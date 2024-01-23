Смешенная: автобусная и пешеходная. Важно! Нахождение в парке 4 часа. На месте есть возможность прокатиться по вольерам в специальном транспорте. Сбор туристов на экскурсию осуществляется только из отелей. Если вы проживаете не в отеле, укажите ближайший к вашему расположению отель. Время выезда на экскурсию может быть изменено. В случае таких изменений мы свяжемся с вами по эл. почте и телефону. Просим обязательно держать телефон включенным в день экскурсии и накануне вечером.
Внимание! Указанные цены действительны только для отелей, находящихся в центре города и районах, откуда может быть организован индивидуальный трансфер.
Для туристов из перечисленных ниже отелей и районов услуга трансфера является обязательной и должна быть заказана при бронировании.
Отдалённые районы и отели: Lapita, Jebel Ali, Ibn battuta, S Hotel, Sport city, JVC, JVT, Maktoum airport и другие.
Для отелей, расположенных в других районах, исполнитель оставляет за собой право взимания дополнительной платы за подвоз. Просим сверяться с нами при бронировании, если Вы не уверены в расположении вашего отеля.
Время в пути до Дубая (Dubai) из эмиратов Аджман (Ajman), Шарджа (Sharjah) может составить до 1 часа в одну сторону.
Внимание! Указанные цены действительны только для отелей, находящихся в центре города и районах, откуда может быть организован индивидуальный трансфер.
Для туристов из перечисленных ниже отелей и районов услуга трансфера является обязательной и должна быть заказана при бронировании.
Отдалённые районы и отели: Lapita, Jebel Ali, Ibn battuta, S Hotel, Sport city, JVC, JVT, Maktoum airport и другие.
Для отелей, расположенных в других районах, исполнитель оставляет за собой право взимания дополнительной платы за подвоз. Просим сверяться с нами при бронировании, если Вы не уверены в расположении вашего отеля.
Время в пути до Дубая (Dubai) из эмиратов Аджман (Ajman), Шарджа (Sharjah) может составить до 1 часа в одну сторону.
Описание
Зоопарк Дубай Сафари-парк – самый современный зоопарк в ОАЭ. Это увлекательное место, которое будет интересно не только детям, но и взрослым.
Территория парка разделена на 4 зоны: Arabian Village, Asian Village, Safari Village, African Village.
Каждая из зон представлена разными видами животных, млекопитающих, птиц, рептилий. Для всех обитателей сафари парка созданы условия, аналогичные настоящей среде обитания. Животные находятся в открытых вольерах, вы сможете проехать на микроавтобусе рядом с тигром, львом или крокодилом, что будет захватывающим зрелищем.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное обслуживание Входной билет journey в зоопарк Dubai Safari Park
- Когда и сколько длится?
- Когда: Вторник, Четверг, Суббота в 8:45Экскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Дубае
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
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