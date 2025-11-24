Посещение аквапарка Wild Wadi с тематикой Синдбада-морехода: более 25 аттракционов, включая 32-метровую горку, водопад Вади-Уош и волны для серфинга. Водные приключения для всей семьи на площади 5 гектаров.
Описание билета
Wild Wadi:
- водное приключение с Синдбадом в Дубае.
- Вдохновленный легендарными путешествиями Синдбада-морехода, аквапарк Wild Wadi занимает площадь более 5 гектаров и предлагает более 25 водных горок и аттракционов. Здесь вас ждет завораживающий 18-метровый водопад Вади-Уош со световыми и музыкальными эффектами, создающий неповторимую атмосферу восточной сказки.
- Экстремальные аттракционы и серфинг.
- В Wild Wadi расположена одна из самых высоких водных горок в мире — ошеломляющие 32 метра! Приготовьтесь к невероятным ощущениям, спускаясь в специально спроектированных капсулах со скоростью до 80 км/ч и испытывая острые ощущения свободного падения. Для тех, кто предпочитает ловить волну, наши полутораметровые волны идеально подходят для серфинга и создания незабываемых моментов.
- Развлечения для всей семьи.
- Действителен не менее одного месяца с даты покупки. Фактический срок действия указан на билете после покупки.
- Неограниченный доступ только на 1 день.
- Администрация аквапарка оставляет за собой право приостановить работу аттракционов без предварительного уведомления. В этом случае возврат средств не предусмотрен.
- Детям до 2 лет билет не требуется.
Ответы на вопросы
Что включено
- Входной билет в аквапарк Wild Wadi
Что не входит в цену
- Приобретение сувениров
- Приобретение купальников
- Напитки и еда
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аквапарк Wild Wadi, Аквапарк · улица Джумейра, 870
Завершение: Аквапарк Wild Wadi
Когда начало
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
