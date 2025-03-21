Мини-группа
до 1 чел.
Лучший выборПарк цветов и ярмарка из Фуджейры
Погрузитесь в мир красоты и культурного разнообразия с экскурсией в Miracle Garden и Global Village
Начало: Любой отель в Фуджейре
Завтра в 12:00
12 апр в 12:00
$80 за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Групповая экскурсия в Тематический парк Legoland из Фуджейры
Приглашаем на веселое семейное приключение в Legoland! Идеальное место для отдыха с детьми, где каждый найдет занятие по душе
Расписание: Воскресенье и пятница в 08:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
$80 за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Групповая экскурсия в парки Фуджейры
Ваш шанс погрузиться в мир кино и сказок вместе с детьми! Приключения в стиле Голливуда и море развлечений ждут вас
Расписание: Пятница и воскресенье в 08:00
10 апр в 08:00
13 апр в 08:00
$160 за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Волшебный день в MotionGate Фуджейра: голливудские аттракционы и кино
Приключение в стиле голливудских блокбастеров ждет вас в MotionGate Фуджейра. Встречайте любимых героев и наслаждайтесь аттракционами
Расписание: Пятница и воскресенье в 08:00
10 апр в 08:00
13 апр в 08:00
$135 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий21 марта 2025Всё супер.
- ЮЮлия4 февраля 2025Это полный восторг, столько ярких красок и эмоций 🤩🤩🤩 Под впечатлением и взрослые, и дети! И отдельная благодарность Спутнику за организацию, все было четко и в лучшем виде 👌🏻
- ВВалерий10 декабря 2024Все понравилось. Хороший водитель.
Ответы на вопросы от путешественников по Фуджейре в категории «Парк Калба»
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Сколько стоит экскурсия по Фуджейре в апреле 2025
Сейчас в Фуджейре в категории "Парк Калба" можно забронировать 4 экскурсии от 80 до 160. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.72 из 5
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