Круиз
Современный Дубай с круизом на арабской лодке в Дубай Марине и Дубай Молл
Начало: Сбор из отеля в Рас-Аль-Хайме и Умм-Аль-Кувейне
«Небоскребы района Дубай Марина, где вы совершите круиз на традиционной арабской лодке Доу»
Расписание: Понедельник, среда, суббота 12:00-13:30, в зависимости от распоряжения отеля.
Завтра в 12:00
1 дек в 12:00
$80 за человека
Водная прогулка
Экскурсия по современному Дубаю с ужином на Арабской лодке и Аквариумом
Погрузитесь в мир роскоши и блеска Дубая! Посетите знаменитые достопримечательности, прокатитесь на арабской лодке и насладитесь ужином
Расписание: Понедельник, Среда, Суббота в 13:00
$120 за человека
Водная прогулка
Групповая экскурсия из Рас-эль-Хаймы: Дубай и ужин на лодке
Познакомьтесь с главными достопримечательностями Дубая, включая Burj Al Arab и Palm Jumeirah, с круизом по Дубай Марина и ужином на Арабской лодке
Расписание: Понедельник, Среда, Суббота в 13:00
$70 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Рас-эль-Хайме в категории «На лодке»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Рас-эль-Хайме
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Рас-эль-Хайме
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
Сколько стоит экскурсия по Рас-эль-Хайме в ноябре 2025
Сейчас в Рас-эль-Хайме в категории "На лодке" можно забронировать 3 экскурсии от 70 до 120. Туристы уже оставили гидам 54 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.76 из 5
Экскурсии на русском языке в Рас-эль-Хайме (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год на лодке, 54 ⭐ отзыва, цены от $70. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь