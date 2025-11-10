Вы прокатитесь до набережной Corniche и остановитесь, чтобы прогуляться и сделать снимки на фоне Qasr Al Watan и отеля Emirates palace. Также вы посетите прекрасную мечеть Шейха Заида.
Во время экскурсии вы посетите по желанию Лувр-музей, где сможете увидеть экспонаты, посвящённые местным археологическим находкам и исторически сложившемуся традиционному образу жизни ОАЭ, но в основном многие экспонаты привозные.
Описание билета
В рамках экскурсии вы посетите главные локации Абу-Даби:
- Мечеть шейха Зайда — одна из крупнейших мечетей в мире, где вы познакомитесь с культурой и религией.
- Qasr Al Watan — президентский дворец из мрамора и ажурных витражей. Внутри увидите мозаичные росписи, мраморные плиты, золото.
- Emirates Palace — роскошный президентский отель, украшенный золотом.
- Last Exit — придорожная закусочная с тематикой фильма «Безумный Макс».
- Ferrari World — парк аттракционов, посвященный Феррари (по желанию).
• Лувр — мультикультурный музей Арабского мира. Мы также прогуляемся по набережной и увидим знаменитый Финиковый рынок. Важная информация:
- Лувр Абу-Даби не работает по понедельникам.
- Входные билеты оплачиваются дополнительно.
- Предоставляем Абаю в мечеть бесплатно.
По согласованию с гидом.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мечеть
- Лувр
- Резиденция
- Отель
- Океанариум или Феррари парк
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты: /n Лувр (63 дирхама/взрослый, до 18 лет бесплатно) /n Резиденция шейха Халифи Qasr Al Watan (75 дирхам/взрослый, 30 дирхам/детский) /n Ferrari World ($100/чел.)
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности
Завершение: По договоренности с туристами
Когда и как рано покупать?
Когда: По согласованию с гидом.
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Лувр Абу-Даби не работает по понедельникам
- Входные билеты оплачиваются дополнительно
- Предоставляем Абаю в мечеть бесплатно
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
