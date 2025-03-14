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оказалась некомфортной 21-23°С. Сама заявка обработалась очень быстро, даже без предоплаты, связались через WhatsApp, на все вопросы ответили и оформили на следующий же день. 1. Забрали из отеля ровно по времени, водитель знал немного русский язык и был очень вежливый. Доехали на мини-автобусе с комфортом. 2. На месте сбора нас встретила любезная Лариса, объяснила план действий. 3. Ехали в большом автобусе. Всю дорогу активно вела беседу, отвечала на все вопросы, знает обо всем на свете. Много узнали интересных фактов и подводных камней о стране и о том, что видим 4. Остановки по факту было 2: 1 - музей, на 40 минут, 2 - старинная мечеть на 20 минут. Про остальные достопримечательности говорили по дороге. 5. В конце отель 5 звезд, питание - шведский стол и пляж. Отель очень красивый, площадь неогромная, но ухоженная и живописная, вежливый персонал. Кушали в буфете отеля, меню разнообразное, очень вкусно, брать можно было всё, что хотели, кроме напитков (1 напиток на выбор: чай, кофе или соки), при этом вода была безгранична, что в самом автобусе, что в отеле. Пляж чистый, лежаки, зонтики, полотенца, душ, и океан, что оказался теплее на 2-3°С, но это так ощутимо. Было очень комфортно. Общее время на территории отеля всегда 3 часа, насколько бы вы не задержались в дороге и тд - что очень порадовало. Остались лучшие эмоции и ощущения. Огромное спасибо!