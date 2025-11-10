Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Вы прокатитесь до набережной Corniche и остановитесь, чтобы прогуляться и сделать снимки на фоне Qasr Al Watan и отеля Emirates palace. Также вы посетите прекрасную мечеть Шейха Заида.



Во время экскурсии вы посетите по желанию Лувр-музей, где сможете увидеть экспонаты, посвящённые местным археологическим находкам и исторически сложившемуся традиционному образу жизни ОАЭ, но в основном многие экспонаты привозные.