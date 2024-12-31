Что вас ждет Встречаем Новый год на колоритной яхте-доу OCEAN EMPRESS. Отправляйтесь в экзотический круиз, где для вас будут предоставлены услуги наивысшего качества: 3 гостевые палубы, рассчитанные на 240 гостей, лучший вид на фейерверки, диджей и живая музыка, премиальное международное питание (канапе, демонстрационная кухня, шведский стол), открытый бар с широким выбором напитков премиум-класса. Во время прогулки мы увидим:

• Атлантис • JBR • Бурдж-эль-Араб Важная информация:

Посадка с 20:00 до 21:00, ниже пирса 7 (за пределами торгового центра Dubai Marina Mall).

• Отправление в 21:00. Пожалуйста, приходите вовремя! В стоимость включено:

Захватывающий вид на фейерверки (*при благоприятной погоде) • Премиальное международное питание (канапе, демонстрационная кухня, шведский стол) • Ди-джей и живая музыка • Открытый бар с широким выбором напитков премиум-класса • VIP-опция включает в себя бронирование столика и приоритетную регистрацию в VIP-зале (с 20:00 до 20:45) напротив пункта посадки пассажиров на Pier 7 Valet. VIP-зал находится на первом этаже Marina Plaza. Перед посадкой вам будут предложены прохладительные напитки. Туристы оплачивают самостоятельно:.

Захватывающий вид на фейерверки (*при благоприятной погоде) • Премиальное международное питание (канапе, демонстрационная кухня, шведский стол) • Ди-джей и живая музыка • Открытый бар с широким выбором напитков премиум-класса • VIP-опция включает в себя бронирование столика и приоритетную регистрацию в VIP-зале (с 20:00 до 20:45) напротив пункта посадки пассажиров на Pier 7 Valet. VIP-зал находится на первом этаже Marina Plaza. Перед посадкой вам будут предложены прохладительные напитки. Туристы оплачивают самостоятельно:.

Личные расходы, • Трансфер до места встречи.