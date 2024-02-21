Проведите незабываемую ночь в пустыне Аль-Мармум: роскошный эко-купол с панорамным видом на дюны, традиционный арабский приём и ужин, а также вечерние шоу и наблюдение за звёздами с телескопами. Погрузитесь в атмосферу аравийской культуры и природы вдали от городской суеты.
Описание тураАрабская пустыня и гостеприимство Вас встретят в отеле и комфортно доставят на внедорожнике в тихий оазис Аль-Мармум. Здесь вы попробуете традиционный арабский кофе, финики и ароматный чай — настоящее эмиратское гостеприимство. Ночь вы проведёте в частном куполе, где сочетаются аутентичность и комфорт. Из окна открывается захватывающий вид на золотые дюны, где царит умиротворение и красота природы. Приключения в пустыне Во время сафари вас ждёт драйв по песчаным дюнам, встреча с дикими животными — газелями и сернобыками, поход на верблюдах в «золотой час» и демонстрация соколиной охоты на фоне заката. Насладитесь ужином-барбекю на свежем воздухе, живыми шоу с арабскими лошадьми, танцами и огненным представлением. Завершите вечер наблюдением за звёздами через профессиональные телескопы, вдали от городских огней. Утро в пустыне Проснитесь в куполе с кондиционером и полюбуйтесь восходом солнца. Завтрак в традиционном стиле, приготовленный в ресторане Al Khayma Heritage, подарит настоящее блаженство. Перед отъездом можно прогуляться по оазису или освежиться в небольшом бассейне, забрав с собой приятные воспоминания о безмятежности и аутентичности эмиратской пустыни. Важная информация:
- Не подходит для: беременных женщин и пользователей инвалидных колясок.
- Не допускается: домашние животные, алкоголь и наркотики.
- Купола рассчитаны на 2–3 человека: максимум 3 взрослых или 2 взрослых + 2 ребёнка (до 11 лет).
- В номере есть кровать king-size, диван-кровать, кондиционер, ванная, терраса с панорамным видом, кофемашина, мини-бар и Wi-Fi.
- Дополнительную кровать дают по запросу.
- Возвращение в отель к 11:00.
- Летом рекомендуем лёгкую одежду, зимой — тёплую куртку.
- Для сэндбординга надевайте спортивную обувь.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
- Поездка по дюнам с наблюдением за дикой природой
- Сэндбординг на золотых дюнах
- Остановка для фотосъёмки заката
- Традиционная прогулка на верблюде
- Живые шоу
- Частный роскошный купол с бассейном и садом
- Приветственные напитки (арабский чай или кофе с финиками)
- Завтрак в куполе
- Холодная минеральная вода и безалкогольные напитки
- Наблюдение за звёздами с профессиональным телескопом
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер от места проживания
Завершение: Трансфер до места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 дня
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Отзывы и рейтинг
5
А
Александра
21 фев 2024
Мы провели невероятное время! Купол впечатляет своей красотой и концепцией бедуинов, а команда обеспечивает высокий уровень сервиса. Особая благодарность нашему дворецкому Рифки — он был всегда внимателен, добр и заботлив,
