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даже езда по этим песчаным холмам, мне было от такой езды плоховато так как в принципе всегда укачивает. Очень понравилось вечернее представление, танцы и ужин был вкусный, и салаты, и фрукты и шаурма, в общем впечатления остались приятные!