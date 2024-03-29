Путешествие в мир кино: тематический парк «Warner Bros. World» Абу-Даби
Групповая экскурсия в Рас-эль-Хайме

Путешествие в мир кино

Мир любимых мультфильмов ждёт своих маленьких посетителей! Парк посвящен кино-героям и мультфильмам знаменитой голливудской киностудии Warner Brothers с 6 интерактивными зонами, 29 аттракционами по мотивам известных историй и комиксов.
Путешествие в мир кино: тематический парк «Warner Bros. World» Абу-Даби
Путешествие в мир кино: тематический парк «Warner Bros. World» Абу-Даби
Путешествие в мир кино: тематический парк «Warner Bros. World» Абу-Даби
Ближайшие даты:

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый (12+)$140
Детский (3-11 лет)$120
Детский (0-2 лет)$0
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает: Заходя в парк, посетители попадают в мини-город Голливуда Золотой Эры со множеством театрализованных шоу, ресторанов и захватывающих аттракционов с Суперменом и Бэтменом, Багз Банни и Семейством Флинтстоун. Для самых маленьких посетителей представлены тематические зоны по мотивам «Скуби-Ду» и «Тома и Джерри», где можно окунуться в атмосферу этих мультсериалов и прокатиться на карусели, американских горках и других аттракционах. Важная информация:
  • Форма одежды — smart casual.
  • При себе необходимо иметь теплые вещи, так как в салоне автобуса работает кондиционер.
  • С собой необходимо иметь деньги на личные расходы.
  • Администрация тематического парка оставляет за собой право приостановить работу аттракционов без предварительного уведомления. В данном случае возврат денежных средств не предусмотрен.

Пятница, воскресенье в 08:00-09:30.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер в обе стороны
  • Билет в парк
  • Безлимитный доступ ко всем аттракционам
  • Питание
Что не входит
  • Русскоговорящий гид
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
Когда и сколько длится?
Когда: Пятница, воскресенье в 08:00-09:30.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Важная информация
  • Форма одежды — smart casual.
  • При себе необходимо иметь теплые вещи, так как в салоне автобуса работает кондиционер.
  • С собой необходимо иметь деньги на личные расходы.
  • Администрация тематического парка оставляет за собой право приостановить работу аттракционов без предварительного уведомления. В данном случае возврат денежных средств не предусмотрен
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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