Проведите вечер в сердце Аравийской пустыни: встречайте закат, наслаждайтесь гастрономическим ужином под звёздным небом и удивительными шоу в атмосферном лагере Sonara.
Описание экскурсииНезабываемый ужин в пустыне Начните вечер с уютной поездки по пустыне до живописного Sonara Camp — уникального ресторана, расположенного среди бескрайних барханов. Встречайте захватывающий закат с панорамной террасы, а затем отправляйтесь на изысканный ужин под звёздным небом. Гастрономия высшего уровня Вас ждёт трёхкомпонентное меню на основе средиземноморских и ближневосточных вкусов, созданное шеф-поваром с международными наградами. Основа блюд — свежие ингредиенты, современные техники приготовления и гармония вкусов. Развлечения для всей семьи Взрослые смогут насладиться яркой шоу-программой: танец живота, танура, акробаты и фаер-шоу. Детям предложат развлечения на выбор: песчаный серфинг, волейбол, стрельба из лука, арт-зона и кино под звёздами. Для всех гостей доступны катание на верблюдах и шоу с соколами. Важная информация: Что взять с собой:
• Удобная одежда Что нужно знать заранее:
- Алкоголь и кальян доступны для покупки в лагере.
- Поездка на верблюде предоставляется за дополнительную плату — 300 дирхамов с человека (2 гостя на одного верблюда).
- На территории доступна профессиональная фотосъёмка за дополнительную плату.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер на внедорожниках 4x4
- Сезонное меню от шеф-повара лагеря
- Катание на сэндборде, волейбол, стрельба из лука
- Безалкогольные напитки, чай и кофе
- Фаер-шоу
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Катание на верблюдах
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер от места проживания
Завершение: Трансфер до места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
