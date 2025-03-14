Деревня призрак Аль-Джазира Аль-Хамра – экскурсии в Рас-эль-Хайме

Найдено 4 экскурсии в категории «Деревня призрак Аль-Джазира Аль-Хамра» в Рас-эль-Хайме на русском языке, цены от $45. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Пустынное сафари в Рас-Аль-Хайме
7 часов
15 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Лучший выбор
Пустынное сафари в Рас-Аль-Хайме
Погрузитесь в атмосферу Ближнего Востока с захватывающим пустынным сафари, катанием по дюнам и ужином в стиле бедуинов
Начало: Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
Расписание: Ежедневно в 14:30-16:00, в зависимости от расположения отеля.
Завтра в 15:00
20 апр в 15:00
$45 за человека
Чудо-сад "Парк цветов" и ярмарка "Глобал Вилладж" из Рас-Аль-Хайма
8 часов
2 отзыва
Мини-группа
до 1 чел.
Чудо-сад и Глобал Вилладж
Увлекательное путешествие из Рас-Аль-Хаймы в Чудо-сад и Глобал Вилладж подарит незабываемые впечатления от флористических шедевров и культурных открытий
Начало: Любой отель в Рас-Аль-Хайме
Расписание: Понедельник, среда, суббота в 12:30
Завтра в 12:30
21 апр в 12:30
$80 за человека
Морская прогулка на катере в Рас-Аль-Хайме
На катере
3 часа
2 отзыва
Водная прогулка
Морская прогулка на катере: изучите красоты Рас-эль-Хаймы
Погрузитесь в атмосферу приключений с эксклюзивной морской прогулкой на катере по живописным местам Рас-эль-Хаймы
Начало: Любой отель в Рас-Аль-Хайме и Умм-Аль-Кувейне
Расписание: Ежедневно, время по запросу
20 апр в 13:00
21 апр в 07:00
$400 за экскурсию
Самый древний эмират - обзорная экскурсия по Рас-Аль-Хайме
5 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Самый древний эмират - путешествие по историческому Рас-Аль-Хайме
Погрузитесь в историю Рас-Аль-Хаймы: от Деревни призраков до форта Dhayah. Незабываемое путешествие ждет каждого
Начало: Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
Расписание: Ежедневно, в любое время по желанию, кроме Пн (музеи закрыты).
Завтра в 13:00
20 апр в 10:00
$350 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    14 марта 2025
    Пустынное сафари в Рас-Аль-Хайме
    Потрясающая поездка, Исмаил наш водитель отлично провел замечательную экскурсию, в которую входило, кормление верблюдов, далее поездка в саму пустыню, с
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    супер приключением и захватывающий катанием, потрясающие фото, шикарные виды, Возвращение и ожидание шоу, много вкусной еды, отличные выступления, атмосфера уюта и счастья, нам безумно понравилось, вернемся обязательно

  • М
    Маргарита
    24 февраля 2025
    Пустынное сафари в Рас-Аль-Хайме
    Побродили в пустыне, сын покатался у меня на верблюде и на скейте по пескам, впечатления приятные. Сыну понравилось все и
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    даже езда по этим песчаным холмам, мне было от такой езды плоховато так как в принципе всегда укачивает. Очень понравилось вечернее представление, танцы и ужин был вкусный, и салаты, и фрукты и шаурма, в общем впечатления остались приятные!

  • Е
    Елизавета
    22 ноября 2024
    Морская прогулка на катере в Рас-Аль-Хайме
    Хорошая прогулка, можно покупаться, потом выпить и закусить, приятная супружеская пара, предоставляют лёд и напитки, спасибо
  • А
    Ануш
    18 сентября 2024
    Морская прогулка на катере в Рас-Аль-Хайме
    Прогулка прошла замечательно. Были с маленьким ребенком, дочка в восторге.
  • А
    Альбина
    3 марта 2024
    Чудо-сад "Парк цветов" и ярмарка "Глобал Вилладж" из Рас-Аль-Хайма
    Это не экскурсия,а просто праздник!!! Красоты,запахи,цвета,масштабы, фантазия экспозиций-неизгладимые впечатления гарантированы! А в Глобал Вилладж при желании можно от роли зрителя перейти к роли участника веселья: парк аттракционов столь же объёмен как и сама ярмарка со всеми её павильонами))
  • А
    Александра
    29 февраля 2024
    Чудо-сад "Парк цветов" и ярмарка "Глобал Вилладж" из Рас-Аль-Хайма
    Очень красивый парк цветов. Видно, что труда флористов и дизайнеров вложено немало. Ярмарка "Глобал виладж" - это огромная территория развлечений на
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    любой вкус. Удачно выбрано время посещения экскурсии - вначале все экспонаты видишь при солнечном свете, а в сумерках подсветка создаёт атмосферу сказки

Ответы на вопросы от путешественников по Рас-эль-Хайме в категории «Деревня призрак Аль-Джазира Аль-Хамра»

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  2. Чудо-сад "Парк цветов" и ярмарка "Глобал Вилладж" из Рас-Аль-Хайма
  3. Морская прогулка на катере в Рас-Аль-Хайме
  4. Самый древний эмират - обзорная экскурсия по Рас-Аль-Хайме
Какие места ещё посмотреть в Рас-эль-Хайме
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
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  2. Бурдж-Халифа
  3. Дубай молл
  4. Аквапарк Wild Wadi
  5. Парк Warner Bros. World
  6. LegoLand
  7. Атлантис
Сколько стоит экскурсия по Рас-эль-Хайме в апреле 2025
Сейчас в Рас-эль-Хайме в категории "Деревня призрак Аль-Джазира Аль-Хамра" можно забронировать 4 экскурсии от 45 до 400. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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