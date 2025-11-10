Мои заказы

Экскурсия в Абу-Даби из Фуджейры

Вы прокатитесь до набережной Corniche и остановитесь, чтобы прогуляться и сделать снимки на фоне Qasr Al Watan и отеля Emirates palace. Также вы посетите прекрасную мечеть Шейха Заида.

Во время экскурсии вы посетите по желанию Лувр-музей, где сможете увидеть экспонаты, посвящённые местным археологическим находкам и исторически сложившемуся традиционному образу жизни ОАЭ, но в основном многие экспонаты привозные.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00

В рамках экскурсии вы посетите главные локации Абу-Даби:

  • Мечеть шейха Зайда — одна из крупнейших мечетей в мире, где вы познакомитесь с культурой и религией.
  • Qasr Al Watan — президентский дворец из мрамора и ажурных витражей. Внутри увидите мозаичные росписи, мраморные плиты, золото.
  • Emirates Palace — роскошный президентский отель, украшенный золотом.
  • Last Exit — придорожная закусочная с тематикой фильма «Безумный Макс».
  • Ferrari World — парк аттракционов, посвященный Феррари (по желанию).

• Лувр — мультикультурный музей Арабского мира. Мы также прогуляемся по набережной и увидим знаменитый Финиковый рынок. Важная информация:

  • Лувр Абу-Даби не работает по понедельникам.
  • Входные билеты оплачиваются дополнительно.
  • Предоставляем Абаю в мечеть бесплатно.

По согласованию с гидом.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Мечеть
  • Лувр
  • Резиденция
  • Отель
  • Океанариум или Феррари парк
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Входные билеты: /n Лувр (63 дирхама/взрослый, до 18 лет бесплатно) /n Резиденция шейха Халифи Qasr Al Watan (75 дирхам/взрослый, 30 дирхам/детский) /n Ferrari World ($100/чел.)
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности
Завершение: По договоренности с туристами
Когда и как рано покупать?
Когда: По согласованию с гидом.
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

