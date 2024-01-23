Зоопарк Дубай Сафари-парк – самый современный зоопарк в ОАЭ. Это увлекательное место, которое будет интересно не только детям, но и взрослым.

Территория парка разделена на 4 зоны: Arabian Village, Asian Village, Safari Village, African Village.

Каждая из зон представлена разными видами животных, млекопитающих, птиц, рептилий. Для всех обитателей сафари парка созданы условия, аналогичные настоящей среде обитания. Животные находятся в открытых вольерах, вы сможете проехать на микроавтобусе рядом с тигром, львом или крокодилом, что будет захватывающим зрелищем.