Обзорная экскурсия по Абу-Даби (с обедом)

Формат экскурсии: смешанная - автобусная, пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом

Формат экскурсии: смешанная - автобусная, пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.

Продолжительность экскурсии указана ориентировочно и не включает время в дороге до Абу-Даби из других эмиратов. При посещении мечети требуется строгое соблюдение дресс-кода. Вход в мечеть с открытыми татуировками на теле не разрешен. (Смотрите памятку в разделе "Дополнительная информация" в шапке описания экскурсии). Внимание! По четвергам экскурсия проходит с посещением музея Лувр Абу-Даби. По вторникам и субботам - с посещением дворца Каср Аль-Ватан. Дети до 3х лет - беслатно, без предоставления посадочного места в автобусе.
Обзорная экскурсия по Абу-Даби (с обедом)
Обзорная экскурсия по Абу-Даби (с обедом)
Обзорная экскурсия по Абу-Даби (с обедом)
Обзорная экскурсия по Абу-Даби (с обедом)

Что вас ожидает 🤩

  • Музей Лувр Абу-Даби (по чт.)
  • Набережная Корнише
  • Мечеть Шейха Зайда
  • Дворец Каср Аль-Ватан (по вт. и сб.)
  • Финиковый базар
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Абу-Даби – столица ОАЭ, самый большой и богатый эмират страны, один из самых успешных и изысканных городов мира, потрясающий обилием зелени и роскоши. Экскурсия даст возможность увидеть его главные достопримечательности.

Программа

  • По четвергам экскурсия проходит с посещением музея Лувр Абу-Даби..
  • Посещение Финикового рынка и осмотр набережной Корнише.
  • По вторникам и воскресеньям экскурсия проходит с посещением действующего президентского дворца и уникального памятника архитектуры - Каср Аль-Ватан, где вы сможете прикоснуться к истории и традициям ОАЭ.
  • Полноценный обед в формате шведского стола уровня 5 звезд.
  • Посещение Мечеть шейха Зайда - одной из самых больших и красивых мечетей мира, единственной, которая воплощает небывалое переплетение ислама с другими мировыми культурами.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Обед (шведский стол) Вход в Мечеть шейха Зайда. Входные билеты в музей Лувр Абу-Даби (только на экскурсиях по четвергам) Входные билеты во дворец Каср Аль-Ватан (только на экскурсиях по вторникам и субботам)
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, Четверг, Воскресенье в 07:30
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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