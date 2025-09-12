Мои заказы

Экскурсии на русском языке

Найдено 8 экскурсий в категории «Экскурсии на русском языке» в Дубае на русском языке, цены от $40, скидки до 29%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Экстремальное сафари и уютный вечер в Аравийской пустыне
Джиппинг
На машине
6 часов
420 отзывов
Групповая
Экстремальное сафари и уютный вечер в Аравийской пустыне
Насладитесь экстремальным сафари по красным пескам, закатом в пустыне и вечерним ужином под звёздным небом. Всё включено
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 14:30
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:30
$47 за человека
Из Дубая - в Абу-Даби
На машине
10 часов
-
9%
308 отзывов
Мини-группа
до 7 чел.
Лучший выбор
Путешествие из Дубая в Абу-Даби: культурное наследие и современность
Погрузитесь в мир богатства и культуры Абу-Даби: от исторической Деревни наследия до величественной мечети шейха Зайда
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 09:30, в воскресенье в 09:30 и 09:45
Завтра в 09:30
14 сен в 09:30
$40$44 за человека
Город рекордов Дубай: индивидуальная экскурсия
На машине
На микроавтобусе
10 часов
47 отзывов
Водная прогулка
Город рекордов Дубай: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Дубая на индивидуальной экскурсии. Новейшие небоскребы, аутентичные улочки и шикарные марины ждут вас
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
$200 за всё до 7 чел.
Прогулка на роскошной яхте в Дубае
На яхте
1 час
-
29%
8 отзывов
Водная прогулка
Прогулка на роскошной яхте в Дубае
Ощутите роскошь Дубая на яхте, любуясь его величественными небоскрёбами и морским бризом. Это идеальный способ увидеть город с новой стороны
Начало: На пристани в Дубае
Расписание: в будние дни в 10:30, 12:00, 13:30, 19:30 и 21:00, в субботу и воскресенье в 10:30 и 12:00
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
$52$73 за человека
Морской круиз на полуострове Мусандам (всё включено)
12 часов
99 отзывов
Круиз
Морской круиз на полуострове Мусандам
Погрузитесь в атмосферу Аравийской Норвегии на круизе по фьордам Мусандама. Насладитесь природой, обедом и активными развлечениями на традиционной лодке Доу
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
14 сен в 08:00
$75 за человека
Панорамы Дубая: экскурсия на кабриолете
На машине
На кабриолете
4 часа
-
15%
25 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Панорамы Дубая: экскурсия на кабриолете
Увлекательное путешествие по Дубаю на кабриолете Ford Mustang. Откройте для себя роскошь, архитектурные шедевры и футуристические технологии
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:30
$272$320 за всё до 3 чел.
Главное в Дубае - за один день: экскурсия в мини-группе
На машине
8 часов
101 отзыв
Водная прогулка
Лучший выбор
Главное в Дубае - за один день: экскурсия в мини-группе
Погрузитесь в историю и современность Дубая, посетите старые районы и новые кварталы, наслаждаясь водной прогулкой и видами на небоскрёбы и яхт-клубы
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 11:00, 11:30 и 12:00
Завтра в 11:00
14 сен в 11:00
$55 за человека
Прогулка на VIP-яхте по Дубаю - с купанием или рыбалкой
На яхте
3 часа
43 отзыва
Водная прогулка
VIP-яхта в Дубае: купание и рыбалка
Вас ждет незабываемое путешествие на двухпалубной яхте по волнам Персидского залива с купанием и рыбалкой. Эксклюзивный отдых для вас и ваших близких
Начало: В районе Дубай Марины
Завтра в 05:30
14 сен в 05:30
$565 за всё до 10 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Экскурсии на русском языке»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дубае
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
  1. Экстремальное сафари и уютный вечер в Аравийской пустыне
  2. Из Дубая - в Абу-Даби
  3. Город рекордов Дубай: индивидуальная экскурсия
  4. Прогулка на роскошной яхте в Дубае
  5. Морской круиз на полуострове Мусандам (всё включено)
Какие места ещё посмотреть в Дубае
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Пальма Джумейра
  2. Бурдж-Халифа
  3. Дубай-Марина
  4. Самое главное
  5. Дубай молл
  6. Мечеть шейха Зайда
  7. Музей Будущего
  8. Бурдж-эль-Араб
  9. Отель Парус
  10. Парк цветов
Сколько стоит экскурсия по Дубаю в сентябре 2025
Сейчас в Дубае в категории "Экскурсии на русском языке" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 40 до 565 со скидкой до 29%. Туристы уже оставили гидам 1051 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
