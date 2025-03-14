Мини-группа
до 1 чел.
Лучший выборПустынное сафари в Рас-Аль-Хайме
Погрузитесь в атмосферу Ближнего Востока с захватывающим пустынным сафари, катанием по дюнам и ужином в стиле бедуинов
Начало: Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
Расписание: Ежедневно в 14:30-16:00, в зависимости от расположения отеля.
Завтра в 15:00
20 апр в 15:00
$45 за человека
Мини-группа
до 1 чел.
К Индийскому океану через 5 эмиратов - тур из Рас-Аль-Хайма
Путешествие к Индийскому океану через 5 эмиратов - это уникальная возможность увидеть культурные и исторические достопримечательности ОАЭ за один день
Начало: Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
Расписание: Среда, суббота в 09:00
Завтра в 09:00
23 апр в 09:00
$75 за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Экскурсия в Абу-Даби: Лувр и Мечеть Шейха Зайда из Рас-эль-Хайма
Погрузитесь в культуру и искусство Эмиратов с нашей экскурсией. Вас ждут незабываемые впечатления и великолепные виды
Начало: Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
Расписание: По пятницам, выезд 07:45-9:30, зависит от расположения Вашего отеля
25 апр в 08:00
2 мая в 08:00
$100 за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Самый древний эмират - путешествие по историческому Рас-Аль-Хайме
Погрузитесь в историю Рас-Аль-Хаймы: от Деревни призраков до форта Dhayah. Незабываемое путешествие ждет каждого
Начало: Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
Расписание: Ежедневно, в любое время по желанию, кроме Пн (музеи закрыты).
Завтра в 10:00
20 апр в 10:00
$350 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия14 марта 2025Потрясающая поездка, Исмаил наш водитель отлично провел замечательную экскурсию, в которую входило, кормление верблюдов, далее поездка в саму пустыню, с
- ММаргарита24 февраля 2025Побродили в пустыне, сын покатался у меня на верблюде и на скейте по пескам, впечатления приятные. Сыну понравилось все и
- AALEXEY5 февраля 2025Увидели всё, что было запланировано программой тура, причем без присущей зачастую таким турам суеты и поверхностности. О пяти эмиратах из
- ЕЕлена25 января 2025Поездка была в конце января. Взяли эту экскурсию ради гор и индийского океана, так как температура воды в Персидском заливе
- ССофья20 июня 2024Экскурсия очень понравилась. Лувр и Мечеть просто волшебные. В автобусе было комфортно. На обеде в местном ресторане было разнообразие блюд и все вкусно. И гид Лола классная, очень интересно рассказывает)
- ООльга2 апреля 2024Гид Лола,очень интересно и увлекательно рассказывала, вся экскурссия хорошо спланирована, все во время, комфортно, вкусный обед. Все,что планировали посетить-увидели! Изюминка в нашем путешествии ОАЭ. Менеджер Анна ответила на все организационные вопросы.
Ответы на вопросы от путешественников по Рас-эль-Хайме в категории «Национальный музей Рас-Аль-Хаймы»
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