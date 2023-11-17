Лучшие парки Дубая за один день
Legoland, Motiongate, Legoland Aquapark — это одни из самых известных парков развлечений в Дубае.
Мы предлагаем вам посетить два из них на выбор и получить весь спектр положительных эмоций! Фанаты Lego обязательно оценят Legoland, любителям водных развлечений стоит отправиться в Legoland Aquapark, а поклонники фильмов и мультфильмов ни за что не пройдут мимо аттракционов Motiongate.
Мы предлагаем вам посетить два из них на выбор и получить весь спектр положительных эмоций! Фанаты Lego обязательно оценят Legoland, любителям водных развлечений стоит отправиться в Legoland Aquapark, а поклонники фильмов и мультфильмов ни за что не пройдут мимо аттракционов Motiongate.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Legoland
- Motiongate
- Legoland Aquapark
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
MOTIONGATE Dubai — крупнейший на Ближнем Востоке тематический парк, посвященный Голливуду и объединяющий в себе три легендарные киностудии — Sony Pictures Studios, Dream
Works Animation и Lionsgate. LEGOLAND Dubai — уникальный тематический парк LEGO, подходящий для семейного отдыха с детьми. На территории парка LEGOLAND Dubai расположено более 40 аттракционов, 15 000 различных фигур, собранных из 60 млн. кубиков LEGO. Парк предлагает для вас шесть тематических зон с развлечениями и обучающими играми. Аквапарк LEGOLAND — первый аквапарк в регионе, созданный специально для семейного отдыха с детьми от 2 до 12 лет. Невероятно яркий, красочный и незабываемый благодаря креативной тематике. Важная информация:
- Форма одежды удобная.
- С собой необходимо иметь купальные принадлежности, полотенца (для аквапарка).
- Есть возможность приобрести купальные принадлежности в магазинах аквапарка, также на территории действует прокат полотенец.
- При себе необходимо иметь теплые вещи, так как в салоне автобуса работает кондиционер.
- Администрация парков оставляет за собой право приостановить работу аттракционов без предварительного уведомления. В данном случае возврат денежных средств не предусмотрен.
Пятница и воскресенье в 09:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер в обе стороны (в зависимости от выбранного билета)
- Билет в 2 парка на выбор
- Что не входит
- Трансфер в обе стороны (в зависимости от выбранного билета)
- Русскоговорящий гид
- Питание
- Личные расходы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Пятница и воскресенье в 09:00Экскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
- Важная информация
- Форма одежды удобная.
- С собой необходимо иметь купальные принадлежности, полотенца (для аквапарка).
- Есть возможность приобрести купальные принадлежности в магазинах аквапарка, также на территории действует прокат полотенец.
- При себе необходимо иметь теплые вещи, так как в салоне автобуса работает кондиционер.
- Администрация парков оставляет за собой право приостановить работу аттракционов без предварительного уведомления. В данном случае возврат денежных средств не предусмотрен
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Групповые
На весь день
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