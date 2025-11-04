Большое путешествие по ОАЭ с выбором экскурсий и отдыхом на море (перелёты включены)
Побывать в 3 эмиратах, рассмотреть современные и традиционные здания и посетить мечеть шейха Зайда
Начало: Москва, аэропорт, перелёт в ОАЭ (Fly Dubai), точно...
4 ноя в 08:00
18 ноя в 08:00
€1308 за человека
Контрасты Эмиратов: Дубай, Фуджейра, Хатта, Абу-Даби с пляжным и активным отдыхом
Отдохнуть в резорте и на яхте, заняться снорклингом и каякингом, сходить в Музей будущего и Лувр
Начало: Аэропорт Дубая, время по договорённости
8 сен в 10:00
22 сен в 10:00
$1650 за человека
Эмираты во всех красках: грандиозный Дубай, роскошный Абу-Даби и релакс у Индийского океана
Отправиться в вечерний круиз по заливу и джип-сафари по пустыне и поужинать в бедуинской деревне
Начало: Аэропорт Аль-Мактум (Дубай), до 15:00
15 ноя в 15:00
15 дек в 08:00
$1590 за человека
Сколько стоит тур в Дубае в августе 2025
Сейчас в Дубае в категории "С отдыхом на море" можно забронировать 3 тура от 1308 до 1650. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
