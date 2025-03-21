Парк Калба – экскурсии в Фуджейре

Найдено 4 экскурсии в категории «Парк Калба» в Фуджейре на русском языке, цены от $80. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Парк цветов Miracle Garden и всемирная ярмарка Global Village из Фуджейры
На автобусе
10 часов
3 отзыва
Мини-группа
до 1 чел.
Лучший выбор
Парк цветов и ярмарка из Фуджейры
Погрузитесь в мир красоты и культурного разнообразия с экскурсией в Miracle Garden и Global Village
Начало: Любой отель в Фуджейре
Завтра в 12:00
12 апр в 12:00
$80 за человека
Тематический парк Legoland из Фуджейры
На автобусе
8 часов
2 отзыва
Мини-группа
до 1 чел.
Групповая экскурсия в Тематический парк Legoland из Фуджейры
Приглашаем на веселое семейное приключение в Legoland! Идеальное место для отдыха с детьми, где каждый найдет занятие по душе
Расписание: Воскресенье и пятница в 08:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
$80 за человека
Тематические парки MotionGate + Legoland или аквапарк LegoAqua
На автобусе
8 часов
Мини-группа
до 1 чел.
Групповая экскурсия в парки Фуджейры
Ваш шанс погрузиться в мир кино и сказок вместе с детьми! Приключения в стиле Голливуда и море развлечений ждут вас
Расписание: Пятница и воскресенье в 08:00
10 апр в 08:00
13 апр в 08:00
$160 за человека
MotionGate - парк аттракционов в голливудском стиле
На автобусе
10 часов
Мини-группа
до 1 чел.
Волшебный день в MotionGate Фуджейра: голливудские аттракционы и кино
Приключение в стиле голливудских блокбастеров ждет вас в MotionGate Фуджейра. Встречайте любимых героев и наслаждайтесь аттракционами
Расписание: Пятница и воскресенье в 08:00
10 апр в 08:00
13 апр в 08:00
$135 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Фуджейре в категории «Парк Калба»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Фуджейре
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Парк цветов Miracle Garden и всемирная ярмарка Global Village из Фуджейры
  2. Тематический парк Legoland из Фуджейры
  3. Тематические парки MotionGate + Legoland или аквапарк LegoAqua
  4. MotionGate - парк аттракционов в голливудском стиле
Какие места ещё посмотреть в Фуджейре
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Самое главное
  2. LegoLand
  3. Парк Феррари
  4. Бурдж-Халифа
  5. Лувр
  6. Парк Warner Bros. World
  7. Аквапарк Wild Wadi
Сколько стоит экскурсия по Фуджейре в апреле 2025
Сейчас в Фуджейре в категории "Парк Калба" можно забронировать 4 экскурсии от 80 до 160. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.72 из 5
Экскурсии на русском языке в Фуджейре (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2025 год по теме «Парк Калба», 5 ⭐ отзывов, цены от $80. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь