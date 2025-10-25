MotionGate - это тематический парк в Дубае, где оживают голливудские фильмы.
Здесь можно встретить Кунг-фу панду По, Шрека и Фиону, узнать, как приручить дракона, и даже прокатиться на американских горках в мире Голодных игр. Для самых маленьких гостей приготовлены встречи со смурфиками.
Парк предлагает разнообразные шоу-программы и живые представления, что делает его идеальным местом для семейного отдыха
Здесь можно встретить Кунг-фу панду По, Шрека и Фиону, узнать, как приручить дракона, и даже прокатиться на американских горках в мире Голодных игр. Для самых маленьких гостей приготовлены встречи со смурфиками.
Парк предлагает разнообразные шоу-программы и живые представления, что делает его идеальным местом для семейного отдыха
5 причин купить эту экскурсию
- 🎢 Уникальные аттракционы
- 🎬 Голливудская атмосфера
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- 🎭 Живые представления
- 🧒 Детские развлечения
Что можно увидеть
- Кунг-фу панда По
- Шрек и Фиона
- Голодные игры
- Смурфики
Описание экскурсии
Что вас ожидает:
- Яркий мир мультипликации ждёт вас в парке Motion.
- Gate. Здесь вы встретите Кунг-фу панду По, узнаете как приручить дракона, прогуляетесь по государству Дюлок в компании Шрека и Фионы, увидите Панем и прокатитесь на американских горках во вселенной Голодных игр, а самых маленьких гостей в своей деревне ждут весёлые смурфики.
- Это и многое другое ждет вас в парке Motion.
Gate! Важная информация:
- Форма одежды smart casual.
- При себе необходимо иметь теплые вещи, так как в салоне автобуса работает кондиционер (для билетов с трансфером).
- С собой необходимо иметь деньги на личные расходы.
- Администрация тематического парка оставляет за собой право приостановить работу аттракционов без предварительного уведомления. В данном случае возврат денежных средств не предусмотрен.
Пятница, воскресенье в 09:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер в обе стороны (в зависимости от выбранного билета)
- Билет в парк
- Неограниченный доступ ко всем аттракционам
Что не входит в цену
- Трансфер в обе стороны (в зависимости от выбранного билета)
- Русскоговорящий гид
- Питание
- Личные расходы
Когда и сколько длится?
Когда: Пятница, воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
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