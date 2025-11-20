SeaWorld в Абу-Даби - это место, где каждый найдет что-то для себя. На огромной территории обитают около 150 видов морских животных. Посетители могут увидеть морских львов, дельфинов и пингвинов. Парк
5 причин купить этот трансфер
- 🌊 Уникальные морские обитатели
- 🎢 Аттракционы для детей
- 🐧 Встреча с пингвинами
- 🦜 Экзотические птицы
- 🌍 Образовательные программы
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для посещения SeaWorld - с ноября по март, когда погода комфортная и прохладная. В это время меньше туристов, что делает посещение более приятным. С апреля по октябрь тоже можно посетить парк, но стоит учесть жару. В остальное время года парк открыт, но лучше избегать самых жарких месяцев.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Морские львы
- Дельфины
- Пингвины
- Тропический лес
- Арктика
Описание трансфер
Что вас ждет Вы побываете в тематическом парке нового поколения. Узнаете о взаимосвязи жизни на Земле и океанов.
В Sea
World понравится и маленьким, и взрослым. На территории 183 000 кв. м живут около 150 видов морских животных. Парк в Абу-Даби — первый в своем роде специализированный центр морских исследований, спасения, реабилитации и возвращения морских обитателей в регионе. Тематические зоны: One Ocean объединяет все зоны парка и Центр по уходу за животными. Здесь, в интерактивном пространстве, вы увидите захватывающую историю Единого океана. В Подводном царство Абу-Даби вы исследуете уникальную морскую экосистему Аравийского залива и её связь с жизнью людей. Скалистая бухта – прототип заводи Rocky Point на северо-западе США. Местные жители — морские львы чувствуют себя здесь также комфортно, как и в естественной среде обитания. В «Тропическому лесу» вы прогуляетесь среди танцующих водопадов, загляните в воды кристально чистой лагуны. Увидите дельфинов и тропических пёстрых рыбок, фламинго и туканов, попугаев и других пернатых представителей тропиков. В «Арктике» увидим морских котиков и выдр, побываем на исследовательском судне и погрузимся в мир удивительных открытий на иммерсионной гиперсфере. Мы исследуем «Антарктику» — вторую полярную океанскую сферу и познакомимся здесь с пингвинами. Осознаем бесконечную красоту и разнообразие океана. В крупнейшем в мире аквариуме живут более 68 000 рыб и морских существ. Тематическая зона «Микро океан» создана для развлечений и веселья! Аттракционы, горки и представления особенно понравятся самым юным посетителям парка. Важная информация:
Пт и Вс
Ответы на вопросы
Что включено
- Входной билет
- Трансфер
- Посещение шоу-программ
- Аттракционы
Что не входит в цену
- Сопровождение русскоязычного гида
- Быстрые проходы очереди (можно дополнительно забронировать с агентом)
Место начала и завершения?
Ваш отель в Фуджейре
Когда и сколько длится?
Когда: Пт и Вс
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Важная информация
- В парке сильно работает кондиционер, одевайтесь тепло
- Сбор только из отелей, если проживаете в резиденции, то выберите отель рядом и укажите его при бронировании
- Сбор из дальних отелей только за доплату в 15$
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Фуджейры
