Ч
    Чинара
    23 мая 2024
    В пустыню! Джип-сафари и вечер в деревне бедуинов
    Спасибо! Нам очень понравилось🥰 Спасибо,Нурсултану! 😍🤌🏾
  • В
    Владимир
    18 мая 2024
    Шарджа, Аджман, Умм-аль-Кувейн, Рас-эль-Хайма и Фуджейра
    Очень всё понравилось Андрей рассказал много интересного про Эмираты, прокатил по знакомым местам, накормил вкусным обедом на берегу индийского океана. Вообщем было всё прекрасно, мы остались очень довольны.
    Очень всё понравилось Андрей рассказал много интересного про Эмираты, прокатил по знакомым местам, накормил вкусным обедомОчень всё понравилось Андрей рассказал много интересного про Эмираты, прокатил по знакомым местам, накормил вкусным обедомОчень всё понравилось Андрей рассказал много интересного про Эмираты, прокатил по знакомым местам, накормил вкусным обедом
  • J
    Johny
    17 мая 2024
    Шарджа, Аджман, Умм-аль-Кувейн, Рас-эль-Хайма и Фуджейра
    Гид Андрей очень начитанный и интеллигентный, после экскурсии остались приятные впечатления, спасибо!
  • Ш
    Штурм
    17 мая 2024
    В пустыню! Джип-сафари и вечер в деревне бедуинов
    Нам поездка очень понравилась, особенно само катание на джипах и шоу в кемпинге. Экскурсией это не назовешь, это скорее очень
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    яркое путешествие и погружение в эту атмосферу скорости, экстрима, пустынной жары и арабского колорита. Остались только положительные эмоции!!! С нашим прекрасным водителем, (к сожалению имя не запомнила) чувствовали себя космфортно. На русском, правда, никто не говорил из организаторов, так что если вы совсем не знаете языка- наверное будет неочень удобно. После сафари нас повезли в деревню бедуинов на ужин и шоу. Вип места лучше не брать, у нас были обычные, но сидели мы близко с сцене - на подушечках за столом, тоже важно чтоб прочувствовать атмосферу востока (випы сидели просто за столом на стульях). Восточные танцы, фаер-шоу - зрелищно и очень здорово, еда хорошая, алкогольные напитки и кальян платно. Еще было забавно, когда по дороге в кемпинг нас пересаживали в разные машины, с разными водителями - необычно. Данную поездку рекомендую молодежным компаниям, людям в возрасте и с детьми до 12 лет будет слишком экстримально.

    Нам поездка очень понравилась, особенно само катание на джипах и шоу в кемпинге. Экскурсией это неНам поездка очень понравилась, особенно само катание на джипах и шоу в кемпинге. Экскурсией это неНам поездка очень понравилась, особенно само катание на джипах и шоу в кемпинге. Экскурсией это не
  • Г
    Гульнара
    10 мая 2024
    Сафари по дубайской пустыне (всё включено)
    Все организовано отлично, приехали в отель, забрали, покатали по пустыне, остановились для фото. Гид Андрей просто супер профессионал, пока ехали
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    рассказал историю Дубай, как создавался город, так же много интересных фактов. Ужин в кемпинге сносный, но это не минус ребят, кто все организовывает, так же как и шоу. В общем кто хочет посетить пустыню и полетать на барханах (отдельные ощущения от водителя)))), рекомендуем. Были с женой и 3 детьми. Андрею еще раз большое спасибо!

  • Т
    Татьяна
    3 мая 2024
    Из Дубая - на горный курорт Хатта
    Очень интересная и познавательная экскурсия! Рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Почувствовать себя местным»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 14
  1. Авторская прогулка по Старому городу Дубая
  2. В пустыню! Джип-сафари и вечер в деревне бедуинов
  3. Такой разный Дубай
  4. Сафари по Аравийской пустыне (из Дубая)
  5. Шарджа, Аджман, Умм-аль-Кувейн, Рас-эль-Хайма и Фуджейра
Какие места ещё посмотреть в Дубае
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Дубай-Марина
  2. Бурдж-Халифа
  3. Самое главное
  4. Пальма Джумейра
  5. Отель Парус
  6. Дубай молл
  7. Мечеть шейха Зайда
  8. Бурдж-эль-Араб
  9. Парк цветов
  10. Атлантис
Сколько стоит экскурсия по Дубаю в июне 2024
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