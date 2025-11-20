Что вас ждет Вы побываете в тематическом парке нового поколения. Узнаете о взаимосвязи жизни на Земле и океанов.

В Sea

World понравится и маленьким, и взрослым. На территории 183 000 кв. м живут около 150 видов морских животных. Парк в Абу-Даби — первый в своем роде специализированный центр морских исследований, спасения, реабилитации и возвращения морских обитателей в регионе. Тематические зоны: One Ocean объединяет все зоны парка и Центр по уходу за животными. Здесь, в интерактивном пространстве, вы увидите захватывающую историю Единого океана. В Подводном царство Абу-Даби вы исследуете уникальную морскую экосистему Аравийского залива и её связь с жизнью людей. Скалистая бухта – прототип заводи Rocky Point на северо-западе США. Местные жители — морские львы чувствуют себя здесь также комфортно, как и в естественной среде обитания. В «Тропическому лесу» вы прогуляетесь среди танцующих водопадов, загляните в воды кристально чистой лагуны. Увидите дельфинов и тропических пёстрых рыбок, фламинго и туканов, попугаев и других пернатых представителей тропиков. В «Арктике» увидим морских котиков и выдр, побываем на исследовательском судне и погрузимся в мир удивительных открытий на иммерсионной гиперсфере. Мы исследуем «Антарктику» — вторую полярную океанскую сферу и познакомимся здесь с пингвинами. Осознаем бесконечную красоту и разнообразие океана. В крупнейшем в мире аквариуме живут более 68 000 рыб и морских существ. Тематическая зона «Микро океан» создана для развлечений и веселья! Аттракционы, горки и представления особенно понравятся самым юным посетителям парка. Важная информация: