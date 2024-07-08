М Михаил

Ездили с водителем-гидом Дильшодом в Абу-Даби! Все очень понравилось, глаза увидели много красоты, получились прекрасные фотографии на память!!! Абу-Даби в самое сердце 💔… Поездка прошла на легке, Дильшод очень внимательный человек и профессионал своего дела! Спасибо за экскурсию!!! ☺️