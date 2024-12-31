Приглашаем вас в экзотический круиз на традиционном доу в Новогоднюю ночь.
К вашим услугам — первоклассные интернациональные блюда, ди-джей и живая музыка, открытый бар с широким выбором напитков. С борта яхты вы увидите панораму побережья, Атлантис, JBR, Бурдж-эль-Араб и яркий фейерверк.
К вашим услугам — первоклассные интернациональные блюда, ди-джей и живая музыка, открытый бар с широким выбором напитков. С борта яхты вы увидите панораму побережья, Атлантис, JBR, Бурдж-эль-Араб и яркий фейерверк.
Ближайшие даты:
Время начала: 20:30
Описание водной прогулки
Что вас ждет Встречаем Новый год на колоритной яхте-доу OCEAN EMPRESS. Отправляйтесь в экзотический круиз, где для вас будут предоставлены услуги наивысшего качества: 3 гостевые палубы, рассчитанные на 240 гостей, лучший вид на фейерверки, диджей и живая музыка, премиальное международное питание (канапе, демонстрационная кухня, шведский стол), открытый бар с широким выбором напитков премиум-класса. Во время прогулки мы увидим:
• Атлантис • JBR • Бурдж-эль-Араб Важная информация:
Посадка с 20:00 до 21:00, ниже пирса 7 (за пределами торгового центра Dubai Marina Mall).
• Отправление в 21:00. Пожалуйста, приходите вовремя! В стоимость включено:
Захватывающий вид на фейерверки (*при благоприятной погоде) • Премиальное международное питание (канапе, демонстрационная кухня, шведский стол) • Ди-джей и живая музыка • Открытый бар с широким выбором напитков премиум-класса • VIP-опция включает в себя бронирование столика и приоритетную регистрацию в VIP-зале (с 20:00 до 20:45) напротив пункта посадки пассажиров на Pier 7 Valet. VIP-зал находится на первом этаже Marina Plaza. Перед посадкой вам будут предложены прохладительные напитки. Туристы оплачивают самостоятельно:.
Захватывающий вид на фейерверки (*при благоприятной погоде) • Премиальное международное питание (канапе, демонстрационная кухня, шведский стол) • Ди-джей и живая музыка • Открытый бар с широким выбором напитков премиум-класса • VIP-опция включает в себя бронирование столика и приоритетную регистрацию в VIP-зале (с 20:00 до 20:45) напротив пункта посадки пассажиров на Pier 7 Valet. VIP-зал находится на первом этаже Marina Plaza. Перед посадкой вам будут предложены прохладительные напитки. Туристы оплачивают самостоятельно:.
Личные расходы, • Трансфер до места встречи.
31 декабря 2024 с 21:00 до 2:00 1 января 2025 года
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Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый 11+, Нижняя палуба
|$267
|Детский от 0 до 10 лет, Нижняя палуба
|$241
|Взрослый 11+, Средняя палуба
|$348
|Взрослый 11+, VIP
|$672
|Детский от 0 до 10 лет, Средняя палуба
|$313
|Взрослый 11+, Верхняя палуба
|$447
|Детский от 0 до 10 лет, Верхняя палуба
|$402
|Детский от 0 до 10 лет, VIP
|$605
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Атлантис
- JBR
- Бурдж-эль-Араб
Что включено
- Захватывающий вид на фейерверки (при благоприятной погоде)
- Премиальное международное питание (канапе, демонстрационная кухня, шведский стол)
- Ди-джей и живая музыка
- Из алкогольных напитков в баре - ликер
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Трансфер до места встречи
Место начала и завершения?
Pier 7, Dubai Marina Mall
Когда и сколько длится?
Когда: 31 декабря 2024 с 21:00 до 2:00 1 января 2025 года
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
- Посадка с 20:00 до 21:00, ниже пирса 7 (за пределами торгового центра Dubai Marina Mall)
- Отправление в 21:00. Пожалуйста, приходите вовремя
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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