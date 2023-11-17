MotionGate — это новый тематический парк аттракционов в Дубае, созданный в голливудском стиле.



Это место по праву оценят любители фильмов и мультфильмов, ведь здесь вы узнаете о кинокухне немного больше, и даже сможете примерить на себя роль главного героя любимой кинокартины. Горки и аттракционы, шоу-программы и живые представления — окунитесь в мир ожившего Голливуда!