Мои заказы

С отдыхом на море – туры в Дубае

Найдено 3 тура в категории «С отдыхом на море» в Дубае на русском языке, цены от €1308. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Большое путешествие по ОАЭ с выбором экскурсий и отдыхом на море (перелёты включены)
На автобусе
11 дней
1 отзыв
Большое путешествие по ОАЭ с выбором экскурсий и отдыхом на море (перелёты включены)
Побывать в 3 эмиратах, рассмотреть современные и традиционные здания и посетить мечеть шейха Зайда
Начало: Москва, аэропорт, перелёт в ОАЭ (Fly Dubai), точно...
4 ноя в 08:00
18 ноя в 08:00
€1308 за человека
Контрасты Эмиратов: Дубай, Фуджейра, Хатта, Абу-Даби с пляжным и активным отдыхом
На машине
На яхте
Прогулки на каяках
6 дней
Контрасты Эмиратов: Дубай, Фуджейра, Хатта, Абу-Даби с пляжным и активным отдыхом
Отдохнуть в резорте и на яхте, заняться снорклингом и каякингом, сходить в Музей будущего и Лувр
Начало: Аэропорт Дубая, время по договорённости
8 сен в 10:00
22 сен в 10:00
$1650 за человека
Эмираты во всех красках: грандиозный Дубай, роскошный Абу-Даби и релакс у Индийского океана
Джиппинг
На машине
Музыкальные теплоходы
6 дней
Эмираты во всех красках: грандиозный Дубай, роскошный Абу-Даби и релакс у Индийского океана
Отправиться в вечерний круиз по заливу и джип-сафари по пустыне и поужинать в бедуинской деревне
Начало: Аэропорт Аль-Мактум (Дубай), до 15:00
15 ноя в 15:00
15 дек в 08:00
$1590 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «С отдыхом на море»

Самые популярные туры этой рубрики в Дубае
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Большое путешествие по ОАЭ с выбором экскурсий и отдыхом на море (перелёты включены)
  2. Контрасты Эмиратов: Дубай, Фуджейра, Хатта, Абу-Даби с пляжным и активным отдыхом
  3. Эмираты во всех красках: грандиозный Дубай, роскошный Абу-Даби и релакс у Индийского океана
Какие места ещё посмотреть в Дубае
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Мечеть шейха Зайда
  2. Дубай-Марина
  3. Бурдж-Халифа
  4. Парк цветов
  5. Музей Будущего
  6. Пальма Джумейра
Сколько стоит тур в Дубае в августе 2025
Сейчас в Дубае в категории "С отдыхом на море" можно забронировать 3 тура от 1308 до 1650. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Туры на русском языке в Дубае (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 3 тура на 2025 год по теме «С отдыхом на море», 1 ⭐ отзыв, цены от €1308. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь