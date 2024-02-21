читать дальше

благодаря чему мы чувствовали себя как дома. Сафари подарило незабываемые впечатления: прогулка по озёрам на открытом «Мерседесе» и увлекательный драйв по дюнам. Мы даже увидели газелей и аравийских ориксов — это было невероятно. Огромное спасибо гиду Локи за организованный и приятный отдых. В куполе каждый приём пищи был восхитительным, всегда были напитки и свежие фрукты. Это идеальное сочетание приключений и комфорта. Мы очень благодарны Рифки, Лаки и всей команде и с нетерпением ждём возможности привезти сюда семью и друзей.