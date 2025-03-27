Погрузитесь в мир роскоши и инноваций с эксклюзивным туром по Дубаю. От Бурдж Халифа до поющих фонтанов - впечатления, которые останутся навсегда

Начало: Сбор из отеля в Рас-Аль-Хайме и Умм-Аль-Кувейне