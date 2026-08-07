Что вас ожидает:

MOTIONGATE Dubai — крупнейший на Ближнем Востоке тематический парк, посвященный Голливуду и объединяющий в себе три легендарные киностудии — Sony Pictures Studios, Dream

Works Animation и Lionsgate. LEGOLAND Dubai — уникальный тематический парк LEGO, подходящий для семейного отдыха с детьми. На территории парка LEGOLAND Dubai расположено более 40 аттракционов, 15 000 различных фигур, собранных из 60 млн. кубиков LEGO. Парк предлагает для вас шесть тематических зон с развлечениями и обучающими играми. Аквапарк LEGOLAND — первый аквапарк в регионе, созданный специально для семейного отдыха с детьми от 2 до 12 лет. Невероятно яркий, красочный и незабываемый благодаря креативной тематике. Важная информация: