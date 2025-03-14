Мини-группа
до 1 чел.
Лучший выборПустынное сафари в Рас-Аль-Хайме
Погрузитесь в атмосферу Ближнего Востока с захватывающим пустынным сафари, катанием по дюнам и ужином в стиле бедуинов
Начало: Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
Расписание: Ежедневно в 14:30-16:00, в зависимости от расположения отеля.
Завтра в 15:00
20 апр в 15:00
$45 за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Чудо-сад и Глобал Вилладж
Увлекательное путешествие из Рас-Аль-Хаймы в Чудо-сад и Глобал Вилладж подарит незабываемые впечатления от флористических шедевров и культурных открытий
Начало: Любой отель в Рас-Аль-Хайме
Расписание: Понедельник, среда, суббота в 12:30
Завтра в 12:30
21 апр в 12:30
$80 за человека
Водная прогулка
Морская прогулка на катере: изучите красоты Рас-эль-Хаймы
Погрузитесь в атмосферу приключений с эксклюзивной морской прогулкой на катере по живописным местам Рас-эль-Хаймы
Начало: Любой отель в Рас-Аль-Хайме и Умм-Аль-Кувейне
Расписание: Ежедневно, время по запросу
20 апр в 13:00
21 апр в 07:00
$400 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Самый древний эмират - путешествие по историческому Рас-Аль-Хайме
Погрузитесь в историю Рас-Аль-Хаймы: от Деревни призраков до форта Dhayah. Незабываемое путешествие ждет каждого
Начало: Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
Расписание: Ежедневно, в любое время по желанию, кроме Пн (музеи закрыты).
Завтра в 13:00
20 апр в 10:00
$350 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия14 марта 2025Потрясающая поездка, Исмаил наш водитель отлично провел замечательную экскурсию, в которую входило, кормление верблюдов, далее поездка в саму пустыню, с
- ММаргарита24 февраля 2025Побродили в пустыне, сын покатался у меня на верблюде и на скейте по пескам, впечатления приятные. Сыну понравилось все и
- ЕЕлизавета22 ноября 2024Хорошая прогулка, можно покупаться, потом выпить и закусить, приятная супружеская пара, предоставляют лёд и напитки, спасибо
- ААнуш18 сентября 2024Прогулка прошла замечательно. Были с маленьким ребенком, дочка в восторге.
- ААльбина3 марта 2024Это не экскурсия,а просто праздник!!! Красоты,запахи,цвета,масштабы, фантазия экспозиций-неизгладимые впечатления гарантированы! А в Глобал Вилладж при желании можно от роли зрителя перейти к роли участника веселья: парк аттракционов столь же объёмен как и сама ярмарка со всеми её павильонами))
- ААлександра29 февраля 2024Очень красивый парк цветов. Видно, что труда флористов и дизайнеров вложено немало. Ярмарка "Глобал виладж" - это огромная территория развлечений на
Ответы на вопросы от путешественников по Рас-эль-Хайме в категории «Деревня призрак Аль-Джазира Аль-Хамра»
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