MotionGate — это новый тематический парк аттракционов в Дубае, созданный в голливудском стиле.
Это место по праву оценят любители фильмов и мультфильмов, ведь здесь вы узнаете о кинокухне немного больше, и даже сможете примерить на себя роль главного героя любимой кинокартины. Горки и аттракционы, шоу-программы и живые представления — окунитесь в мир ожившего Голливуда!
Это место по праву оценят любители фильмов и мультфильмов, ведь здесь вы узнаете о кинокухне немного больше, и даже сможете примерить на себя роль главного героя любимой кинокартины. Горки и аттракционы, шоу-программы и живые представления — окунитесь в мир ожившего Голливуда!
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Яркий мир мультипликации ждёт вас в парке Motion.
- Gate. Здесь вы встретите Кунг-фу панду По, узнаете как приручить дракона, прогуляетесь по государству Дюлок в компании Шрека и Фионы, увидите Панем и прокатитесь на американских горках во вселенной Голодных игр, а самых маленьких гостей в своей деревне ждут весёлые смурфики.
- Это и многое другое ждет вас в парке Motion.
Gate! Важная информация:
- Форма одежды smart casual.
- При себе необходимо иметь теплые вещи, так как в салоне автобуса работает кондиционер (для билетов с трансфером).
- С собой необходимо иметь деньги на личные расходы.
- Администрация тематического парка оставляет за собой право приостановить работу аттракционов без предварительного уведомления. В данном случае возврат денежных средств не предусмотрен.
Пятница, воскресенье в 09:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер в обе стороны (в зависимости от выбранного билета)
- Билет в парк
- Неограниченный доступ ко всем аттракционам
- Что не входит
- Трансфер в обе стороны (в зависимости от выбранного билета)
- Русскоговорящий гид
- Питание
- Личные расходы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Пятница, воскресенье в 09:00Экскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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