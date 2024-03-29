Форма одежды — smart casual.

При себе необходимо иметь теплые вещи, так как в салоне автобуса работает кондиционер.

С собой необходимо иметь деньги на личные расходы.

Администрация тематического парка оставляет за собой право приостановить работу аттракционов без предварительного уведомления. В данном случае возврат денежных средств не предусмотрен.

Что вас ожидает: Заходя в парк, посетители попадают в мини-город Голливуда Золотой Эры со множеством театрализованных шоу, ресторанов и захватывающих аттракционов с Суперменом и Бэтменом, Багз Банни и Семейством Флинтстоун. Для самых маленьких посетителей представлены тематические зоны по мотивам «Скуби-Ду» и «Тома и Джерри», где можно окунуться в атмосферу этих мультсериалов и прокатиться на карусели, американских горках и других аттракционах. Важная информация: