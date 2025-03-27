Парк развлечений Tridom – экскурсии в Рас-эль-Хайме

Найдено 4 экскурсии в категории «Парк развлечений Tridom» в Рас-эль-Хайме на русском языке, цены от $75. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
В мире животных - Дубай Сафари Парк
4 часа
4 отзыва
Мини-группа
до 1 чел.
В мире животных - Дубай Сафари Парк
Путешествие в Дубай Сафари Парк позволит вам увидеть более 2500 видов экзотических животных и растений, включая редких обитателей пустыни и саванны
Начало: Сбор из отеля в Рас-Аль-Хайме
Расписание: Чт и Вс с 08:00 до 9:30, зависит от расположения отеля.
20 апр в 08:00
24 апр в 08:00
$75 за человека
Чудо-сад "Парк цветов" и ярмарка "Глобал Вилладж" из Рас-Аль-Хайма
8 часов
2 отзыва
Мини-группа
до 1 чел.
Чудо-сад и Глобал Вилладж
Увлекательное путешествие из Рас-Аль-Хаймы в Чудо-сад и Глобал Вилладж подарит незабываемые впечатления от флористических шедевров и культурных открытий
Начало: Любой отель в Рас-Аль-Хайме
Расписание: Понедельник, среда, суббота в 12:30
Завтра в 12:30
21 апр в 12:30
$80 за человека
Роскошный Абу-Даби: индивидуальная экскурсия
10 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Роскошный Абу-Даби: индивидуальная экскурсия
Абу-Даби - это город, где сочетаются культура и инновации. Исследуйте его богатое наследие, посетив знаменитые достопримечательности в комфортной обстановке
Начало: Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
Расписание: Ежедневно, кроме понедельника
Завтра в 09:00
20 апр в 09:00
$650 за экскурсию
Весь современный Дубай в индивидуальном туре
8 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Весь современный Дубай в одном индивидуальном туре из Рас-эль-Хайма
Погрузитесь в мир роскоши и инноваций с эксклюзивным туром по Дубаю. От Бурдж Халифа до поющих фонтанов - впечатления, которые останутся навсегда
Начало: Сбор из отеля в Рас-Аль-Хайме и Умм-Аль-Кувейне
Расписание: Ежедневно по запросу
20 апр в 13:00
21 апр в 11:00
$500 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Никита
    27 марта 2025
    В мире животных - Дубай Сафари Парк
    Классный парк, интересно было смотреть за животными, очень крутая штука установлена по всему парку - вентиляторы с опрыскивателями холодной воды, хорошо освежает, прикольно было прокатиться на машине вблизи львов и тигров!
  • Л
    Лариса
    20 октября 2024
    В мире животных - Дубай Сафари Парк
    Хороший зоопарк, не хватило информации от организаторов про передвижение, деревни, карты, маршрут и где что находится. Много времени потратили пока
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    поняли все сами, хорошо было бы сделать памятку туристам обо всем этом. Но не смотря на все это время проведенное там понравилось, попали на кормление птиц и жирафов эмоции получили шикарные!

  • А
    Альбина
    3 марта 2024
    Чудо-сад "Парк цветов" и ярмарка "Глобал Вилладж" из Рас-Аль-Хайма
    Это не экскурсия,а просто праздник!!! Красоты,запахи,цвета,масштабы, фантазия экспозиций-неизгладимые впечатления гарантированы! А в Глобал Вилладж при желании можно от роли зрителя перейти к роли участника веселья: парк аттракционов столь же объёмен как и сама ярмарка со всеми её павильонами))
  • А
    Александра
    29 февраля 2024
    Чудо-сад "Парк цветов" и ярмарка "Глобал Вилладж" из Рас-Аль-Хайма
    Очень красивый парк цветов. Видно, что труда флористов и дизайнеров вложено немало. Ярмарка "Глобал виладж" - это огромная территория развлечений на
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    любой вкус. Удачно выбрано время посещения экскурсии - вначале все экспонаты видишь при солнечном свете, а в сумерках подсветка создаёт атмосферу сказки

Ответы на вопросы от путешественников по Рас-эль-Хайме в категории «Парк развлечений Tridom»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Рас-эль-Хайме
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. В мире животных - Дубай Сафари Парк
  2. Чудо-сад "Парк цветов" и ярмарка "Глобал Вилладж" из Рас-Аль-Хайма
  3. Роскошный Абу-Даби: индивидуальная экскурсия
  4. Весь современный Дубай в индивидуальном туре
Какие места ещё посмотреть в Рас-эль-Хайме
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Самое главное
  2. Бурдж-Халифа
  3. Дубай молл
  4. Аквапарк Wild Wadi
  5. Парк Warner Bros. World
  6. LegoLand
  7. Атлантис
Сколько стоит экскурсия по Рас-эль-Хайме в апреле 2025
Сейчас в Рас-эль-Хайме в категории "Парк развлечений Tridom" можно забронировать 4 экскурсии от 75 до 650. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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