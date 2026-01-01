Роскошное ночное сафари в Аль-Мармум с куполом и наблюдением за звёздами
Начало: Трансфер от места проживания
«Приключения в пустыне Во время сафари вас ждёт драйв по песчаным дюнам, встреча с дикими животными — газелями и сернобыками, поход на верблюдах в «золотой час» и демонстрация соколиной охоты на фоне заката»
Завтра в 14:30
20 янв в 14:30
$482 за человека
Эмираты во всех красках: грандиозный Дубай, роскошный Абу-Даби и релакс у Индийского океана
Отправиться в вечерний круиз по заливу и джип-сафари по пустыне и поужинать в бедуинской деревне
Начало: Аэропорт Аль-Мактум (Дубай), до 15:00
«Желающие смогут сделать татуировку хной и покататься на верблюде»
15 ноя в 08:00
15 дек в 08:00
$1590 за человека
8 Марта в ОАЭ: фототур для женщин в мини-группе с джип-сафари
Сделать кадры на фоне Бурдж-Халифы, побывать в Абу-Даби и поужинать под звёздами в пустыне
Начало: Дубай, район Marina, с 12:00
7 мар в 12:00
$1100 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Животные»
Самые популярные туры этой рубрики в Дубае
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Дубае
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
Сколько стоит тур в Дубае в январе 2026
Сейчас в Дубае в категории "Животные" можно забронировать 3 тура от 482 до 1590. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Туры на русском языке в Дубае (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 3 тура на 2026 год по теме «Животные», 1 ⭐ отзыв, цены от $482. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март