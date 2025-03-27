Мини-группа
до 1 чел.
В мире животных - Дубай Сафари Парк
Путешествие в Дубай Сафари Парк позволит вам увидеть более 2500 видов экзотических животных и растений, включая редких обитателей пустыни и саванны
Начало: Сбор из отеля в Рас-Аль-Хайме
Расписание: Чт и Вс с 08:00 до 9:30, зависит от расположения отеля.
20 апр в 08:00
24 апр в 08:00
$75 за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Чудо-сад и Глобал Вилладж
Увлекательное путешествие из Рас-Аль-Хаймы в Чудо-сад и Глобал Вилладж подарит незабываемые впечатления от флористических шедевров и культурных открытий
Начало: Любой отель в Рас-Аль-Хайме
Расписание: Понедельник, среда, суббота в 12:30
Завтра в 12:30
21 апр в 12:30
$80 за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Роскошный Абу-Даби: индивидуальная экскурсия
Абу-Даби - это город, где сочетаются культура и инновации. Исследуйте его богатое наследие, посетив знаменитые достопримечательности в комфортной обстановке
Начало: Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
Расписание: Ежедневно, кроме понедельника
Завтра в 09:00
20 апр в 09:00
$650 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Весь современный Дубай в одном индивидуальном туре из Рас-эль-Хайма
Погрузитесь в мир роскоши и инноваций с эксклюзивным туром по Дубаю. От Бурдж Халифа до поющих фонтанов - впечатления, которые останутся навсегда
Начало: Сбор из отеля в Рас-Аль-Хайме и Умм-Аль-Кувейне
Расписание: Ежедневно по запросу
20 апр в 13:00
21 апр в 11:00
$500 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ННикита27 марта 2025Классный парк, интересно было смотреть за животными, очень крутая штука установлена по всему парку - вентиляторы с опрыскивателями холодной воды, хорошо освежает, прикольно было прокатиться на машине вблизи львов и тигров!
- ЛЛариса20 октября 2024Хороший зоопарк, не хватило информации от организаторов про передвижение, деревни, карты, маршрут и где что находится. Много времени потратили пока
- ААльбина3 марта 2024Это не экскурсия,а просто праздник!!! Красоты,запахи,цвета,масштабы, фантазия экспозиций-неизгладимые впечатления гарантированы! А в Глобал Вилладж при желании можно от роли зрителя перейти к роли участника веселья: парк аттракционов столь же объёмен как и сама ярмарка со всеми её павильонами))
- ААлександра29 февраля 2024Очень красивый парк цветов. Видно, что труда флористов и дизайнеров вложено немало. Ярмарка "Глобал виладж" - это огромная территория развлечений на
Ответы на вопросы от путешественников по Рас-эль-Хайме в категории «Парк развлечений Tridom»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Рас-эль-Хайме
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Рас-эль-Хайме
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
Сколько стоит экскурсия по Рас-эль-Хайме в апреле 2025
Сейчас в Рас-эль-Хайме в категории "Парк развлечений Tridom" можно забронировать 4 экскурсии от 75 до 650. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Экскурсии на русском языке в Рас-эль-Хайме (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2025 год по теме «Парк развлечений Tridom», 6 ⭐ отзывов, цены от $75. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь