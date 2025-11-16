Дубай — город инновационных технологий и роскоши.
На экскурсии вы осмотрите большинство визитных карточек этого мегаполиса — от резиденции шейха Дубая до небоскрёба «Бурдж-Халифа».
А также ощутите дух Востока на рынке специй, посмотрите шоу фонтанов, насладитесь невероятными панорамами, разберётесь в истории и повседневной жизни Эмиратов.
На экскурсии вы осмотрите большинство визитных карточек этого мегаполиса — от резиденции шейха Дубая до небоскрёба «Бурдж-Халифа».
А также ощутите дух Востока на рынке специй, посмотрите шоу фонтанов, насладитесь невероятными панорамами, разберётесь в истории и повседневной жизни Эмиратов.
Описание экскурсии
- Начнём экскурсию с резиденции шейха Дубая, которая уже стала частью национального достояния.
- Изучим Дубайскую рамку — архитектурную достопримечательность, расположенную в парке Забиль. Внизу находится интерактивный музей с голограммой, где вы увидите, как Дубай выглядел 10, 20, 30 лет назад и как изменился в наши дни.
- Также посмотрим на отель «Парус» — самый известный отель города и всемирный эталон арабской роскоши.
- После посетим «Дубайскую Венецию» — престижный район с дорогими гостиницами в восточном стиле, ресторанами, сувенирным рынком, частным пляжем и каналами.
- Осмотрим отель «Аль Каср» — часть суперсовременного комплекса Madinat Jumeirah — царства восточной экзотики будто бы из сказок «Тысяча и одна ночь».
- Также вас ждёт поездка на рукотворный остров Пальма Джумейра.
- Заглянем и в Парк цветов — крупнейший в мире естественный цветочный сад, в котором собраны более 50 млн цветов.
- Потом посетим самое высокое здание в мире — Бурдж-Халифу — и поднимемся на смотровую площадку на 124-125 этажах.
- А в заключение заглянем в Дубай Молл, посмотрим на знаменитый танцующий фонтан и аквариум.
Во время экскурсии гид расскажет историю ОАЭ и всех достопримечательностей. И, конечно же, будет сопровождать вас на каждой остановке, кроме смотровой площадки.
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобилях класса комфорт. Также есть возможность провести экскурсию на кабриолете, автомобилях премиум- и VIP-классов (стоимость уточняйте в переписке). Трансфер из других эмиратов оплачивается дополнительно (от $20).
- Дополнительно оплачиваются билеты: Бурдж-Халифа — от $50, Дубайская рамка — от $5, Парк цветов — $25
- По запросу можем скорректировать маршрут и продолжительность экскурсии
- Смотровая башни «Бурдж-Халифа» открыта с 10:00 до 15:00 и с 19:30 до 22:30
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Амин — ваша команда гидов в Фуджейре
Провели экскурсии для 380 туристов
Меня зовут Амин, я представляю команду гидов в ОАЭ. Проживаю в Эмиратах с 2010 года и за это время много что успел узнать об этой стране. Позвольте нам рассказать вам об обычаях местных, о том, как эта страна развивалась. Обещаем, что вы отлично проведёте время!
Входит в следующие категории Фуджейры
Похожие экскурсии из Фуджейры
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборДубай - город роскоши (из Фуджейры)
Почувствуйте пульс Дубая, его небоскрёбы и уникальные достопримечательности. Откройте для себя город, который сочетает будущее и прошлое
Начало: По договоренности
Завтра в 09:30
17 ноя в 20:00
$321 за всё до 4 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 6 чел.
Грандиозный Дубай - из Фуджейры
Путешествие в Дубай из Фуджейры откроет перед вами удивительный мир: от исторических улочек до современного мегаполиса. Незабываемые моменты ждут вас
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
18 ноя в 10:00
$323
$340 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Фуджейры - в Дубай
Посетите Дубай без спешки: Пальма Джумейра, Марина, Музей будущего и другие знаковые места ждут вас. Насладитесь комфортом и свободой
Завтра в 10:30
17 ноя в 10:30
$400 за всё до 4 чел.