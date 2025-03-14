Национальный музей Рас-Аль-Хаймы – экскурсии в Рас-эль-Хайме

Найдено 4 экскурсии в категории «Национальный музей Рас-Аль-Хаймы» в Рас-эль-Хайме на русском языке, цены от $45. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Пустынное сафари в Рас-Аль-Хайме
7 часов
16 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Лучший выбор
Пустынное сафари в Рас-Аль-Хайме
Погрузитесь в атмосферу Ближнего Востока с захватывающим пустынным сафари, катанием по дюнам и ужином в стиле бедуинов
Начало: Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
Расписание: Ежедневно в 14:30-16:00, в зависимости от расположения отеля.
Завтра в 15:00
20 апр в 15:00
$45 за человека
К Индийскому океану через 5 эмиратов - тур из Рас-Аль-Хайма
8 часов
14 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
К Индийскому океану через 5 эмиратов - тур из Рас-Аль-Хайма
Путешествие к Индийскому океану через 5 эмиратов - это уникальная возможность увидеть культурные и исторические достопримечательности ОАЭ за один день
Начало: Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
Расписание: Среда, суббота в 09:00
Завтра в 09:00
23 апр в 09:00
$75 за человека
Экскурсия в Абу-Даби с посещением Лувра из Рас Аль Хаймы
10 часов
4 отзыва
Мини-группа
до 1 чел.
Экскурсия в Абу-Даби: Лувр и Мечеть Шейха Зайда из Рас-эль-Хайма
Погрузитесь в культуру и искусство Эмиратов с нашей экскурсией. Вас ждут незабываемые впечатления и великолепные виды
Начало: Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
Расписание: По пятницам, выезд 07:45-9:30, зависит от расположения Вашего отеля
25 апр в 08:00
2 мая в 08:00
$100 за человека
Самый древний эмират - обзорная экскурсия по Рас-Аль-Хайме
5 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Самый древний эмират - путешествие по историческому Рас-Аль-Хайме
Погрузитесь в историю Рас-Аль-Хаймы: от Деревни призраков до форта Dhayah. Незабываемое путешествие ждет каждого
Начало: Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
Расписание: Ежедневно, в любое время по желанию, кроме Пн (музеи закрыты).
Завтра в 10:00
20 апр в 10:00
$350 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    14 марта 2025
    Пустынное сафари в Рас-Аль-Хайме
    Потрясающая поездка, Исмаил наш водитель отлично провел замечательную экскурсию, в которую входило, кормление верблюдов, далее поездка в саму пустыню, с
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    супер приключением и захватывающий катанием, потрясающие фото, шикарные виды, Возвращение и ожидание шоу, много вкусной еды, отличные выступления, атмосфера уюта и счастья, нам безумно понравилось, вернемся обязательно

  • М
    Маргарита
    24 февраля 2025
    Пустынное сафари в Рас-Аль-Хайме
    Побродили в пустыне, сын покатался у меня на верблюде и на скейте по пескам, впечатления приятные. Сыну понравилось все и
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    даже езда по этим песчаным холмам, мне было от такой езды плоховато так как в принципе всегда укачивает. Очень понравилось вечернее представление, танцы и ужин был вкусный, и салаты, и фрукты и шаурма, в общем впечатления остались приятные!

  • A
    ALEXEY
    5 февраля 2025
    К Индийскому океану через 5 эмиратов - тур из Рас-Аль-Хайма
    Увидели всё, что было запланировано программой тура, причем без присущей зачастую таким турам суеты и поверхностности. О пяти эмиратах из
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    семи узнали и историю эмиратов, и о правящих династиях, и о самых значимых достопримечательностях, а также об особенностях населяющих их людей, их традиций, постановке образования и подготовке подрастающего поколения к взрослой, содержательной и умножающей богатство эмиратов жизни. И всё это благодаря высоко квалифицированному и эрудированному гиду Ларисе, которая буквально засыпала нас таким множеством подробностей и деталей, что "переваривать" их еще долго и тщательно придется. Особого внимания заслуживает 3-х часовая остановка в эмирате Эль-Фуджайра на берегу Оманского залива Индийского океана. Это было великолепно: вполне хватило времени и на обед в ресторане отеля InterContinental, и на пляж, и на купание в океане. Ну, и конечно, безупречная логистика тура: никаких накладок, всё четко, в срок и т. д. Рекомендации однозначные - будет возможность, непременно используйте ее, не пожалеете. Это точно!

  • Е
    Елена
    25 января 2025
    К Индийскому океану через 5 эмиратов - тур из Рас-Аль-Хайма
    Поездка была в конце января. Взяли эту экскурсию ради гор и индийского океана, так как температура воды в Персидском заливе
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    оказалась некомфортной 21-23°С. Сама заявка обработалась очень быстро, даже без предоплаты, связались через WhatsApp, на все вопросы ответили и оформили на следующий же день. 1. Забрали из отеля ровно по времени, водитель знал немного русский язык и был очень вежливый. Доехали на мини-автобусе с комфортом. 2. На месте сбора нас встретила любезная Лариса, объяснила план действий. 3. Ехали в большом автобусе. Всю дорогу активно вела беседу, отвечала на все вопросы, знает обо всем на свете. Много узнали интересных фактов и подводных камней о стране и о том, что видим 4. Остановки по факту было 2: 1 - музей, на 40 минут, 2 - старинная мечеть на 20 минут. Про остальные достопримечательности говорили по дороге. 5. В конце отель 5 звезд, питание - шведский стол и пляж. Отель очень красивый, площадь неогромная, но ухоженная и живописная, вежливый персонал. Кушали в буфете отеля, меню разнообразное, очень вкусно, брать можно было всё, что хотели, кроме напитков (1 напиток на выбор: чай, кофе или соки), при этом вода была безгранична, что в самом автобусе, что в отеле. Пляж чистый, лежаки, зонтики, полотенца, душ, и океан, что оказался теплее на 2-3°С, но это так ощутимо. Было очень комфортно. Общее время на территории отеля всегда 3 часа, насколько бы вы не задержались в дороге и тд - что очень порадовало. Остались лучшие эмоции и ощущения. Огромное спасибо!

  • С
    Софья
    20 июня 2024
    Экскурсия в Абу-Даби с посещением Лувра из Рас Аль Хаймы
    Экскурсия очень понравилась. Лувр и Мечеть просто волшебные. В автобусе было комфортно. На обеде в местном ресторане было разнообразие блюд и все вкусно. И гид Лола классная, очень интересно рассказывает)
  • О
    Ольга
    2 апреля 2024
    Экскурсия в Абу-Даби с посещением Лувра из Рас Аль Хаймы
    Гид Лола,очень интересно и увлекательно рассказывала, вся экскурссия хорошо спланирована, все во время, комфортно, вкусный обед. Все,что планировали посетить-увидели! Изюминка в нашем путешествии ОАЭ. Менеджер Анна ответила на все организационные вопросы.

Ответы на вопросы от путешественников по Рас-эль-Хайме в категории «Национальный музей Рас-Аль-Хаймы»

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  6. LegoLand
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Сколько стоит экскурсия по Рас-эль-Хайме в апреле 2025
Сейчас в Рас-эль-Хайме в категории "Национальный музей Рас-Аль-Хаймы" можно забронировать 4 экскурсии от 45 до 350. Туристы уже оставили гидам 34 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Экскурсии на русском языке в Рас-эль-Хайме (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2025 год по теме «Национальный музей Рас-Аль-Хаймы», 34 ⭐ отзыва, цены от $45. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь