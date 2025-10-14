Контрасты Эмиратов: Дубай, Фуджейра, Хатта, Абу-Даби с пляжным и активным отдыхом
Отдохнуть в резорте и на яхте, заняться снорклингом и каякингом, сходить в Музей будущего и Лувр
Начало: Аэропорт Дубая, время - по договорённости
14 окт в 10:00
$1650 за человека
-
30%
Колорит 3 эмиратов: индивидуальный мини-тур по Дубаю, Абу-Даби и Шарджа
Заехать на остров Пальма-Джумейра, увидеть мечеть шейха Зайда и прогуляться по площади Корана
Начало: Дубай, ваш отель, время - по договорённости
26 сен в 10:00
27 сен в 10:00
$630
$900 за всё до 6 чел.
Эмираты во всех красках: грандиозный Дубай, роскошный Абу-Даби и релакс у Индийского океана
Отправиться в вечерний круиз по заливу и джип-сафари по пустыне и поужинать в бедуинской деревне
Начало: Аэропорт Аль-Мактум (Дубай), до 15:00
15 ноя в 15:00
15 дек в 08:00
$1590 за человека
