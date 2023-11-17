Оживший Голливуд: тематический парк MotionGate в Дубае

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MotionGate — это новый тематический парк аттракционов в Дубае, созданный в голливудском стиле.

Это место по праву оценят любители фильмов и мультфильмов, ведь здесь вы узнаете о кинокухне немного больше, и даже сможете примерить на себя роль главного героя любимой кинокартины. Горки и аттракционы, шоу-программы и живые представления — окунитесь в мир ожившего Голливуда!
Оживший Голливуд: тематический парк MotionGate в Дубае
Оживший Голливуд: тематический парк MotionGate в Дубае
Оживший Голливуд: тематический парк MotionGate в Дубае
Оживший Голливуд: тематический парк MotionGate в Дубае
Оживший Голливуд: тематический парк MotionGate в Дубае
Оживший Голливуд: тематический парк MotionGate в Дубае
Оживший Голливуд: тематический парк MotionGate в Дубае
Ближайшие даты:
17
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Яркий мир мультипликации ждёт вас в парке Motion.
  • Gate. Здесь вы встретите Кунг-фу панду По, узнаете как приручить дракона, прогуляетесь по государству Дюлок в компании Шрека и Фионы, увидите Панем и прокатитесь на американских горках во вселенной Голодных игр, а самых маленьких гостей в своей деревне ждут весёлые смурфики.
  • Это и многое другое ждет вас в парке Motion.

Gate! Важная информация:

  • Форма одежды smart casual.
  • При себе необходимо иметь теплые вещи, так как в салоне автобуса работает кондиционер (для билетов с трансфером).
  • С собой необходимо иметь деньги на личные расходы.
  • Администрация тематического парка оставляет за собой право приостановить работу аттракционов без предварительного уведомления. В данном случае возврат денежных средств не предусмотрен.

Пятница, воскресенье в 09:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер в обе стороны (в зависимости от выбранного билета)
  • Билет в парк
  • Неограниченный доступ ко всем аттракционам
Что не входит
  • Трансфер в обе стороны (в зависимости от выбранного билета)
  • Русскоговорящий гид
  • Питание
  • Личные расходы
Когда и сколько длится?
Когда: Пятница, воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Групповые
На весь день
Парки
Природа и пейзажи

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