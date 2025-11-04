Большое путешествие по ОАЭ с выбором экскурсий и отдыхом на море (перелёты включены)
Побывать в 3 эмиратах, рассмотреть современные и традиционные здания и посетить мечеть шейха Зайда
Начало: Москва, аэропорт, перелёт в ОАЭ (Fly Dubai), точно...
4 ноя в 08:00
18 ноя в 08:00
€1308 за человека
-
10%
Колорит 3 эмиратов: индивидуальный мини-тур по Дубаю, Абу-Даби и Шарджа
Заехать на остров Пальма-Джумейра, увидеть мечеть шейха Зайда и прогуляться по площади Корана
Начало: Дубай, ваш отель, время - по договорённости
$540
$600 за всё до 6 чел.
Эмираты во всех красках: грандиозный Дубай, роскошный Абу-Даби и релакс у Индийского океана
Отправиться в вечерний круиз по заливу и джип-сафари по пустыне и поужинать в бедуинской деревне
Начало: Аэропорт Аль-Мактум (Дубай), до 15:00
15 ноя в 15:00
15 дек в 08:00
$1590 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «В ноябре»
Самые популярные туры этой рубрики в Дубае
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Дубае
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
Сколько стоит тур в Дубае в октябре 2025
Сейчас в Дубае в категории "В ноябре" можно забронировать 3 тура от 540 до 1590 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Туры на русском языке в Дубае (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 3 тура на 2025 год по теме «В ноябре», 1 ⭐ отзыв, цены от €540. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь