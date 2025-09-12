Групповая
Экстремальное сафари и уютный вечер в Аравийской пустыне
Насладитесь экстремальным сафари по красным пескам, закатом в пустыне и вечерним ужином под звёздным небом. Всё включено
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 14:30
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:30
$47 за человека
-
9%
Мини-группа
до 7 чел.
Лучший выборПутешествие из Дубая в Абу-Даби: культурное наследие и современность
Погрузитесь в мир богатства и культуры Абу-Даби: от исторической Деревни наследия до величественной мечети шейха Зайда
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 09:30, в воскресенье в 09:30 и 09:45
Завтра в 09:30
14 сен в 09:30
$40
$44 за человека
Водная прогулка
Город рекордов Дубай: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Дубая на индивидуальной экскурсии. Новейшие небоскребы, аутентичные улочки и шикарные марины ждут вас
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
$200 за всё до 7 чел.
-
29%
Водная прогулка
Прогулка на роскошной яхте в Дубае
Ощутите роскошь Дубая на яхте, любуясь его величественными небоскрёбами и морским бризом. Это идеальный способ увидеть город с новой стороны
Начало: На пристани в Дубае
Расписание: в будние дни в 10:30, 12:00, 13:30, 19:30 и 21:00, в субботу и воскресенье в 10:30 и 12:00
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
$52
$73 за человека
Круиз
Морской круиз на полуострове Мусандам
Погрузитесь в атмосферу Аравийской Норвегии на круизе по фьордам Мусандама. Насладитесь природой, обедом и активными развлечениями на традиционной лодке Доу
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
14 сен в 08:00
$75 за человека
-
15%
Индивидуальная
до 3 чел.
Панорамы Дубая: экскурсия на кабриолете
Увлекательное путешествие по Дубаю на кабриолете Ford Mustang. Откройте для себя роскошь, архитектурные шедевры и футуристические технологии
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:30
$272
$320 за всё до 3 чел.
Водная прогулка
Лучший выборГлавное в Дубае - за один день: экскурсия в мини-группе
Погрузитесь в историю и современность Дубая, посетите старые районы и новые кварталы, наслаждаясь водной прогулкой и видами на небоскрёбы и яхт-клубы
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 11:00, 11:30 и 12:00
Завтра в 11:00
14 сен в 11:00
$55 за человека
Водная прогулка
VIP-яхта в Дубае: купание и рыбалка
Вас ждет незабываемое путешествие на двухпалубной яхте по волнам Персидского залива с купанием и рыбалкой. Эксклюзивный отдых для вас и ваших близких
Начало: В районе Дубай Марины
Завтра в 05:30
14 сен в 05:30
$565 за всё до 10 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Экскурсии на русском языке»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дубае
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
Какие места ещё посмотреть в Дубае
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Дубаю в сентябре 2025
Сейчас в Дубае в категории "Экскурсии на русском языке" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 40 до 565 со скидкой до 29%. Туристы уже оставили гидам 1051 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
Экскурсии на русском языке в Дубае (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 8 экскурсий на 2025 год по теме «Экскурсии на русском языке», 1051 ⭐ отзыв, цены от $40. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь