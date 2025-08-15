Четыре волшебных дня в Дубае
Начало: Ваш отель
«День 1: «Сафари в золотых дюнах» • Отправьтесь в захватывающее сафари, чтобы ощутить дыхание пустыни и увидеть, как она преображается под лучами заката»
Расписание: По договорённости.
Завтра в 07:00
16 авг в 07:00
$250 за человека
VIP-отдых в Дубае с резортом на Palm Jumeirah, вечеринками и фотопрогулками
Снять много контента и повеселиться, поужинать устрицами и лобстерами, провести вечер на яхте
Начало: Аэропорт Дубая, время по договорённости
«Если у вас вечерний рейс, можно оставить вещи на ресепшен и до конца дня отдыхать у бассейна или на пляже»
16 сен в 10:00
6 окт в 10:00
$2600 за человека
Эмираты во всех красках: грандиозный Дубай, роскошный Абу-Даби и релакс у Индийского океана
Отправиться в вечерний круиз по заливу и джип-сафари по пустыне и поужинать в бедуинской деревне
Начало: Аэропорт Аль-Мактум (Дубай), до 15:00
«Вы осмотрите все главные локации Дубая, от знаменитого искусственного острова в форме пальмы до местной Венеции, и полюбуетесь вечерним мегаполисом с воды во время круиза на лодке доу»
15 ноя в 15:00
15 дек в 08:00
$1590 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Вечерние»
Самые популярные туры этой рубрики в Дубае
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Дубае
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит тур в Дубае в августе 2025
Сейчас в Дубае в категории "Вечерние" можно забронировать 3 тура от 250 до 2600.
Туры на русском языке в Дубае (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 3 тура на 2025 год по теме «Вечерние», цены от $250. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь