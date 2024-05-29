Почувствовать себя местным в Дубае – экскурсии в Дубае

Найдено 10 экскурсий в категории «Почувствовать себя местным в Дубае» в Дубае на русском языке, цены от $63. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Такой разный Дубай
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
10 отзывов
Такой разный Дубай
Оценить «визитные карточки» города, прокатиться на лодке абра и посмотреть шоу поющих фонтанов
Начало: У вашего отеля у Дубае
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$250 за всё до 3 чел.
Сафари по Аравийской пустыне (из Дубая)
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🐫 На верблюдах
Мини-группа
7 часов
26 отзывов
Сафари по Аравийской пустыне (из Дубая)
Самое захватывающее приключение в Эмиратах (без сопровождения гида)
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
$63 за человека
Шарджа, Аджман, Умм-аль-Кувейн, Рас-эль-Хайма и Фуджейра
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
78 отзывов
Шарджа, Аджман, Умм-аль-Кувейн, Рас-эль-Хайма и Фуджейра
Погрузитесь в атмосферу Северных Эмиратов, посетите культурные и природные достопримечательности, насладитесь отдыхом на берегу Индийского океана
Начало: в вашем отеле
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
$79 за человека
Дубай с востоковедом
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
48 отзывов
Дубай с востоковедом
Обширная обзорная экскурсия по старому и современному городу
Начало: Ваш отель в Дубае
Завтра в 12:30
10 июня в 12:30
$258 за всё до 5 чел.
Краски Эмиратов: от красных песков до Индийского океана
🚗 На машине
Групповая
9 часов
7 отзывов
Краски Эмиратов: путешествие от пустыни до океана
Погрузитесь в мир древней цивилизации и культуры Эмиратов, исследуя Шарджу, пустынные барханы и океанские воды
Начало: В вашем отеле
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
$100 за человека
Индивидуальное сафари по дубайским дюнам
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🐫 На верблюдах
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
6 часов
40 отзывов
Индивидуальное сафари по дюнам Дубая: адреналин и культурное погружение
Почувствуйте дух Аравийской пустыни, участвуя в захватывающем сафари на внедорожнике и насладитесь вечером в бедуинском лагере
Начало: у вашего отеля в Дубае
10 июня в 16:30
11 июня в 16:30
$280 за всё до 4 чел.
Полет на воздушном шаре в пустыне Дубая
🐫 На верблюдах
🎈 На воздушном шаре
Групповая
4.5 часа
9 отзывов
Полет на воздушном шаре в пустыне Дубая
Полюбоваться бескрайними песками на рассвете, а после отдохнуть в бедуинской деревне
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 04:00
10 июня в 04:00
11 июня в 04:00
$350 за человека
Навстречу чудесам Абу-Даби
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
20 отзывов
Навстречу чудесам Абу-Даби
Из Дубая в контрастную столицу - узнать историю Эмиратов и прочувствовать восточный колорит
Начало: При бронировании сообщите название отеля и номер к...
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
$500 за всё до 6 чел.
Сафари по дубайской пустыне (всё включено)
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
17 отзывов
Эксклюзивное сафари в Дубае: полное погружение в мир пустыни
Откройте таинственный мир пустыни Дубая в индивидуальном сафари-туре с комфортом и эксклюзивными развлечениями
Начало: в вашем отеле
29 июня в 15:00
30 июня в 15:00
$480 за всё до 6 чел.
Из Дубая - на горное озеро Хатта
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
Экскурсия на озеро Хатта из Дубая: погружение в спокойствие и красоту
Откройте для себя спокойствие и красоту озера Хатта во время уникальной экскурсии из Дубая. Отдых, который запомнится надолго
Начало: Трансфер из отеля
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
$350 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    29 мая 2024
    Шарджа, Аджман, Умм-аль-Кувейн, Рас-эль-Хайма и Фуджейра
    Неплохая экскурсия. Из положительного - интересный рассказ гида, неплохой обед. Ожидали большее количество остановок возле достопримечательностей, по факту рынок фруктов
    читать дальше

    5 минут, каньон (обочина дороги) 5 минут, отдых на пляже 3 часа и верблюды 10 минут. Ездили на маленьком микроавтобусе на 10 человек, не комфортно для таких длительных переездов. Океан на троечку, вода не прозрачная, маску брать не стали, тк смотреть не на что. Также не понравилось, что водитель утром приехал забирать нас на двадцать минут раньше договоренного времени, так что завтракать пришлось впопыхах. Но думаю, что эта экскурсия не хуже других таких же предложений на рынке.

