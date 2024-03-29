Путешествие в мир кино
Мир любимых мультфильмов ждёт своих маленьких посетителей! Парк посвящен кино-героям и мультфильмам знаменитой голливудской киностудии Warner Brothers с 6 интерактивными зонами, 29 аттракционами по мотивам известных историй и комиксов.
Ближайшие даты:
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (12+)
|$140
|Детский (3-11 лет)
|$120
|Детский (0-2 лет)
|$0
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает: Заходя в парк, посетители попадают в мини-город Голливуда Золотой Эры со множеством театрализованных шоу, ресторанов и захватывающих аттракционов с Суперменом и Бэтменом, Багз Банни и Семейством Флинтстоун. Для самых маленьких посетителей представлены тематические зоны по мотивам «Скуби-Ду» и «Тома и Джерри», где можно окунуться в атмосферу этих мультсериалов и прокатиться на карусели, американских горках и других аттракционах. Важная информация:
- Форма одежды — smart casual.
- При себе необходимо иметь теплые вещи, так как в салоне автобуса работает кондиционер.
- С собой необходимо иметь деньги на личные расходы.
- Администрация тематического парка оставляет за собой право приостановить работу аттракционов без предварительного уведомления. В данном случае возврат денежных средств не предусмотрен.
Пятница, воскресенье в 08:00-09:30.
Ответы на вопросы
Что входит
- Трансфер в обе стороны
- Билет в парк
- Безлимитный доступ ко всем аттракционам
- Питание
Что не входит
- Русскоговорящий гид
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
Когда и сколько длится?
Когда: Пятница, воскресенье в 08:00-09:30.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Важная информация
- Форма одежды — smart casual.
- При себе необходимо иметь теплые вещи, так как в салоне автобуса работает кондиционер.
- С собой необходимо иметь деньги на личные расходы.
- Администрация тематического парка оставляет за собой право приостановить работу аттракционов без предварительного уведомления. В данном случае возврат денежных средств не предусмотрен
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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