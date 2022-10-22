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Описание
Абу-Даби – столица ОАЭ, самый большой и богатый эмират страны, один из самых успешных и изысканных городов мира, потрясающий обилием зелени и роскоши. Экскурсия даст возможность увидеть его главные достопримечательности.
Программа
По четвергам экскурсия проходит с посещением музея Лувр Абу-Даби..
Посещение Финикового рынка и осмотр набережной Корнише.
По вторникам и воскресеньям экскурсия проходит с посещением действующего президентского дворца и уникального памятника архитектуры - Каср Аль-Ватан, где вы сможете прикоснуться к истории и традициям ОАЭ.
Полноценный обед в формате шведского стола уровня 5 звезд.
Посещение Мечеть шейха Зайда - одной из самых больших и красивых мечетей мира, единственной, которая воплощает небывалое переплетение ислама с другими мировыми культурами.
Ответы на вопросы
Что входит
Обед (шведский стол) Вход в Мечеть шейха Зайда. Входные билеты в музей Лувр Абу-Даби (только на экскурсиях по четвергам) Входные билеты во дворец Каср Аль-Ватан (только на экскурсиях по вторникам и субботам)
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, Четверг, Воскресенье в 07:30
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Фуджейре
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
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