    Неплохая экскурсия. Из положительного - интересный рассказ гида, неплохой обед. Ожидали большее количество остановок возле достопримечательностейНеплохая экскурсия. Из положительного - интересный рассказ гида, неплохой обед. Ожидали большее количество остановок возле достопримечательностейНеплохая экскурсия. Из положительного - интересный рассказ гида, неплохой обед. Ожидали большее количество остановок возле достопримечательностейНеплохая экскурсия. Из положительного - интересный рассказ гида, неплохой обед. Ожидали большее количество остановок возле достопримечательностей
  • К
    Катя
    23 мая 2024
    Индивидуальное сафари по дубайским дюнам
    Всё здорово! Я уже 4-й раз в Дубае на сафари. Программа у всех одинаковая — дюны, ужин, шоу. Как по
    читать дальше

    мне, при выборе важно: 1) у кого заказывать — тут организаторы всегда были на связи на русском языке и помогали с любым вопросом (у меня уже был печальный опыт с другими турагентствами, от которых не дождёшься обратной связи и поддержки, поэтому для меня это очень важно, особенно, когда не говоришь по-английски); 2) чистота и съедобность в лагере в пустыне — по сравнению с другими сафари, на которых я побывала, этот лагерь просто отличный: всё аккуратно (даже в туалете!) и вкусно (заказывала вариант с барбекю). Советую!

    Всё здорово! Я уже 4-й раз в Дубае на сафари. Программа у всех одинаковая — дюныВсё здорово! Я уже 4-й раз в Дубае на сафари. Программа у всех одинаковая — дюныВсё здорово! Я уже 4-й раз в Дубае на сафари. Программа у всех одинаковая — дюныВсё здорово! Я уже 4-й раз в Дубае на сафари. Программа у всех одинаковая — дюныВсё здорово! Я уже 4-й раз в Дубае на сафари. Программа у всех одинаковая — дюныВсё здорово! Я уже 4-й раз в Дубае на сафари. Программа у всех одинаковая — дюныВсё здорово! Я уже 4-й раз в Дубае на сафари. Программа у всех одинаковая — дюныВсё здорово! Я уже 4-й раз в Дубае на сафари. Программа у всех одинаковая — дюныВсё здорово! Я уже 4-й раз в Дубае на сафари. Программа у всех одинаковая — дюныВсё здорово! Я уже 4-й раз в Дубае на сафари. Программа у всех одинаковая — дюны
  • В
    Владимир
    18 мая 2024
    Шарджа, Аджман, Умм-аль-Кувейн, Рас-эль-Хайма и Фуджейра
    Очень всё понравилось Андрей рассказал много интересного про Эмираты, прокатил по знакомым местам, накормил вкусным обедом на берегу индийского океана. Вообщем было всё прекрасно, мы остались очень довольны.
    Очень всё понравилось Андрей рассказал много интересного про Эмираты, прокатил по знакомым местам, накормил вкусным обедомОчень всё понравилось Андрей рассказал много интересного про Эмираты, прокатил по знакомым местам, накормил вкусным обедомОчень всё понравилось Андрей рассказал много интересного про Эмираты, прокатил по знакомым местам, накормил вкусным обедом
  • J
    Johny
    17 мая 2024
    Шарджа, Аджман, Умм-аль-Кувейн, Рас-эль-Хайма и Фуджейра
    Гид Андрей очень начитанный и интеллигентный, после экскурсии остались приятные впечатления, спасибо!
  • Г
    Гульнара
    10 мая 2024
    Сафари по дубайской пустыне (всё включено)
    Все организовано отлично, приехали в отель, забрали, покатали по пустыне, остановились для фото. Гид Андрей просто супер профессионал, пока ехали
    читать дальше

    рассказал историю Дубай, как создавался город, так же много интересных фактов. Ужин в кемпинге сносный, но это не минус ребят, кто все организовывает, так же как и шоу. В общем кто хочет посетить пустыню и полетать на барханах (отдельные ощущения от водителя)))), рекомендуем. Были с женой и 3 детьми. Андрею еще раз большое спасибо!

  • О
    Оксана
    30 апреля 2024
    Дубай с востоковедом
    Интересный собеседник. Видно, что этот регион знает и любит, поэтому и рассказ производит впечатление. По маршруту подстраивался под нас. Единственное,
    читать дальше

    что смазало впечатление, что не хотел нас ждать после подьема на Бурдж Халифа и торопил вечером. Хотя мы и так не выбрали по часам продолжительность поездки. Сам сервис заказа гида очень понравился. Будем пользоваться.

  • О
    Ольга
    15 апреля 2024
    Такой разный Дубай
    Александра спасибо Вам большое, особенно от нашей мамы, за организацию и проведение индивидуальной экскурсии по Дубаю. Много исторической и современной
    читать дальше

    информации о городе, ответы на любые наши вопросы не по теме), экскурсия в спокойном темпе, отклонение от программы особенно когда проходим мимо сувенирных лавочек). Запах специй с рынка специй, аромат кофе из музея в Старом городе всё еще с нами))) Александра замечательный человек, прекрасный экскурсовод, водитель и интересный собеседник. Экскурсию рекомендуем, время пролетело быстро и незаметно. Да, Дубай очень разный, и в этот раз мы его увидели с новой стороны.

  • К
    Кира
    14 апреля 2024
    Такой разный Дубай
    Экскурсия в целом понравилась, Александра очень приятный и заботливый экскурсовод, учитывающий ритм и интересы экскурсантов. Было легко договориться о времени,
    читать дальше

    все было четко и вовремя. В машине комфортно, в наличии питьевая вода. Хотелось бы чуть больше знать исходно о плане экскурсии, чтобы можно было заранее скорректировать маршрут. Не все места были достойны проведения там большого количества времени.

  • Н
    Наталья
    13 апреля 2024
    Сафари по дубайской пустыне (всё включено)
    Огромное спасибо Леониду за великолепное путешествие по дубайской пустыне. Все отлично организовано, Леонид замечательный рассказчик, а наш водитель настоящий шумахер. Взрослые и дети в восторге. Смело могу рекомендовать данную экскурсию.
  • А
    Александр
    9 апреля 2024
    Полет на воздушном шаре в пустыне Дубая
    Великолепная организация: водитель забирает из отеля, дорога до пустыни занимает около часа, далее при вас накачиваются воздухом шары и начинается
    читать дальше

    сам полет. Корзина шара разделена на 4 секции, в каждой будет 4-5 человек, но всё достаточно комфортно и никто не мешает друг другу. В воздухе находитесь примерно час, увидите газелей и верблюдов. Внедорожники заберут вас прямо из пустыни возле места приземления, а потом отвезут на завтрак - очень достойный шведский стол. На мой взгляд, если хочется побывать в пустыне Эмиратов, то данная экскурсия подходит намного лучше, чем пресловутое "сафари". Здесь нет лишнего ожидания, время проходит незаметно.

Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Почувствовать себя местным в Дубае»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дубае
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10
  1. Такой разный Дубай
  2. Сафари по Аравийской пустыне (из Дубая)
  3. Шарджа, Аджман, Умм-аль-Кувейн, Рас-эль-Хайма и Фуджейра
  4. Дубай с востоковедом
  5. Краски Эмиратов: от красных песков до Индийского океана
Какие места ещё посмотреть в Дубае
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Дубай-Марина
  2. Бурдж-Халифа
  3. Самое главное
  4. Пальма Джумейра
  5. Отель Парус
  6. Дубай молл
  7. Мечеть шейха Зайда
  8. Бурдж-эль-Араб
  9. Парк цветов
  10. Атлантис
Сколько стоит экскурсия по Дубаю в июне 2024
Сейчас в Дубае в категории "Почувствовать себя местным в Дубае" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 63 до 500. Туристы уже оставили гидам 255 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
Экскурсии на русском языке в Дубае (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 10 экскурсий на 2024 год по теме «Почувствовать себя местным в Дубае», 255 ⭐ отзывов, цены от $63. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам