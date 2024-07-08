Мини-группа
до 9 чел.
Из Рас-эль-Хаймы в Дубай и Абу-Даби
За один день посетите два ярких эмирата, ощутите их атмосферу и узнайте много нового. Ваша поездка станет насыщенной и запоминающейся
Начало: У вашего отеля
«Музей будущего — футуристическое здание, напоминающее парящий глаз»
Расписание: во вторник, субботу и воскресенье в 09:00
13 дек в 09:00
14 дек в 09:00
$120 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Рас-эль-Хаймы - в Абу-Даби
Увидеть чудеса восточной роскоши, а также посетить развлекательные и культурные заведения города
Начало: У вашего места проживания
«Также в комплексе есть два музея шейха Зайда»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
$429 за всё до 4 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по Рас-эль-Хайме: история и роскошь
Абу-Даби - волшебное место с уникальными достопримечательностями. Погрузитесь в культуру и историю ОАЭ, наслаждаясь комфортом индивидуальной экскурсии
Начало: У вашего отеля
«Лувр Абу-Даби — художественный музей, где представлены работы Пикассо, Гогена, Мане и других авторов»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$400
$500 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММихаил8 июля 2024Ездили с водителем-гидом Дильшодом в Абу-Даби! Все очень понравилось, глаза увидели много красоты, получились прекрасные фотографии на память!!! Абу-Даби в самое сердце 💔… Поездка прошла на легке, Дильшод очень внимательный человек и профессионал своего дела! Спасибо за экскурсию!!! ☺️
Ответы на вопросы от путешественников по Рас-эль-Хайме в категории «Музеи»
