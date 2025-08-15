Найдено 3 тура в категории « Вечерние » в Дубае на русском языке, цены от $250. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая На машине 4 дня Четыре волшебных дня в Дубае Начало: Ваш отель «День 1: «‎Сафари в золотых дюнах» • Отправьтесь в захватывающее сафари, чтобы ощутить дыхание пустыни и увидеть, как она преображается под лучами заката» Расписание: По договорённости. $250 за человека На машине На яхте 6 дней VIP-отдых в Дубае с резортом на Palm Jumeirah, вечеринками и фотопрогулками Снять много контента и повеселиться, поужинать устрицами и лобстерами, провести вечер на яхте Начало: Аэропорт Дубая, время по договорённости «Если у вас вечерний рейс, можно оставить вещи на ресепшен и до конца дня отдыхать у бассейна или на пляже» $2600 за человека Джиппинг На машине Музыкальные теплоходы 6 дней Эмираты во всех красках: грандиозный Дубай, роскошный Абу-Даби и релакс у Индийского океана Отправиться в вечерний круиз по заливу и джип-сафари по пустыне и поужинать в бедуинской деревне Начало: Аэропорт Аль-Мактум (Дубай), до 15:00 «Вы осмотрите все главные локации Дубая, от знаменитого искусственного острова в форме пальмы до местной Венеции, и полюбуетесь вечерним мегаполисом с воды во время круиза на лодке доу» $1590 за человека Все туры Дубая

