Об экскурсии

На моей экскурсии вы не просто познакомитесь с этим удивительным городом и увидите большинство его достопримечательностей, я расскажу вам интересные и малоизвестные факты о городе, в котором живу, вы узнаете исторические детали о нем и информацию о том, как он устроен сейчас.

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Я провезу вас на комфортном автомобиле по всем районам города, покажу вам лучшие места для фотографирования. Вы прогуляетесь по старинному форту, подниметесь на Рамку Дубая, увидите дворец шейха. Мы проедем с вами через район Джумейра, где живут богатые люди, а также вы увидите улицы с небоскребами. Посетите знаменитый Пальмовый остров, пройдетесь по самому краю этого грандиозного сооружения. И конечно, я покажу вам самое высокое здание в мире и самый крупный торговый центр с безумно красивыми танцующими фонтанами.

Если вас интересует Сад цветов или Сад бабочек, я с удовольствием привезу вас и в эти места. Легко изменю маршрут экскурсии, если вы захотите посетить что-то другое, о чем я не упомянул.