Формат экскурсии: смешанная - автобусная, пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.



Продолжительность экскурсии указана ориентировочно и не включает время в дороге до Абу-Даби из других эмиратов. При посещении мечети требуется строгое соблюдение дресс-кода. Вход в мечеть с открытыми татуировками на теле не разрешен. (Смотрите памятку в разделе "Дополнительная информация" в шапке описания экскурсии). Внимание! По четвергам экскурсия проходит с посещением музея Лувр Абу-Даби. По вторникам и субботам - с посещением дворца Каср Аль-Ватан. Дети до 3х лет - беслатно, без предоставления посадочного места в автобусе.