Индивидуальная экскурсия по Дубаю: Исторические детали и современные районы
Приглашаю вас в тур-знакомство с блистательным Дубаем! Мы с вами осмотрим его главные достопримечательности, а по пути я расскажу вам малоизвестные истории о прошлом и настоящем этого прекрасного города.
Ближайшие даты:
13
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даты
Что вас ожидает:
- Район Бастакия
- Аль Фахиди
- Бурдж Халифа
- Рамка Дубая
- Аквариум
- Район Джумейра
- Отель Парус
- Пальмовый остров
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Об экскурсии
На моей экскурсии вы не просто познакомитесь с этим удивительным городом и увидите большинство его достопримечательностей, я расскажу вам интересные и малоизвестные факты о городе, в котором живу, вы узнаете исторические детали о нем и информацию о том, как он устроен сейчас.
Подробнее о программе
Я провезу вас на комфортном автомобиле по всем районам города, покажу вам лучшие места для фотографирования. Вы прогуляетесь по старинному форту, подниметесь на Рамку Дубая, увидите дворец шейха. Мы проедем с вами через район Джумейра, где живут богатые люди, а также вы увидите улицы с небоскребами. Посетите знаменитый Пальмовый остров, пройдетесь по самому краю этого грандиозного сооружения. И конечно, я покажу вам самое высокое здание в мире и самый крупный торговый центр с безумно красивыми танцующими фонтанами.
Если вас интересует Сад цветов или Сад бабочек, я с удовольствием привезу вас и в эти места. Легко изменю маршрут экскурсии, если вы захотите посетить что-то другое, о чем я не упомянул.
Ежедневно, по договоренности
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Что не входит
- Входные билеты на смотровые площадки, в зоопарки и т. п.
- Напитки и еда
- Место начала и завершения?
- Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно, по договоренностиЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Сергей
26 фев 2023
N
Nita
14 фев 2023
Наконец нашли время написать отзыв! И, поблагодарить невероятного гида Дениса и просто прекрасного человека. Есть такое выражение про сердце города, так вот в нашем случае сердцем города оказался сам Денис🤌🏽 Мы влюбись в этот город, побывали в самых интересных местах и узнали, неимоверно много полезной информации. У нас была экскурсия 8 часов, и на протяжении этого времени Денис нас погружал в Дубаи без остановок на отдых своими интересными рассказами. Спасибо за все! Супер сервис!
L
Lumusgir
7 фев 2023
Привет, путешествиники! Заказывал данный тур в феврале 2023. Очень доволен. Тур проводил не Юрий а его коллега Фарход и это прям мне очень повезло, т. к. Фарход за день, точнее за 13 часов!!!! Показал мне все базовые достопримечательности: Марину, Пальму, Блу Исланд, парк Цветов, Фонтаны с видовой площадки кафе, Бурдж Халифа и д. р. Помог с покупками, с билетами. Рассказал про историю создания Эмиратов. Вообщем Рекомендую P.S. Фарход делат отменные фото и знает классные локации для этого))))
А
Артем
4 фев 2023
Хорошая обзорка по Дубаю. Посмотрели ключевые достопримечательности города, сделали много фотографий, а также насладились шоу с фонтанами. В машине у гида Фархада было комфортно. Необходимо учитывать при бронировании экскурсии расходы на смотровые площадки и еду.
P.S: нюанс гидов в Эмиратах - все говорят разную информацию о льготах для местных, о службе в армии и пр., так что советую предварительно читать материалы и челленджить экскурсоводов.
P.S: нюанс гидов в Эмиратах - все говорят разную информацию о льготах для местных, о службе в армии и пр., так что советую предварительно читать материалы и челленджить экскурсоводов.
И
Игорь
7 янв 2023
Были на обзорной экскурсии по Дубай с детьми 8-ми и 10-ти лет. Наш экскурсовод Денис - интеллигентный, весёлый и эрудированный - провёл экскурсию на "отлично"! Благодарим его ещё раз и очень рекомендуем!
Т
Татьяна
3 янв 2023
Мы прилетели в 6 утра,и решили что взять индивидуальную экскурсию из аэропорта лучше,чем сидеть на диване и ждать заселения до 15:00!!!это была супер Экскурсия,очень комфортная,познавательная. удобная,мы очень много успели посмотреть. наш гид Денис отличный экскурсовод,собеседник и Водитель!!!
D
Dorzho
2 янв 2023
Мы были на обзорной экскурсии. Побывали в таких местах как Пальмовый остров, Dubai miracle park, Dubai aquarium, и прочие. Вообщем мы посетили много локаций, сделали много фотографий. Много катались на машине, посмотрели Дубай днём, а также ночной Дубай. Гид очень интересно рассказал нам про историю культуру ОАЭ. Словом всё было здорово и мы очень довольны сервисом
V
Vladimir
30 ноя 2022
Прекрасный человек сделал наше знакомство с Дубаем настолько интересным, что это меняет смысл всех представлений. Невероятное погружение в самые яркие моменты жизни города. Спасибо Юрий! Будем рады встретиться с вами снова. Очень сильно рекомендуем.
А
Алексей
27 окт 2022
Отлично для для длительной пересадки в Дубае. Пешком или на арендованной машине столько посмотреть, везде побывать и получить такие фотографии - не реально. Рекомендую.
Н
Наталья
30 авг 2022
Как транзитный пассажир, заказала индивидуальную экускурсию, т. к. не располагала большим количеством времени. Все очень понравилось. Моего экскурсовода звали Денис. Очень приятный и эрудированный молодой человек, который пошел навстречу моей просьбе приехать пораньше и тема экскурсии Первое знакомство с Дубаем была отработатна на 100% - интересно, познавательно, легко и без всяких недоразумений. Очень рекомендую
S
Sergey
16 июля 2022
Это интересная экскурсия для первого знакомства с городом Дубай! Экскурсия была индивидуальная для нас с супругой на русском языке, что очень удобно. Дата - 14 июля 2022. Перед ней мы уже самостоятельно поднялись на верх здания Бурдж Халифа (154 этаж и ниже), погуляли по Дубай Моллу, поплавали в Дубай аквариуме на лодке и полюбовались Поющими Фонтанами. Наш гид Юрий показал хорошие знания города, провез нас по местам контрастов разных районов Бар Дубай и Дейра. Дубай - это не только новые небоскребы, но и оборотная сторона города с невысокими виллами, дворцами семьи Владельца Дубай и красивыми пейзажами на реке Крик и в Персидском Заливе! Вообщем, нам очень понравилось! Рекомендуем данную экскурсию к посещению всем, кто в первый раз посетил этот сказочный город Дубай!
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